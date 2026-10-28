Cuba celebra apoyo de 130 países en la ONU contra el embargo de EU, 35 menos que en 2025

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    Cuba celebra apoyo de 130 países en la ONU contra el embargo de EU, 35 menos que en 2025
    Pese al mayoritario apoyo internacional, las resoluciones aprobadas en la Asamblea General de la ONU carecen de carácter vinculante e impositivo para los Estados miembros. AP
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Venezuela no participó en la votación de la resolución debido a una suspensión de su derecho a emitir una decisión en la Asamblea General, debido al impago de sus cuotas

LA HABANA.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó este miércoles de “triunfo de la verdad” la aprobación en la Asamblea General de la ONU de una resolución contra el embargo de Estados Unidos a la isla, que recibió el respaldo de 130 países, frente a los 165 que la apoyaron en 2025.

“Es el triunfo de la verdad frente a quienes apuestan por la mentira y el chantaje para someter a un castigo colectivo a toda una nación”, señaló el mandatario en la red social X.

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El respaldo a la resolución de la isla cayó este año notablemente en comparación con 2025, cuando la resolución no vinculante obtuvo el apoyo de 165 países, 7 en contra y 12 abstenciones.

Sin embargo, el presidente cubano señaló que el mundo ha vuelto a pronunciarse “mayoritariamente contra el bloqueo”.Puntualizó que este apoyo se realizó, “incluso por encima de las más groseras presiones y chantajes de EE.UU. para cambiar el rumbo de esta votación”.

“Esta victoria de Cuba hoy en la Asamblea General de Naciones Unidas es una victoria del heroico pueblo cubano, que no se rinde frente a la asfixia económica, las amenazas y el abuso del gobierno de EE.UU.”, remarcó Díaz-Canel.Países como Colombia, Paraguay, Argentina, Ecuador y Costa Rica fueron algunos de los que se unieron este miércoles a Estados Unidos y votaron en contra de la resolución. Mientras que Venezuela no participó.

Cuba presentó este año por trigésimo cuarta vez consecutiva el proyecto de resolución no vinculante “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”.

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