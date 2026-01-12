Cuba desmiente conversaciones con Estados Unidos tras advertencias de Trump

LA HABANA.- Luego de que el mandatario norteamericano advirtiera que era mejor para la isla avenirse a pactar “antes de que sea tarde”, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel desmintió algún tipo de conversaciones con Estados Unidos.

“No existen conversaciones con el gobierno de Estados Unidos, salvo contactos técnicos en el ámbito migratorio”, escribió Díaz-Canel en su cuenta de X.

El presidente Donald Trump dijo el domingo que era mejor para isla pactar con Washington toda vez que ya no recibirá petróleo venezolano.

Asimismo sugirió que sería una buena idea que su secretario de Estado, Marco Rubio, fuera presidente de la isla.

“Existen acuerdos migratorios bilaterales en vigor que Cuba cumple escrupulosamente. Como demuestra la historia, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, para que avancen, deben basarse en el Derecho Internacional en vez de en la hostilidad, la amenaza y la coerción económica”, agregó Díaz-Canel.

Al momento Cuba atraviesa una dura crisis causada por la paralización durante la pandemia de COVID-19 y las sanciones de Estados Unidos que se incrementaron radicalmente a partir del primer gobierno de Trump para presionar por un cambio de modelo político.

Además ha perdido unos 7 mil 500 millones de dólares desde febrero de 2024, una cifra dramática para una isla cuyos ingresos por turismo en su mejor momento de la década pasada llegaban a unos 3 mil millones de dólares anuales.

Los comentarios de Díaz-Canel y Trump se publicaron luego de que Estados Unidos capturara la semana pasada al presidente venezolano Nicolás Maduro, un fuerte aliado político y comercial de la isla.

Durante el operativo de captura, el gobierno cubano perdió a 32 de sus militares, quienes murieron durante la operación estadounidense que capturó a Maduro.

El personal de las dos principales agencias de seguridad de Cuba se encontraba en Caracas como parte de un acuerdo entre Cuba y Venezuela.