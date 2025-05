¿Trump mantendrá la presidencia? Aclaran polémica de “Trump 2028”

Sin embargo, durante su entrevista, en el programa “ Meet the Press ”, el presidente logró informar sobre sus verdaderas intenciones al respecto.

‘Mucha gente quiere que lo haga. Es algo que, hasta donde sé, no está permitido. No sé si es constitucional. Pero no es algo que pretendo hacer’ aseguró Trump.

De ello, comentó que daría su apoyo al actual secretario de Estado, Marco Rubio, o al vicepresidente, JD Vance, si alguno de ellos busca ser candidato en las próximas elecciones presidenciales.

POLÉMICA MERCANCÍA Y PROPAGANDA DE TRUMP

Presuntamente, en pasadas publicaciones, Trump ha hecho comentarios que desafían los estatus de la Enmienda 22, de la Constitución de los Estados Unidos, que prohíben la posibilidad de un tercer mandato presidencial.