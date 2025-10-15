De la oscuridad a la luz del día: el difícil camino por delante para los rehenes israelíes liberados

/ 15 octubre 2025
    De la oscuridad a la luz del día: el difícil camino por delante para los rehenes israelíes liberados
    Matan Zangauker se reúne con su madre en el punto de recepción inicial después de ser liberado de Hamás, en Israel. Foto: AP/IDF

Los últimos 20 rehenes vivos liberados por Hamás están comenzando un difícil camino hacia la recuperación que también incluirá reconstruir un sentido de control sobre sus vidas

TEL AVIV- Serán tratados por desnutrición, falta de luz solar y el trauma de haber llevado cadenas en las piernas durante meses. Sufren de dolores inexplicables y emociones no resueltas, y tendrán que reaprender a tomar decisiones cotidianas tan simples como cuándo usar el baño.

Los últimos 20 rehenes vivos liberados por Hamás están comenzando un difícil camino hacia la recuperación que también incluirá reconstruir un sentido de control sobre sus vidas, según funcionarios de salud israelíes. En el camino, cada uno estará acompañado por un equipo de médicos, enfermeras, especialistas y trabajadores sociales para guiar su reintegración a la sociedad después de dos años de cautiverio en Gaza.

Todos los rehenes estaban en condición estable el lunes tras su liberación, y ninguno requirió cuidados intensivos inmediatos.

”Pero lo que aparece en el exterior no refleja lo que está sucediendo internamente”, explicó el doctor Hagai Levine, jefe del equipo de salud del Foro de Familias de Rehenes, quien ha estado involucrado en la atención médica de los rehenes retornados y sus familiares.

Los rehenes recién liberados permanecerán en el hospital varios días mientras se someten a pruebas, incluyendo un examen psiquiátrico completo, según los protocolos del Ministerio de Salud de Israel. Un nutricionista los guiará a ellos y a sus familias en una dieta para evitar el síndrome de realimentación, es decir, cuando se reintroduce la comida demasiado rápido después de períodos de inanición.

REHENES EMERGIERON DELGADOS Y PÁLIDOS

Después de liberaciones anteriores, algunos rehenes y sus familias optaron por quedarse en un hotel al norte de Tel Aviv durante unas semanas para acostumbrarse a su nueva realidad. Otros regresaron a casa inmediatamente después de ser dados de alta del hospital.

Todos los rehenes que emergieron el lunes estaban excepcionalmente delgados y pálidos, probablemente como resultado de haber soportado largos períodos sin suficiente comida, declaró Levine.

$!Gali Berman sujeta una pancarta que dice en hebreo “Viva el Pueblo de Israel” en un helicóptero del ejército israelí vía al hospital tras ser liberado por Hamás.
Gali Berman sujeta una pancarta que dice en hebreo “Viva el Pueblo de Israel” en un helicóptero del ejército israelí vía al hospital tras ser liberado por Hamás. Foto: AP/Fuerzas de Defensa de Israel

La falta de luz solar y nutrición puede llevar a problemas con los riñones, el hígado y la cognición, así como a osteoporosis. Muchos rehenes llevaron cadenas en las piernas durante todo su cautiverio, lo que puede llevar a problemas ortopédicos, desgaste muscular y coágulos de sangre.

Elkana Bohbot le dijo a su familia que sufre de dolor en todo el cuerpo, especialmente en la espalda, los pies y el estómago debido a la alimentación forzada, según el Canal 12 de la televisión israelí.

”Antes de su liberación, recibió comida en grandes porciones para que se vea un poco mejor para el mundo”, indicó Rebecca Bohbot, esposa de Elkana, a los periodistas el martes desde el hospital.

Algunos rehenes que regresaron anteriormente sufrieron pequeños derrames cerebrales en cautiverio que no fueron tratados, señaló Levine. Muchos también tenían infecciones y regresaron con sistemas inmunológicos severamente comprometidos, por lo que el número de visitantes debe mantenerse al mínimo, sostuvo Levine. Denunció las visitas de políticos a los rehenes como innecesarias y potencialmente peligrosas. El primer ministro Benjamin Netanyahu visitó a cinco rehenes el martes por la noche y fue diagnosticado el miércoles con bronquitis.

”A los rehenes liberados anteriormente se les dijo que se veían ‘bastante bien’, pero algunos necesitaban cirugías que eran muy complicadas. Algunos tenían dolor constante. Muchos tienen todo tipo de dolores que no pueden explicar, pero realmente afectan su calidad de vida”, aseguró Levine.

