Cuba se queda sin combustible para aviones, tras bloqueo de crudo por EU

El 8 de febrero, a través de la agencia de noticias EFE, se informó que las aerolíneas internacionales de Cuba se quedarán sin combustible, aproximadamente el 9 de febrero.

La escasez de combustible es una consecuencia directa del bloqueo de crudo para la economía Cubana, por parte de la administración estadounidense de Donald Trump, quien amenazó con aranceles a las naciones que entablaran negocios con la isla del Caribe.

La administración de Donald Trump aseguró que el régimen del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, es una amenaza de seguridad para los Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR: México envió más de 800 toneladas de víveres a Cuba, como apoyo humanitario

CUBA SE ADAPTA AL BLOQUEO DE PETRÓLEO

Para evitar el agotamiento, eventual, del combustible en la sociedad cubana, la administración de Miguel Díaz-Canel ha impuesto que se anule la venta de diésel al público. Otra de las medidas, para evitar el tráfico y el desgaste de gasolina, fue la reducción de jornadas estatales a cuatro días por semana.

También se informó que el régimen cubano recortará los horarios de espacios, como hospitales, oficinas y hoteles turísticos; se colaboró que todas las cirugías, de bajo riesgo, fueron suspendidas.

TE PUEDE INTERESAR: Cuba: castigo desde afuera; necedad desde adentro

La dictadura de Miguel Díaz-Canel asevera que las problemáticas del pueblo cubano son causadas por las imposiciones del gobierno de los Estados Unidos en territorios ajenos y soberanos.