Congreso de Perú destituye al presidente interino José Jerí

Internacional
/ 17 febrero 2026
    Congreso de Perú destituye al presidente interino José Jerí
    El Congreso de Perú destituyó este martes al presidente interino, el derechista José Jerí, a menos de dos meses de las elecciones generales, lo que se convierte en el octavo cambio presidencial que vive el país andino en casi una década de inestabilidad política, iniciada tras los comicios de 2016. PAOLO AGUILAR / EFE

Se trata del octavo cambio presidencial en el país andino en casi una década de inestabilidad política

El Congreso de Perú destituyó al presidente interino, el derechista José Jerí, a menos de dos meses de las elecciones generales, lo que se convierte en el octavo cambio presidencial que vive el país andino en casi una década de inestabilidad política, iniciada tras los comicios de 2016.

Con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, Jerí, quien llevaba apenas cuatro meses en el poder, fue removido del cargo al que había llegado el 10 de octubre luego de que su antecesora, Dina Boluarte (2022-2025), fuera destituida en medio de una crisis impulsada por el alza de la criminalidad que sigue sin resolverse.

La razón de la destitución fueron las citas que mantuvo con dos empresarios chinos, de las cuales no informó oficialmente; y luego que la fiscalía de Perú le abrió en enero una investigación preliminar por presunta corrupción.

La decisión se toma a dos meses de las elecciones presidenciales y suma un nuevo capítulo a la inestabilidad política que vive el país sudamericano, que desde 2018 ha sumado siete presidentes. Cuatro fueron removidos por el Parlamento —el cuarto ha sido Jerí— dos renunciaron ante la posibilidad de ser destituidos y solo un mandatario interino terminó su mandato.

TE PUEDE INTERESAR: Presidente de Perú advierte posible ingreso a Embajada de México para detener a Betssy Chávez

MANIFESTACIONES AL EXTERIOR

Un reducido grupo de manifestantes llegó al exterior del Congreso de Perú, quienes mostraron su disconformidad por una serie de decisiones tomadas por el presidente interino durante su corto mandato de cuatro meses, como el que está promoviendo una reestructura de la petrolera estatal Petroperú con la que se busca dividir en unidades para delegar su gestión a operadores privados.

Así como criticaron los hechos que motivaron las mociones de censura, como la serie de reuniones semiclandestinas mantenidas con empresarios chinos contratistas del Gobierno, y las supuestas irregularidades en la contratación de un grupo de funcionarias que previamente mantuvieron reuniones con el mandatario en el Palacio de Gobierno en Lima, Perú.

También recordaron la denuncia de violación contra Jerí presentada a finales de 2024, cuando era congresista, y que el fiscal general interino peruano Tomás Gálvez archivó al considerar que había pruebas contra él cuando iba a ser nombrado presidente del Congreso.

TE PUEDE INTERESAR: Congreso de Perú declara a Claudia Sheinbaum como ‘persona non grata’

JERÍ COMO PRESIDENTE DE PERÚ

En octubre, Jerí era presidente del Congreso y, según la ley, le correspondía suceder a Boluarte, que no tenía vicepresidentes. Ahora el Congreso tendrá que escoger a un nuevo mandatario entre los legisladores, que deberá dirigir el país hasta el 28 de julio, cuando entregue el cargo al ganador de los comicios presidenciales del 12 de abril.

Por su parte, Jerí, de 39 años, volverá a su cargo de legislador hasta el 28 de julio, cuando también asuma el nuevo Parlamento.

Está previsto que mañana miércoles se elija al nuevo presidente para el Perú.