Agregó que Israel también aprendió de la guerra árabe-israelí de 1973, cuando más de 60 soldados israelíes fueron retenidos durante seis meses en Siria. Muchos de ellos desarrollaron posteriormente cáncer, problemas cardiovasculares y envejecimiento acelerado y estaban en riesgo de muerte prematura.

La guerra comenzó cuando militantes liderados por Hamás cruzaron la frontera israelí, matando a alrededor de 1,200 personas y secuestrando a 251. Los combates han matado a más de 67,600 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que forma parte del gobierno dirigido por Hamás. El ministerio mantiene registros detallados de bajas que son considerados generalmente confiables por agencias de la ONU y expertos independientes. No dice cuántas de las muertes fueron civiles o combatientes.

RESTAURANDO UN SENTIDO DE AUTONOMÍA

El paso más importante para los rehenes que regresan es ayudarles a recuperar un sentido de control, explicó Einat Yehene, neuropsicóloga clínica y jefa de rehabilitación del Foro de Familias de Rehenes. Muchos de los rehenes fueron llevados directamente desde los túneles de Hamás, viendo la luz del sol por primera vez en casi dos años, aseveró.

”Estoy feliz de ver el sol. Estoy feliz de ver los árboles. Vi el mar. No tienes idea de lo valioso que es eso”, afirmó Elkana Bohbot a su familia, según los medios israelíes.

$!Maksym Harkin abraza a un miembro de su familia tras ser liberado del cautiverio de Hamas.
Maksym Harkin abraza a un miembro de su familia tras ser liberado del cautiverio de Hamas. Foto: AP/IDF

”En términos de estimulación y autonomía, es realmente abrumador”, expresó Yehene. “Alguien te está haciendo una pregunta: ¿necesitas ir al baño? ¿Te gustaría comer algo? Estas son preguntas que no escucharon durante dos años”.

El sentido de autonomía de los rehenes puede reactivarse permitiéndoles tomar pequeñas decisiones. Según el protocolo, todas las personas que asisten a los rehenes liberados deben pedirles permiso para cada cosa, por pequeña que sea, incluyendo apagar una luz, cambiar las sábanas o realizar pruebas médicas.

Algunos rehenes que regresaron están aterrorizados por la sensación física de sed porque les hace sentir como si todavía estuvieran en cautiverio, manifestó Yehene. Otros no pueden pasar tiempo solos, requiriendo que un miembro de la familia esté presente las 24 horas.

Entre los rehenes que han experimentado la integración más suave desde un cautiverio prolongado estaban aquellos que eran padres, destacó Levine, aunque tomó algún tiempo reconstruir la confianza con sus hijos pequeños.

”Es un facilitador de la recuperación porque los obliga a volver al rol de padre”, dijo Levine. Ninguna de las mujeres retenidas en cautiverio durante largos períodos de tiempo eran madres.

EL MUNDO COMIENZA DE NUEVO

Los primeros días después de ser liberados, los rehenes están en un estado de euforia, aunque muchos se sienten culpables por el dolor que sus familias han pasado, apuntó Yehene.

Para aquellos que vieron pocos medios y no tienen idea de lo que sucedió en Israel, la gente debe tener cuidado de exponerlos a la información lentamente, agregó.

Yehene dijo que también vio una respuesta psicológica inmediata de los rehenes que fueron liberados en ceses al fuego anteriores. Muchos de los rehenes liberados anteriormente han estado involucrados en la lucha por devolver a los últimos rehenes y no podían concentrarse en su propia recuperación hasta ahora.

”Les están surgiendo emociones congeladas y trauma congelado”, declaró Yehene. “Ya no se sienten culpables, ya no se sienten responsables”.

Iair Horn fue liberado del cautiverio en febrero, pero no se sintió real hasta el lunes, cuando su hermano menor, Eitan, finalmente fue liberado.

”Hace unos ocho meses, volví a casa. Pero la verdad es que solo hoy soy verdaderamente libre”, indicó Horn, sollozando mientras hablaba desde el hospital donde su hermano está siendo evaluado. Solo ahora que Eitan está de vuelta “mi corazón, nuestro corazón, está completo de nuevo”.

Liran Berman es el hermano de los gemelos Gali y Ziv Berman, quienes también fueron liberados.

”Durante 738 días, nuestras vidas se batían entre la esperanza y el miedo”, dijo Liran Berman. “Ayer ese capítulo terminó. Ver a Gali y Ziv de nuevo, abrazarlos después de tanto tiempo, fue como sentir que el mundo comienza a moverse de nuevo”.

Por Melanie Lidman, The Associated Press.

AP

The Associated Press o AP es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

