Da a conocer la NASA su ambicioso plan de 20 mil millones para regresar a la Luna en 2028

WASHINGTON- La agencia espacial estadounidense NASA presentó el día de hoy su ambicioso plan valorado en 20 mil millones de dólares con el objetivo de acelerar el regreso de la humanidad a la Luna en 2028; como parte de este proyecto es poder realizar alunizajes tripulados cada seis meses y construir un base lunar que esté permanente en los próximos siete años. De acuerdo a un comunicado de prensa publicado por la Agencia Espacial estadounidense en su sitio web, este anuncio es parte de su evento “Ignition” (Encendido) en que la NASA dio detalles sobe “una serie de iniciativas transformadoras a nivel de toda la agencia, diseñadas para cumplir con la Política Espacial Nacional del presidente Donald Trump y promover el liderazgo estadounidense en el espacio. Estas acciones reflejan la urgencia del momento, pero también la tremenda oportunidad que se ofrece para la ciencia y los descubrimientos capaces de transformar el mundo”.

En este sentido, Jared Isaacman quien es el administrador de la NASA, describió cuál sera la estrategia de despliegue lunar, misma que está divida por fases y precisó que va a ser e será la más ambiciosa de la historia desde el programa Apollo y que va a contar con el aporte de empresas privadas tales como SpaceX o Blue Origin y de otras agencias espaciales internacionales. Siendo así que Isaacman explicó que “la NASA tiene el compromiso de lograr, una vez más, lo casi imposible: regresar a la Luna antes de que finalice el mandato del presidente Trump, construir una base lunar, establecer una presencia permanente y llevar a cabo las demás acciones necesarias para garantizar el liderazgo estadounidense en el espacio. Por ello, resulta esencial que salgamos de un evento como Ignition con una total alineación en torno al imperativo nacional que constituye nuestra misión colectiva. El reloj avanza en esta competencia entre grandes potencias, y el éxito o el fracaso se medirán en meses, no en años”; el administrador de la NASA prosiguió explicando que “si concentramos los extraordinarios recursos de la NASA en los objetivos de la Política Espacial Nacional, eliminamos los obstáculos innecesarios que frenan el progreso y liberamos el potencial de nuestra fuerza laboral y el poderío industrial de nuestra nación y de nuestros socios, entonces el regreso a la Luna y la construcción de una base parecerán insignificantes en comparación con lo que seremos capaces de lograr en los próximos años”. Por su parte, Amit Kshatriya quien es el Administrador Asociado de la NASA, precisó que “hoy estamos alineando a la NASA en torno a esta misión. En la Luna, estamos adoptando una arquitectura enfocada y por fases que desarrolla capacidades un alunizaje tras otro, de manera incremental y en consonancia con nuestros socios industriales e internacionales. En la órbita terrestre baja [LEO, por sus siglas en inglés], estamos identificando en qué áreas se encuentra el mercado y dónde no, reconociendo el inmenso valor de la Estación Espacial Internacional y desarrollando una transición que fomente un ecosistema comercial competitivo, en lugar de imponer un resultado único que el mercado no pueda sostener”.

Kshatriya continuó describiendo que “en nuestras misiones científicas, estamos creando oportunidades en la superficie lunar para investigadores y estudiantes de todo el país y, con el Reactor Espacial 1 Freedom (SR-1 Freedom, por sus siglas en inglés), estamos finalmente situando la propulsión nuclear en una trayectoria que la lleva fuera del laboratorio y hacia el espacio profundo. Y todo esto es posible invirtiendo en nuestra gente, reincorporando habilidades críticas a la agencia, poniendo a nuestros equipos allí donde se construyen las máquinas y creando vías reales para la siguiente generación de líderes de la NASA. Nuestra fuerza laboral es la joya de la NASA y, por parte de sus líderes, necesita objetivos claros para sus misiones, las herramientas para ejecutarlas y que se les deje trabajar sin interferencias. De esto trata Ignition”. VOLVER A PISAR LA LUNA Por lo pronto, el objetivo que es considerado como el más inmediato es que Estados Unidos pueda volver a poner el pie en la Luna en 2028; esto será como consecuencia de que sean completados los objetivos de Artemis V, lo que posibilitará a la NASA estar en capacidad de realizar alunizajes tripulados cada seis meses. “Estos anuncios se basan en las recientes actualizaciones del programa Artemis, las cuales incluyen la estandarización de la configuración del cohete Sistema de Lanzamiento Espacial, la incorporación de una misión adicional en 2027 y la realización de al menos un alunizaje en la superficie cada año a partir de entonces. En el marco de esta arquitectura previamente actualizada, la misión Artemis III, programada para 2027, se centrará en poner a prueba los sistemas integrados y las capacidades operativas en la órbita terrestre, como paso previo al alunizaje de Artemis IV”, indica la NASA en su comunicado.

De acuerdo al programa presentado hoy durante una rueda de prensa en Washington, está previsto enviar a los primeros astronautas a la superficie de la Luna en más de medio siglo y lograr desplegar los elementos iniciales de una presencia permanente antes de 2030. De esta forma, la fecha puesta como objetivo principal es 2028, año en el que hará una revisión del programa Artemis. Antes de ese lograr ese hito, actualmente la NASA se está preparando para el vuelo de Artemis II, que es la primera misión tripulada del programa, en la que se va a enviar a cuatro astronautas en una trayectoria alrededor de la Luna y cuyo despegue está programado para abril. “Para lograr una presencia humana duradera en la Luna, la NASA también anunció un enfoque por fases para la construcción de una base lunar. Como parte de esta estrategia, la agencia tiene la intención de poner en pausa el proyecto Gateway en su forma actual y reorientar su enfoque hacia una infraestructura que permita mantener operaciones continuas en la superficie. A pesar de los desafíos que presentan algunos componentes del hardware existente, la agencia reutilizará el equipamiento utilizable y aprovechará los compromisos de sus socios internacionales para apoyar estos objetivos”, indica la NASA. Por lo que, explicó Isaacman “no debería sorprender a nadie que estemos pausando Gateway en su forma actual par enfocarnos en la infraestructura que apoya operaciones sostenidas en la superficie de la Luna”. BASE LUNAR PERMANENTE Con el propósito de poder lograr establecer una presencia lunar permanente, el plan de la NASA se va a desarrollar en tres fases preconcebidas.

Fase uno: Construir, ensayar, aprender: “La NASA pasará de la ejecución de misiones con diferentes objetivos puntuales y poco frecuentes hacia un enfoque modular y repetible”.

Fase dos: Establecimiento de la infraestructura inicial “Con base en las lecciones aprendidas de las misiones anteriores, la NASA avanza hacia la obtención de una infraestructura semi-habitable y una logística permanente”. Fase tres: Habilitar una presencia humana de larga duración “A medida que entren en funcionamiento los sistemas de aterrizaje humano con capacidad de carga, la NASA enviará la infraestructura más pesada necesaria para establecer una presencia humana continua en la Luna, marcando de esta manera la transición de expediciones periódicas a una base lunar permanente”. Con información de la Agencia de Noticias EFE y la NASA.

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