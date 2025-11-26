Dan en EU 5 años de prisión a colombiano que lavó 1.2 mdd a cárteles mexicanos

Un ciudadano colombiano fue condenado a cinco años de prisión en una corte de Florida, Estados Unidos, por conspirar para lavar dinero proveniente del narcotráfico en Colombia, México y Estados Unidos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que Michael Niñez Daza, alias “Luky”, dirigía una organización transnacional orientada a lavar activos y coordinar la recolección de cantidades altas de dinero en efectivo proveniente del tráfico de drogas en ciudades de Estados Unidos y que principalmente procedían de México.

TE PUEDE INTERESAR: DEA detiene a mexicano que ocultó más de 50 mil pastillas de fentanilo en camión de juguete

Según documentos, en ocho meses entre 2017 y 2018, Nuñez lavó por lo menos 1.2 millones de dólares para organizaciones criminales de México. Fue extraditado a Estados Unidos en abril pasado.

Tras recoger los fondos en efectivo, se depositaban en cuentas bancarias en Estados Unidos registradas a nombre de terceros, entre personas y empresas, y luego se transferían a Colombia.

El colombiano ya había sido condenado por el delito de conspiración para distribuir cocaína y fue deportado a su país en 2004. Con los nuevos cargos fue imputado en enero de 2023, extraditado en 2025 y se declaró culpable en agosto pasado.