Da EU un plazo hasta junio a Ucrania y Rusia para acordar el fin de la guerra, precisa Zelenski

KIEV- Estados Unidos ha dado a Ucrania y Rusia un plazo hasta junio para llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra de casi cuatro años, dijo el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, a reporteros, mientras los ataques rusos a la infraestructura energética obligaron a las centrales nucleares a reducir su producción el sábado.

Si no se cumple el plazo de junio, es probable que el gobierno del presidente Donald Trump presione a Kiev y Moscú para que lo hagan, añadió.

”Los estadounidenses proponen que las partes pongan fin a la guerra para principios de verano y probablemente ejercerán presión sobre las partes precisamente según este calendario”, afirmó Zelenski el viernes. Sus comentarios estaban embargados hasta el sábado por la mañana.

”Y dicen que quieren hacerlo todo antes de junio. Y harán todo lo posible para terminar la guerra. Y quieren un calendario claro de todos los acontecimientos”, indicó.

Zelenski apuntó que Estados Unidos propuso celebrar la próxima ronda de conversaciones trilaterales la próxima semana en el país por primera vez, probablemente en Miami. “Confirmamos nuestra participación”, manifestó el mandatario.

El líder ucraniano señaló que el Kremlin presentó a Estados Unidos una propuesta económica de 12 billones de dólares, que bautizó como el “paquete Dmitriev” en honor al enviado ruso, Kirill Dmitriev. Los acuerdos económicos bilaterales con Washington forman parte del proceso de negociación más amplio.

Los ataques rusos a la infraestructura energética ucraniana continuaron con el lanzamiento de más de 400 drones y alrededor de 40 misiles durante la madrugada del sábado, reportó Zelenski en una publicación en la red social X. Los objetivos de la ofensiva incluyeron la red energética, las instalaciones de generación y las redes de distribución.

Ukrenergo, el operador estatal de transmisión de energía, dijo que fue el segundo ataque masivo a la infraestructura energética desde que comenzó el año y obligó a las centrales nucleares a reducir su producción. Ocho instalaciones en ocho regiones fueron atacadas, explicó en un comunicado.