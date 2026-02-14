Entra en un cierre parcial el Departamento de Seguridad Nacional sin la posibilidad de reapertura en el horizonte

WASHINGTON- El cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. arrancó este sábado sin un plazo claro para su reapertura en el horizonte debido a la falta de acuerdo para aprobar un presupuesto y la división entre republicanos y demócratas sobre mayores controles para los agentes de inmigración, tras la muerte de dos civiles en operaciones realizadas en Mineápolis en enero.

De acuerdo a la propia entidad, el 90% de sus 270 mil empleados están considerados como esenciales y por lo tanto seguirán trabajando.

Sin embargo, si el cierre persiste, estos empleados federales dejarán de recibir pagos después del 18 de febrero, fecha en torno a la cual está programado abonar las nóminas correspondientes a las dos primeras semanas de febrero.

El cierre ocurre luego de que el Senado fracasara el pasado jueves en su intento de aprobar una ley republicana para financiar a Seguridad Nacional hasta septiembre, debido a que de forma unánime los demócratas lo bloquearon al considerar que hacían falta fijar limites a las operaciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La paralización de fondos es de momento indefinida, debido a que el Congreso no tiene aún fecha para volver a celebrar sesiones la semana próxima.

IMPACTO EN AGENCIAS FEDERALES CLAVES

El efecto del cierre será sensible para el personal de dependencias como la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), la Guardia Costera y el Servicio Secreto, quienes dejarán de percibir sus salarios a partir del 18 de febrero.

Sin embargo, el ICE sería una de las agencias menos afectadas, debido a que en 2025 el plan fiscal del presidente Donald Trump, aprobado por el Senado, le asignó 75 mil millones de dólares adicionales para gastos operativos.