Fed mantiene la tasa de interés sin cambios tras la subida de septiembre

“La actividad económica se expande a un ritmo sólido. Si bien la incertidumbre persiste, en parte debido a la situación geopolítica, el gasto interno se ha mantenido estable”, indicó el Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed.

La Reserva Federal de Estados Unidos ( Fed por sus siglas en inglés) decidió por una votación de 10 a 2 que se mantendría el rango de 3.75-4% para la tasa de interés (tasa de fondos federales).

La decisión se produce menos de una semana antes de las cruciales elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, que determinarán si los republicanos del presidente Donald Trump conservan el control del Congreso.

Aunque el Comité aceptó que la inflación “se mantiene elevada”, también reconoció que la economía estadounidense se encuentra con una productividad “fuerte” y con una inversión de capital general “robusta”.

“La recopilación de más información ayudará al Comité a determinar la política adecuada para garantizar que la inflación vuelva a la meta del 2% establecida por el Comité en el plazo previsto”, precisó la Fed.

La agencia internacional de noticias Reuters observó que la inflación sigue siendo una preocupación clave para la Reserva Federal, ya que los precios se ven impulsados al alza por los costos de la energía, los aranceles, el fuerte gasto de los consumidores y la demanda de la industria de la IA.

MERCADOS FINANCIEROS CON RESULTADOS MIXTOS

Los índices bursátiles estadounidenses mostraron resultados mixtos tras la decisión: el Nasdaq Composite bajó un 0.2% y el S&P 500 subió un 0.1%.

Además, los bonos a 2 años del Tesoro de Estados Unidos mantuvieron una alza de 3.9 puntos porcentuales, a 4.77%. Los bonos a 10 años subieron 5 puntos base con una cifra de 5.04%, y los bonos a 30 años subieron 3.8 puntos porcentuales hasta el 5.33%.

CONFLICTOS Y POLÍTICA MONETARIA

La gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, a quien Trump tiene en la mira para destituirla del banco central, votó en contra de un aumento de tasas de interés de un cuarto de punto porcentual, al igual que la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, una voz consistentemente agresiva.