De Kuczynski a Balcázar, los ocho presidentes de Perú en diez años de crisis política

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 19 febrero 2026
    De Kuczynski a Balcázar, los ocho presidentes de Perú en diez años de crisis política
    Arriba: al presidente interino de Perú José María Balcázar y a los expresidentes de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino. Abajo: Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte y José Jerí. EFE/Paolo Aguilar

Las nuevas elecciones serán el próximo mes de abril

LIMA- Perú sumó este miércoles a su octavo presidente en cerca de una década de inestabilidad política, al nombrar al congresista de izquierda José María Balcázar como nuevo mandatario interino para conducir una transición hasta las nuevas elecciones que ya están convocadas para abril.

1.- Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018): 1 año y 236 días.

Kuczynski fue el ganador de las elecciones de 2016 frente a Keiko Fujimori, que se quedó con el control absoluto del Congreso, desde donde ejerció una feroz oposición.

TE PUEDE INTERESAR: El congresista José María Balcázar jura como nuevo presidente interino de Perú

PPK pudo resistir una primera moción de destitución al conceder el indulto al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), padre de Keiko, pero dimitió frente a una segunda moción que no iba a poder salvar.

2.- Martín Vizcarra (2018-2020): 2 años y 231 días.

Vizcarra buscó confrontar el Poder Legislativo de Fujimori, al punto de clausurar el Parlamento y convocar nuevas elecciones legislativas que dieron como resultado un hemiciclo también opositor a él.

El nuevo Congreso destituyó a Vizcarra en plena pandemia de la covid-19, tras salir a la luz indicios de corrupción durante su gestión como gobernador de la región sureña de Moquegua (2011-2014).

3.- Manuel Merino (2020): 5 días.

Con Vizcarra destituido, asumió como presidente interino el congresista de derecha Manuel Merino, pero no resistió la presión de la ola de protestas contra su nombramiento, con dos jóvenes muertos por disparos presuntamente de la Policía, y dimitió cinco días después de asumir el cargo.

4.- Francisco Sagasti (2020-2021): 252 días.

El congresista Francisco Sagasti, del centrista Partido Morado, fue la figura de consenso para dirigir la transición hasta las elecciones de 2021 que terminó ganando el izquierdista Pedro Castillo (2020-2021), frente a las denuncias de «fraude» sin pruebas fehacientes lanzadas por Keiko Fujimori.

5.- Pedro Castillo (2021-2022): 1 año y 132 días

Castillo, que tampoco contaba con mayoría en el Legislativo, enfrentó hasta siete mociones de destitución en su corto mandato, hasta que optó por dar un golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022, donde ordenó cerrar el Congreso e intervenir la Judicatura, y que resultó fallido.

$!José María Balcázar con la banda presidencial tras ser elegido presidente interino de Perú este miércoles, en Lima.
José María Balcázar con la banda presidencial tras ser elegido presidente interino de Perú este miércoles, en Lima. EFE/Congreso de Perú /

Con ello, buscaba evitar su destitución en el Parlamento al salir a la luz indicios de corrupción en su administración que lo salpicaban, pero el golpe no tuvo efecto y fue detenido a los pocos minutos, para posteriormente ser destituido.

6.- Dina Boluarte (2022-2025): 2 años y 306 días.

Dina Boluarte, la vicepresidenta de Castillo, ascendió al sillón presidencial y fue la que más tiempo ha durado en el cargo en este periodo, gracias a que dejó de lado el proyecto izquierdista de su predecesor y se congració con las fuerzas conservadoras del Congreso, hasta que su marginal popularidad (3 %) hizo que acabasen por destituirla cuando se aproximaban las elecciones.

Aguantó ese tiempo pese a distintos escándalos como las más de 50 muertes en la represión a las protestas contra su ascensión al poder, las cirugías estéticas a las que se sometió secretamente y los relojes de lujo que exhibía como regalos de otros políticas.

TE PUEDE INTERESAR: Congreso de Perú destituye al presidente interino José Jerí

7.- José Jerí (2025-2026): 131 días.

El congresista derechista José Jerí asumió interinamente la vacante, pero no pudo aguantar más de cuatro meses, debilitado tras descubrirse reuniones semisecretas con empresarios chinos contratistas del Estado y presuntas irregularidades al contratar funcionarias.

8.- José María Balcázar (2026)

Balcázar, de 83 años, dio este miércoles la sorpresa al ganar la votación para relevar a Jerí, pese a tener un polémico perfil y formar parte del partido marxista Perú Libre, con el que Castillo ganó las elecciones de 2021, al que en días previos lanzó la posibilidad de indultar.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crisis Política
Elecciones

Localizaciones


Perú

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
Acusa EU a Kovay Gardens de facilitar al CJNG información sobre posibles víctimas.

Sanciona EU a red de fraude de tiempos compartidos ligada al CJNG; opera con ayuda de Kovay Gardens
Tortura, golpes y sometimiento a manos de presuntos elementos del Ejército Mexicano fueron exhibidos en un video grabado por las cámaras de seguridad de un establecimiento a un joven.

Militares agreden a joven en Peribán, Michoacán; ya están bajo custodia, afirman
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el amparo con el que Elba Esther Gordillo Morales pretendía impugnar el pago de 19.2 millones de pesos por Impuesto sobre la Renta.

SCJN rechaza amparo de Elba Esther Gordillo: Deberá pagar 19.2 millones de pesos al SAT
Registros y cateos se realizan mientras avanza la investigación sobre presuntos nexos personales y oficiales con Epstein.

Detienen a príncipe Andrés de Inglaterra en medio de investigación por sus vínculos con Jeffrey Epstein
La medida del DHS es pertinente a un caso en curso en Minneapolis en el que un juez federal el mes pasado bloqueó a la administración Trump para que no realizara más arrestos de refugiados.

Gobierno de Trump otorga a ICE poder para detener refugiados y realizar una revisión agresiva
Se espera que la revisión del acuerdo avance sin problemas, pues a partir de ello la UE podría obtener beneficios.

Inversionistas europeos buscan aprovechar a México como puente hacia Norteamérica
Punch que fue abandonado al nacer en el zoológico de la ciudad de Ichikawa, y que desde entonces no se separa de un peluche que se ha convertido en una madre improvisada, se hizo viral en Japón.

Conoce a Punch, un mono abandonado y su inseparable peluche, que conquista las redes sociales en Japón
La explosión del 19 de febrero de 2006 dejó atrapados a 65 mineros del tercer turno en la Región Carbonífera de Coahuila.

A 20 años de Pasta de Conchos, exigimos verdad, justicia y no repetición: familias de mineros