Cuba confirma la muerte de 32 militares en ataques de Estados Unidos a Venezuela

La muerte de 32 militares cubanos durante la operación de Estados Unidos en Venezuela, que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro, profundizó la crisis política y diplomática en la región y llevó al Gobierno de Cuba a decretar dos días de luto oficial.

Las autoridades cubanas confirmaron que los militares fallecieron en “acciones combativas” mientras cumplían una misión en Caracas, en el contexto del ataque ejecutado el sábado pasado por fuerzas estadounidenses.

El presidente Miguel Díaz-Canel señaló que el personal se encontraba en Venezuela por solicitud de instituciones homólogas de ese país, sin detallar las tareas específicas que realizaban.

De acuerdo con el Ministerio del Interior, entre los fallecidos hay integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, personal adscrito a esa dependencia y elementos vinculados a los servicios de Inteligencia. Desde hace años, analistas habían señalado que el entorno de seguridad más cercano de Maduro incluía a ciudadanos cubanos, una versión que ni Caracas ni La Habana habían reconocido oficialmente.