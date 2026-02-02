Se desarrolla una crisis de salud pública en Minneapolis por conflicto con ICE

Se está desarrollando una crisis de salud pública en Minnesota ya que las personas que son blanco de agentes federales tienen miedo de buscar atención médica y algunos miembros del personal sanitario también temen por su seguridad en el trabajo.

Las organizaciones comunitarias y los proveedores de salud ahora están organizando visitas domiciliarias, citas de telesalud y otros cuidados alternativos.

“Estamos viendo que los residentes no quieren salir de sus casas, no quieren ir a trabajar, no quieren ir a sus citas médicas, no quieren ir a sus chequeos programados regularmente, posponen cirugías, posponen atención médica”, dijo Angela Conley, comisionada del condado de Hennepin para el distrito 4, donde Renee Good fue asesinada.

Las personas que han sido blanco de agentes federales por su color de piel, acento o estatus migratorio ahora evitan salir de sus hogares para buscar atención médica rutinaria o incluso de emergencia.

Temen ver autos desconocidos estacionados afuera de clínicas y en estacionamientos de hospitales.

Las pacientes embarazadas están en trabajo de parto en casa; los pacientes diabéticos diluyen o no toman su insulina; las personas lesionadas y enfermas evitan el hospital y posponen cirugías.

Tienen miedo de que los saquen del coche, los lleven al edificio Whipple y los envíen en un vuelo a Texas, incluso nuestros residentes legales permanentes, ciudadanos estadounidenses. Todos tienen miedo, añadió Conley.

Munira Maalimisaq, fundadora y directora ejecutiva de Inspire Change Clinic en Minneapolis, señaló que “incluso las personas documentadas no asisten a sus citas médicas. Las personas que tienen su ciudadanía no vienen”.

Es un problema de salud. Cuando las personas tienen demasiado miedo de buscar atención médica, las enfermedades empeoran, las emergencias aumentan y las personas mueren innecesariamente, dijo Maalimisaq.

Los proveedores dijeron que existen peligros para la salud inmediatos y a largo plazo por la ocupación federal de Minnesota, incluidos enfrentamientos con agentes, estrés, inseguridad alimentaria, exacerbación de enfermedades crónicas y emergencias agudas.

“Si las personas no reciben sus medicamentos ni sus tratamientos, morirán”, dijo Mary Turner, presidenta de National Nurses United (NNU) y enfermera de cuidados intensivos en el área de Minneapolis. “Temo el día en que empiecen a circular historias de personas muertas en sus casas por miedo a buscar atención médica... Vamos a empezar a encontrar cadáveres”.

Muchas organizaciones, incluida NNU, están pidiendo la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

“Ahora se han convertido en una agencia violenta, racista y sin ley, y eso se puede ver en nuestras calles. Como organización de enfermería, decimos: ni un centavo más para ICE”, dijo Turner.

Las organizaciones comunitarias, los programas locales y los voluntarios se han adaptado rápidamente para organizar visitas médicas a domicilio y ofrecer telesalud cuando es necesario. Los vecinos organizan traslados a consultas clínicas y hospitales, y recogen recetas, alimentos, leche de fórmula y pañales.

“Todos estamos trabajando con mucho esmero para garantizar que los hospitales sean lo más seguros posible y para que podamos ampliar los sistemas existentes de atención alternativa, como la telesalud, la atención médica domiciliaria y la entrega de recetas”, dijo Erin Stevens, médica de Minneapolis y miembro del Comité para la Protección de la Atención Médica.

Como las pacientes comenzaron a cancelar sus citas o a no presentarse, Maalimisaq decidió crear una unidad de respuesta rápida en su clínica en diciembre. Al poco tiempo, recibió una llamada de un desconocido que había oído hablar de su trabajo en la comunidad y quería saber si podía visitar a una miembro de la iglesia con nueve meses de embarazo. Maalimisaq y un ginecólogo-obstetra visitaron el domicilio de la mujer y descubrieron que tenía 8 cm de dilatación, casi lista para dar a luz. Pero la mujer se negó a ir en ambulancia al hospital.

