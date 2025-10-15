Ahora viene lo difícil para el plan de alto al fuego en Gaza

JERUSALÉN- Hamás liberó a los rehenes y aceptó acatar un alto al fuego, pero persuadirlo de que deponga las armas es otra cuestión. Conseguir la liberación de los rehenes israelíes de Gaza y detener la guerra puede haber llevado dos años y los esfuerzos directos del presidente estadounidense y de los dirigentes de varias naciones árabes y musulmanas. TE PUEDE INTERESAR: Hamás devuelve los cuerpos de los rehenes, pero Israel afirma que uno no es de ellos, lo que amenaza las negociaciones de paz Pero esa fue casi con toda seguridad la parte fácil. Conseguir que Hamás entregue sus armas y desmilitarizar la Franja de Gaza —condiciones previas clave para que Israel se retire totalmente de Gaza, como reiteraron el lunes tanto el presidente Donald Trump como el primer ministro Benjamín Netanyahu— podría resultar mucho más difícil. Además, están las otras cuestiones del plan de 20 puntos de Trump, que esbozaba una solución global para Gaza. En su totalidad, también pedía el establecimiento de una fuerza internacional para ayudar a mantener la seguridad en el territorio, un ambicioso esfuerzo para reconstruir la economía y las infraestructuras de Gaza, y la creación de un comité de gobierno palestino temporal, cuyo trabajo sería supervisado por una junta internacional. Durante las conversaciones que condujeron al alto al fuego en Gaza, las disposiciones sobre quién dirigiría el enclave “el día después” de que terminara la guerra fueron de las más complicadas y fastidiosas, hasta el punto de que finalmente fueron separadas de las conversaciones sobre el alto al fuego y se aplazaron hasta una segunda fase de negociaciones.

Esa fase tuvo al menos un aire auspicioso el lunes por la noche en Sharm al Sheij, Egipto, donde Trump y el presidente egipcio, Abdulfatah al-Sisi, reunieron a decenas de dirigentes para tratar de aprovechar el impulso creado por la tregua y el intercambio de 20 rehenes israelíes vivos y los cuerpos de otros por casi 2000 prisioneros palestinos. "La fase 2 ha comenzado", dijo Trump. Predijo un "progreso tremendo". "Es la paz en Medio Oriente", dijo. "Todo el mundo decía que no era posible lograrlo. Y se va a conseguir". Sin embargo, dejando a un lado el pistoletazo de salida del lunes en Sharm al Sheij, ni siquiera está claro cuándo comenzarán formalmente las conversaciones de la Fase 2 ni dónde se celebrarán. Y tanto los analistas israelíes como los palestinos dijeron que era más fácil imaginar que las cosas salieran mal que concebir que el plan de Trump se realizara plenamente. "La cuestión principal sigue sin resolverse: las armas de Hamás", dijo Akram Atallah, columnista palestino afincado en Londres y originario de Jabaliya, en el norte de la Franja de Gaza. "Los israelíes exigen a Hamás que se desarme, lo cual no es una simple medida administrativa. Hamás se fundó sobre la base de portar armas". A Hamás, dijo, se le pide de hecho que "desmantele su ideología". Con el cese de una guerra que ha matado a decenas de miles de palestinos y arrasado gran parte de Gaza, Atallah dijo que el ambiente actual era más optimista, pero que no se sabía cuánto duraría. "Ahora mismo se siente bien", dijo, "pero puedo ver nubes oscuras en la distancia y no sé lo que llevan". Analistas y funcionarios israelíes dijeron que lo más probable era que la Fase 2 de las conversaciones se estancara. Preveían que el statu quo se prolongará tanto que echará raíces, Hamás seguirá armado y el ejército israelí se negará a retirarse totalmente de Gaza. En esas circunstancias, también preveían que el ejército israelí tratará al grupo como ahora trata a Hizbulá en Líbano: con ataques ocasionales a militantes de Hamás o a sus depósitos de armas desde lejos. A pesar de las repetidas y rotundas declaraciones de Trump de que la guerra ha terminado, el retroceso de cualquiera de las partes podría amenazar con una reanudación de los combates, dijeron los analistas. "Si ahora mismo se produce un ataque terrorista contra uno de nuestros puestos, Dios no lo quiera, y tenemos bajas, al cabo de un minuto, se acabó", dijo Zohar Palti, exalto cargo del Mosad y del Ministerio de Defensa.