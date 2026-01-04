Cuba confirma la muerte de 32 militares en ataques de Estados Unidos a Venezuela

/ 4 enero 2026
    Cuba confirma la muerte de 32 militares en ataques de Estados Unidos a Venezuela
    La muerte de 32 militares cubanos durante la operación de Estados Unidos en Venezuela, que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro, profundizó la crisis política y diplomática en la región y llevó al Gobierno de Cuba a decretar dos días de luto oficial. EFE

En la misión de Estados Unidos para capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, murieron decenas de soldados originarios de Cuba

La muerte de 32 militares cubanos durante la operación de Estados Unidos en Venezuela, que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro, profundizó la crisis política y diplomática en la región y llevó al Gobierno de Cuba a decretar dos días de luto oficial.

Las autoridades cubanas confirmaron que los militares fallecieron en “acciones combativas” mientras cumplían una misión en Caracas, en el contexto del ataque ejecutado el sábado pasado por fuerzas estadounidenses.

El presidente Miguel Díaz-Canel señaló que el personal se encontraba en Venezuela por solicitud de instituciones homólogas de ese país, sin detallar las tareas específicas que realizaban.

De acuerdo con el Ministerio del Interior, entre los fallecidos hay integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, personal adscrito a esa dependencia y elementos vinculados a los servicios de Inteligencia. Desde hace años, analistas habían señalado que el entorno de seguridad más cercano de Maduro incluía a ciudadanos cubanos, una versión que ni Caracas ni La Habana habían reconocido oficialmente.

Díaz-Canel expresó su dolor e indignación por las muertes y rindió homenaje a los soldados, a quienes atribuyó una conducta heroica. En sus pronunciamientos, acusó a Estados Unidos de haber actuado de manera ilegal y de violar normas internacionales al capturar y trasladar a Maduro y a su esposa fuera de Venezuela.

El anuncio cubano se produjo después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, reconociera que durante la operación murieron integrantes del bando contrario, incluidos cubanos que formaban parte del esquema de protección del mandatario venezolano.

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos el 3 de enero de 1939. El entonces ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer, impulsó la creación de la agencia, en la que participaron activamente: José Antonio Jiménez Arnau, Manuel Aznar Zubigaray y Vicente Gállego.

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

