Da luz verde EU para vender a Ucrania misiles Patriot; Zelenski lamenta que tardarán años

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    Da luz verde EU para vender a Ucrania misiles Patriot; Zelenski lamenta que tardarán años
    Aviones de combate F-16 de la Fuerza Aérea de Ucrania sobrevuelan un sistema de defensa aérea y de misiles Patriot en un lugar no revelado de Ucrania, el 4 de agosto de 2024. AP/Efrem Lukatsky

La Administración de Donald Trump detalló en un comunicado que la operación, con un costo estimado de 2,100 millones de dólares, será financiada por Alemania, Canadá y Noruega, sin fondos estadounidenses

ATLANTA- El Departamento de Estado de Estados Unidos autorizó este viernes la venta a Ucrania de 500 misiles para las baterías antiaéreas Patriot, pero el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lamentó que la entrega tardará años en materializarse.

La Administración de Donald Trump detalló en un comunicado que la operación, con un costo estimado de 2,100 millones de dólares, será financiada por Alemania, Canadá y Noruega, sin fondos estadounidenses.

El anuncio se produce en un contexto de crecientes tensiones entre Washington y Kiev por la decisión estadounidense de suavizar algunas sanciones a Rusia, y tras varias semanas en las que Zelenski ha denunciado demoras en la entrega de municiones que permitan a Ucrania defenderse de los ataques aéreos rusos.

Ucrania se queda sin interceptores de misiles Patriot estadounidenses mientras Rusia bombardea ciudades

Tras conocerse la noticia, el mandatario agradeció en un mensaje en redes sociales la decisión, pero señaló que “se ha estipulado que las entregas podrían comenzar dentro de unos pocos años”, por lo que no cubrirá la necesidad inmediata de Ucrania para proteger este invierno su infraestructura energética.

”Le pedimos a nuestros socios estadounidenses que proporcionen a Ucrania un paquete de apoyo para el invierno, a un ritmo de 100 interceptores Patriot por mes”, apuntó.

La venta se dio a conocer durante la reunión de ministros de Exteriores del G20, que se celebra en Atlanta (Georgia, EE.UU.) bajo la presidencia del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

A la cita asiste también el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, cuya presencia ha provocado el rechazo de los miembros europeos del G20, que boicotearon la tradicional foto de familia.

$!El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, habla durante una rueda de prensa tras una reunión con el primer ministro neerlandés, Rob Jetten, en La Haya.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, habla durante una rueda de prensa tras una reunión con el primer ministro neerlandés, Rob Jetten, en La Haya. EFE/EPA/Remko De Waal

Ucrania, que no forma parte del G20 pero ha participado en otras ediciones del foro, no ha sido invitada por Estados Unidos, el país anfitrión.

El presidente ucraniano ha denunciado reiteradamente las prolongadas demoras en la entrega de misiles para los sistemas Patriot que Estados Unidos debía suministrar a Ucrania y que ya habían sido pagados por sus aliados.

Según ha advertido, estos retrasos dificultan la defensa del país frente a los misiles balísticos rusos.

Este mismo viernes, Zelenski recordó en redes sociales que la infraestructura energética ucraniana sufre “todos los días” el impacto de los ataques aéreos rusos.

Según el Departamento de Estado, los misiles, fabricados por la compañía estadounidense Lockheed Martin, permitirán mejorar “la capacidad de Ucrania para hacer frente a las amenazas actuales y futuras mediante el fortalecimiento de sus capacidades integradas de defensa aérea y antimisiles”.

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