DEA detiene a mexicano que ocultó más de 50 mil pastillas de fentanilo en camión de juguete

La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) reportó la detención de Guillermo Higuera German de 37 años de edad, de origen mexicano, luego de ser atrapado con más de 50 mil pastillas de fentanilo ocultas en un juguete infantil.

De acuerdo con el comunicado oficial, el connacional ya hizo su comparecencia inicial ante un Tribunal Federal en la ciudad de Fort Lauderdale, del condado de Broward en Florida, el pasado 17 de noviembre.

A su vez, la División de Campo de Miami de la DEA y el Departamento de Policía local se mantienen investigando posibles delitos de inmigración, en colaboración con Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

ASÍ FUE EL HALLAZGO DE 50 MIL PASTILLAS DE FENTANILO EN UN JUGUETE

En el informe, la DEA describió que oficiales se acercaron a un vehículo de Higuera Germán y, con la participación de un perro policía certificado en narcóticos, se realizó una inspección

“Los agentes encontraron varias cajas y un autobús escolar de juguete, al estilo de Plaza Sésamo, repleto de miles de pastillas de fentanilo que pesaban aproximadamente cinco kilogramos.”

Una rápida investigación arrojó que el mexicano se encontraba ilegalmente en Estados Unidos y que ya había sido deportado en cinco ocasiones.

“Este caso está siendo procesado por la recién formada Sección de Control de Delitos Fronterizos e Inmigratorios (BICE).”

¿QUÉ ES LA BICE?

De acuerdo con la DEA, la BICE fue creada por la fiscal federal Reding Quiñones para fortalecer la seguridad fronteriza del sur de Florida, proteger los puntos de entrada marítimos y terrestres.

De esta forma, se prevé hacer cumplir la ley federal de inmigración y desmantelar las redes transnacionales de contrabando que operan en la región.

La Sección reúne experiencia en narcóticos, inmigración, fraude y delitos violentos en una única unidad coordinada, enfocada en las amenazas fronterizas.