“Tenía tanto miedo de que se la llevaran durante el parto”, dijo Maalimisaq. Llamó al hospital con anticipación y quedó en encontrarse en un lugar seguro. Maalimisaq y el médico llevaron a la parturienta al hospital, donde dio a luz sana y salva.

Los médicos comenzaron a llamar a Maalimisaq para ver si la unidad de respuesta rápida podía entregar medicamentos anticonvulsivos y atender a las pacientes embarazadas. Las solicitudes fueron abundantes, pero no contaban con suficiente personal en la clínica, así que llamaron a los proveedores locales. Respondieron más de 150 profesionales: médicos de urgencias, cardiólogos, pediatras, “todo lo que se pueda imaginar”, dijo Maalimisaq. Atienden heridas y esguinces, administran medicamentos, llevan comida y, a veces, son un hombro para llorar.

Las autoridades instan a la población a seguir recibiendo atención médica. “Si están enfermos, vayan al hospital, por favor, vayan a la clínica, asistan a su cita”, enfatizó Conley, pero añadió que, para quienes no puedan salir, “nosotros iremos a su casa”.

Inmediatamente después del asesinato de Good, el condado de Hennepin y la ciudad de Minneapolis crearon un programa llamado Operación Reconexión, una especie de centro de comando de incidentes disponible las 24 horas, los siete días de la semana, para la salud pública durante esta crisis. También se han asociado con organizaciones vecinales para organizar colectas de alimentos, intercambios de ropa y transporte para consultas médicas.

“Es una crisis de salud pública porque las personas no tienen acceso a lo que normalmente tendrían, ya sea fórmula para bebés, medicamentos para sus visitas de salud mental o recoger las recetas que necesitan”, dijo Conley.

La mayoría de las áreas de clínicas y hospitales se consideran propiedad privada, por lo que los agentes federales necesitan órdenes judiciales firmadas para ingresar. El personal del hospital también ha recibido capacitación sobre qué hacer en caso de aparición de agentes.

“Van a lugares donde la gente es vulnerable”, dijo Conley sobre los agentes federales. Pero no ha sabido de ningún caso de agentes acampando en el vestíbulo ni en otras áreas públicas de los hospitales: “Quiero ser muy clara: nuestro hospital es un espacio seguro donde las personas que necesitan atención de emergencia pueden recibirla”.

Estos problemas de salud se suman a los peligros inmediatos de los enfrentamientos: accidentes automovilísticos, gases lacrimógenos y gas pimienta, balas de goma y balas reales. Los detenidos denuncian malas condiciones y falta de atención médica adecuada . Liam Conejo Ramos, el solicitante de asilo de cinco años detenido en Minneapolis, quien enfermó con fiebre, vómitos y letargo, estuvo retenido hasta el sábado en el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, Texas, donde se detectó un brote de sarampión el viernes. El año pasado hubo 32 muertes bajo custodia del ICE.

Los profesionales de la salud, incluyendo médicos, enfermeras, auxiliares y personal de limpieza y servicios de alimentación, también temen ser detenidos. El Departamento de Seguridad Nacional está auditando los registros de empleo de al menos un hospital.

En el hospital de Turner, los trabajadores amenazados están dejando su información de contacto y otros detalles (si tienen familiares y mascotas en casa) en sobres sellados con sus representantes sindicales.

“Si de repente no aparecen, su información queda sellada en algún lugar seguro”, dijo Turner.

Maalimisaq, que es somalí, dice que ella y su personal “se presentan” y hacen el trabajo, pero lucha diariamente contra el temor de que sean los próximos en ser atacados.

“Nunca me había sentido tan vulnerable”, dijo Maalimisaq, pero añadió: “No hay forma de que me quedara de brazos cruzados y no hiciera algo porque me pone en peligro. Sus vidas estarían en peligro si no les brindáramos la atención que necesitan”.

Muchos de sus pacientes no pueden defenderse en este momento, por lo que, como profesionales de la salud, estamos alzando la voz, dijo Maalimisaq. “La atención médica debe seguir siendo segura y accesible para todos. Haremos todo lo posible para lograrlo”.