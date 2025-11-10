Cumple RSF 40 años luchando contra la ‘espiral’ de violencia y la sofocación económica a la prensa

PARÍS- El periodismo vive «una especie de peligro existencial», con una alta mortalidad en Gaza, Ucrania o algunos países de Latinoamérica y con medios en “asfixia económica”, alerta a EFE el secretario general de Reporteros sin Fronteras (RSF), Thibaut Bruttin, que en el cuarenta aniversario de esta organización pide a la comunidad internacional “invertir esa espiral”.

En sus 40 años de vida, RSF ha visto una evolución “muy clara”: “En 1985, los periodistas eran testigos privilegiados de la Historia, después se convirtieron en víctimas colaterales, luego secuestrados como moneda de cambio, como sigue sucediendo con demasiada frecuencia en transacciones diplomáticas o relaciones políticas, y ahora se han convertido en objetivos, en personas a abatir”, denuncia Bruttin.

TE PUEDE INTERESAR: Condenan la ONU, AI, FPA, RSF, CPJ y UNRWA asesinato de seis periodistas palestinos, entre ellos Anas al Sharif

“La mayoría de muertes de periodistas en el mundo (en el ejercicio de su profesión) son intencionadas”, mantiene el director general de una organización fundada el 15 de noviembre de 1985 en París, donde tiene su sede, y con delegaciones en varios países, entre ellos España, donde el próximo martes festeja 30 años de existencia.

Bruttin, al frente de RSF desde julio de 2024, llama la atención sobre lo que ocurre en Gaza, donde más de doscientos periodistas han muerto en los ataques de Israel, y en Ucrania, y pide evitar «llegar al punto crítico donde la protección de los periodistas no esté garantizada».

La culpa, señala este licenciado en el prestigioso Instituto de Estudios Políticos de París, es principalmente “de los Estados que no respetan sus obligaciones, que permiten que los ejércitos cometan crímenes atroces, pero también de la comunidad internacional”.

Y reflexiona que ese abandono incide en la “indiferencia” y la “apatía pública” hacia la suerte de los profesionales del periodismo.

LA “MEXICANIZACIÓN” EN AMÉRICA LATINA

“Es crucial hoy revertir esta espiral y detener esta pérdida de valentía que presenciamos en nuestras sociedades”, subraya Bruttin, quien alerta de la “mexicanización” en Latinoamérica, donde constata una “cultura de la violencia” contra los periodistas, especialmente en países con regímenes represivos como el de Maduro u Ortega.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro; el nicaragüense Daniel Ortega y el argentino Javier Milei, así como el cártel mexicano Jalisco Nueva Generación y la Fundación Antiterrorista de Guatemala figuran en la lista de 34 “depredadores” de la libertad de prensa de RSF de 2025.