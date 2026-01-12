Cuba desmiente conversaciones con Estados Unidos tras advertencias de Trump

Internacional
/ 12 enero 2026
    Cuba desmiente conversaciones con Estados Unidos tras advertencias de Trump
    La crisis en Cuba ha provocado una gran ola migratoria, sobre todo hacia Estados Unidos a donde los cubanos tienen prebendas migratorias como exiliados que ahora se han visto limitadas. FOTO: AP.

Asegura que siempre han tenido disposición a sostener un diálogo serio y responsable con los distintos gobiernos de Estados Unidos, incluido el actual

LA HABANA.- Luego de que el mandatario norteamericano advirtiera que era mejor para la isla avenirse a pactar “antes de que sea tarde”, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel desmintió algún tipo de conversaciones con Estados Unidos.

“No existen conversaciones con el gobierno de Estados Unidos, salvo contactos técnicos en el ámbito migratorio”, escribió Díaz-Canel en su cuenta de X.

TE PUEDE INTERESAR: Carney viaja a China mientras la agenda ‘América Primero’ de Trump obliga a Canadá a repensar su comercio

El presidente Donald Trump dijo el domingo que era mejor para isla pactar con Washington toda vez que ya no recibirá petróleo venezolano.

Asimismo sugirió que sería una buena idea que su secretario de Estado, Marco Rubio, fuera presidente de la isla.

“Existen acuerdos migratorios bilaterales en vigor que Cuba cumple escrupulosamente. Como demuestra la historia, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, para que avancen, deben basarse en el Derecho Internacional en vez de en la hostilidad, la amenaza y la coerción económica”, agregó Díaz-Canel.

Al momento Cuba atraviesa una dura crisis causada por la paralización durante la pandemia de COVID-19 y las sanciones de Estados Unidos que se incrementaron radicalmente a partir del primer gobierno de Trump para presionar por un cambio de modelo político.

Además ha perdido unos 7 mil 500 millones de dólares desde febrero de 2024, una cifra dramática para una isla cuyos ingresos por turismo en su mejor momento de la década pasada llegaban a unos 3 mil millones de dólares anuales.

Los comentarios de Díaz-Canel y Trump se publicaron luego de que Estados Unidos capturara la semana pasada al presidente venezolano Nicolás Maduro, un fuerte aliado político y comercial de la isla.

Durante el operativo de captura, el gobierno cubano perdió a 32 de sus militares, quienes murieron durante la operación estadounidense que capturó a Maduro.

El personal de las dos principales agencias de seguridad de Cuba se encontraba en Caracas como parte de un acuerdo entre Cuba y Venezuela.

Temas


Acuerdos
Petróleo
Economía

Localizaciones


Cuba

Personajes


Donald Trump

Selección de los editores
Trump: Uso excesivo de la fuerza

Trump: Uso excesivo de la fuerza
true

Sheinbaum, la rana en la olla en la relación con Trump
La Mandataria recordó que la relación con el presidente Trump ha sido constante durante casi un año, con momentos de tensión, pero también de diálogo.

‘Nunca negociaremos la soberanía’: Sheinbaum habla del T-MEC tras llamada con Trump
Amistad. El exboxeador negó que la conductora esté bajo tutela y pidió respeto ante las versiones difundidas en medios y redes sociales

¿Lo hicieron enojar? Reaparece Julio César Chávez con Yolanda Andrade y pide que la dejen fuera de los chismes

La ABM informó que a partir del próximo 1 de julio de 2026 todas aquellas personas que realicen depósitos o retiros en efectivo de más de 140 mil pesos en sucursales bancarias del país, deberán cumplir con requisitos.

A partir de 2026, bancos pedirán INE para retirar o depositar dinero en efectivo

Volkswagen de México y Profeco mantienen activos llamados a revisión por posibles defectos en bolsas de aire Takata y Joyson que podrían causar lesiones en caso de accidente

Profeco alerta por fallas en airbags de más de 38 mil autos Volkswagen y Seat en México

Mark Ruffalo y Wanda Sykes protestan contra ICE en los Globos de Oro

Mark Ruffalo y Wanda Sykes protestan contra ICE en los Globos de Oro
La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el abanderamiento de la delegación mexicana que representará al país en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, en una ceremonia realizada en Palacio Nacional.

Sheinbaum abandera a la Delegación que viajará a los Juegos Olímpicos de Invierno