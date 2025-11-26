Dan en EU 5 años de prisión a colombiano que lavó 1.2 mdd a cárteles mexicanos

Internacional
/ 26 noviembre 2025
    Dan en EU 5 años de prisión a colombiano que lavó 1.2 mdd a cárteles mexicanos
    Michael Nuñez Daza fue señalado de operar en Estados Unidos, México y Colombia. FOTO: UNSPLASH

Se le condenó en Florida por el delito de conspiración para lavar dinero proveniente del narcotráfico

Un ciudadano colombiano fue condenado a cinco años de prisión en una corte de Florida, Estados Unidos, por conspirar para lavar dinero proveniente del narcotráfico en Colombia, México y Estados Unidos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que Michael Niñez Daza, alias “Luky”, dirigía una organización transnacional orientada a lavar activos y coordinar la recolección de cantidades altas de dinero en efectivo proveniente del tráfico de drogas en ciudades de Estados Unidos y que principalmente procedían de México.

Según documentos, en ocho meses entre 2017 y 2018, Nuñez lavó por lo menos 1.2 millones de dólares para organizaciones criminales de México. Fue extraditado a Estados Unidos en abril pasado.

Tras recoger los fondos en efectivo, se depositaban en cuentas bancarias en Estados Unidos registradas a nombre de terceros, entre personas y empresas, y luego se transferían a Colombia.

El colombiano ya había sido condenado por el delito de conspiración para distribuir cocaína y fue deportado a su país en 2004. Con los nuevos cargos fue imputado en enero de 2023, extraditado en 2025 y se declaró culpable en agosto pasado.

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

