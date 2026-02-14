Entra en un cierre parcial el Departamento de Seguridad Nacional sin la posibilidad de reapertura en el horizonte

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 14 febrero 2026
    Entra en un cierre parcial el Departamento de Seguridad Nacional sin la posibilidad de reapertura en el horizonte
    La puerta principal del campus de Saint Elizabeths, donde se encuentra la sede del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en Washington. AP/Cliff Owen
EFE
por EFE

COMPARTIR

TEMAS


Demócratas
Republicanos

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump

Organizaciones


DHS

De acuerdo a la propia entidad, el 90% de sus 270 mil empleados están considerados como esenciales y por lo tanto seguirán trabajando

WASHINGTON- El cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. arrancó este sábado sin un plazo claro para su reapertura en el horizonte debido a la falta de acuerdo para aprobar un presupuesto y la división entre republicanos y demócratas sobre mayores controles para los agentes de inmigración, tras la muerte de dos civiles en operaciones realizadas en Mineápolis en enero.

De acuerdo a la propia entidad, el 90% de sus 270 mil empleados están considerados como esenciales y por lo tanto seguirán trabajando.

TE PUEDE INTERESAR: Esto es lo que se debe saber sobre el cierre de Seguridad Nacional de Estados Unidos

Sin embargo, si el cierre persiste, estos empleados federales dejarán de recibir pagos después del 18 de febrero, fecha en torno a la cual está programado abonar las nóminas correspondientes a las dos primeras semanas de febrero.

El cierre ocurre luego de que el Senado fracasara el pasado jueves en su intento de aprobar una ley republicana para financiar a Seguridad Nacional hasta septiembre, debido a que de forma unánime los demócratas lo bloquearon al considerar que hacían falta fijar limites a las operaciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La paralización de fondos es de momento indefinida, debido a que el Congreso no tiene aún fecha para volver a celebrar sesiones la semana próxima.

IMPACTO EN AGENCIAS FEDERALES CLAVES

El efecto del cierre será sensible para el personal de dependencias como la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), la Guardia Costera y el Servicio Secreto, quienes dejarán de percibir sus salarios a partir del 18 de febrero.

Sin embargo, el ICE sería una de las agencias menos afectadas, debido a que en 2025 el plan fiscal del presidente Donald Trump, aprobado por el Senado, le asignó 75 mil millones de dólares adicionales para gastos operativos.

$!Personas trabajan en la sede de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) en Washington.
Personas trabajan en la sede de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) en Washington. AP/Julia Demaree Nikhinson

A su vez, CBP recibió partidas extraordinarias de entre 60 mil y 70 mil millones de dólares.

La Guardia Costera y FEMA mantendrán las misiones críticas de rescate y respuesta a desastres, pero verán recortados entrenamientos, viajes oficiales y parte de sus operaciones rutinarias.

TERCER CIERRE PARCIAL EN MANDATO DE TRUMP

Antes de que las negociaciones en el Senado fracasaran, la Administración Trump anunció el fin de los grandes operativos contra inmigrantes en Mineápolis en un gesto aparentemente encaminado a ablandar a los demócratas, pero el jefe de la minoría liberal en el Senado, Chuck Schumer indicó que esto no era suficiente y que se necesitan definir políticas para regular las actuaciones de los agentes.

TE PUEDE INTERESAR: Una redada de inmigración trastoca un bastión republicano

Los demócratas reclaman que los agentes de inmigración del Departamento de Seguridad Nacional vayan con la cara descubierta, porten identificaciones visibles o equipen cámaras corporales después de las dos muertes ocurridas en Mineápolis.

Este es el tercer cierre federal parcial durante el actual mandato de Trump. El primero afectó a todas las entidades federales entre el 1 de octubre al 12 de noviembre, acumulando 43 días para convertirse en el más largo de la historia.

El segundo apenas duró menos de cuatro días a principios de este mes y se saldó con la aprobación de presupuestos federales para el resto del ejercicio fiscal, a excepción de las partidas correspondientes a Seguridad Nacional.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Demócratas
Republicanos

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump

Organizaciones


DHS

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
Doblete

Doblete
true

Reformas laborales: el legado de la 4T
Al revisar en la plataforma el apartado Contratos de obras, bienes y servicios en el municipio dedicado a Tequila, Jalisco, se encontró que ningún contrato ha sido subido desde octubre de 2024.

Revelan que exalcalde de Tequila nunca transparentó contratos ni auditorías
El funcionario explicó que los cierres parciales reportados en la carretera federal 54 obedecen a que el despliegue de seguridad continúa en la zona.

Zacatecas: aseguran que CJNG intentó rescatar a ‘El Braca’ con dron explosivo tras detención

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa.

Sarampión: señales tempranas que no debes ignorar
Para estudiantes de secundaria beneficiados con la Beca Rita Cetina ha concluido hace unos días el periodo de entrega de tarjetas del Banco del Bienestar, contabilizando más de un millón de plásticos entregados.

¿Qué hacer si no recogí la tarjeta de la Beca Rita Cetina 2026 para estudiantes de secundaria?
Promoción “Burger a 1 Beso” dará una Famous Star con Queso gratis al comprar un combo y dar un beso; solo aplica el 14 de febrero en sucursales participantes.

Carl’s Jr. lanza promoción ‘Burger a 1 Beso’ por el 14 de febrero: así te regala una Famous Star

Lío. El conflicto entre la familia de Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón suma un nuevo capítulo en los tribunales.

José Manuel Figueroa demanda a Imelda Garza y defiende la memoria de Julián