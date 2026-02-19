De Kuczynski a Balcázar, los ocho presidentes de Perú en diez años de crisis política

LIMA- Perú sumó este miércoles a su octavo presidente en cerca de una década de inestabilidad política, al nombrar al congresista de izquierda José María Balcázar como nuevo mandatario interino para conducir una transición hasta las nuevas elecciones que ya están convocadas para abril.

1.- Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018): 1 año y 236 días.

Kuczynski fue el ganador de las elecciones de 2016 frente a Keiko Fujimori, que se quedó con el control absoluto del Congreso, desde donde ejerció una feroz oposición.

PPK pudo resistir una primera moción de destitución al conceder el indulto al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), padre de Keiko, pero dimitió frente a una segunda moción que no iba a poder salvar.

2.- Martín Vizcarra (2018-2020): 2 años y 231 días.

Vizcarra buscó confrontar el Poder Legislativo de Fujimori, al punto de clausurar el Parlamento y convocar nuevas elecciones legislativas que dieron como resultado un hemiciclo también opositor a él.

El nuevo Congreso destituyó a Vizcarra en plena pandemia de la covid-19, tras salir a la luz indicios de corrupción durante su gestión como gobernador de la región sureña de Moquegua (2011-2014).

3.- Manuel Merino (2020): 5 días.

Con Vizcarra destituido, asumió como presidente interino el congresista de derecha Manuel Merino, pero no resistió la presión de la ola de protestas contra su nombramiento, con dos jóvenes muertos por disparos presuntamente de la Policía, y dimitió cinco días después de asumir el cargo.

4.- Francisco Sagasti (2020-2021): 252 días.

El congresista Francisco Sagasti, del centrista Partido Morado, fue la figura de consenso para dirigir la transición hasta las elecciones de 2021 que terminó ganando el izquierdista Pedro Castillo (2020-2021), frente a las denuncias de «fraude» sin pruebas fehacientes lanzadas por Keiko Fujimori.

5.- Pedro Castillo (2021-2022): 1 año y 132 días

Castillo, que tampoco contaba con mayoría en el Legislativo, enfrentó hasta siete mociones de destitución en su corto mandato, hasta que optó por dar un golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022, donde ordenó cerrar el Congreso e intervenir la Judicatura, y que resultó fallido.