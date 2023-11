¿Cuáles son los factores que contribuyen a las cifras récord de cruces ilegales en la frontera?

Las familias quizá estén respondiendo a esta medida, pues han llegado a la frontera en lugar de esperar una cita en un puesto de control oficial o a través de un programa humanitario. De enero a mayo, las personas que cruzaron la frontera en familia representaron alrededor de una quinta parte del total de detenciones fronterizas. Tanto en agosto como en septiembre, ese porcentaje aumentó a cerca de la mitad.

Los expertos afirman que la política estadounidense de intentar disuadir a la gente de cruzar no podría funcionar a largo plazo. Dicen que, aunque la gente quiere estar segura y seguir las normas, las vías legales tienen una capacidad limitada, restricciones de ubicación y largos tiempos de espera. Esto hace que muchos migrantes traten de entrar al país de cualquier manera, se apegue o no legalmente a las políticas actuales.

“Todavía no hemos visto una política fronteriza restrictiva que funcione en términos de mantener bajas las cifras en la frontera”, dijo Gilman. “Simplemente, no funciona así porque la gente está huyendo de situaciones extremadamente peligrosas”. c.2023 The New York Times Company.

Por Ashley Wu, The New York Times.