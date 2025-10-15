Ahora viene lo difícil para el plan de alto al fuego en Gaza
JERUSALÉN- Hamás liberó a los rehenes y aceptó acatar un alto al fuego, pero persuadirlo de que deponga las armas es otra cuestión.
Conseguir la liberación de los rehenes israelíes de Gaza y detener la guerra puede haber llevado dos años y los esfuerzos directos del presidente estadounidense y de los dirigentes de varias naciones árabes y musulmanas.
Pero esa fue casi con toda seguridad la parte fácil.
Conseguir que Hamás entregue sus armas y desmilitarizar la Franja de Gaza —condiciones previas clave para que Israel se retire totalmente de Gaza, como reiteraron el lunes tanto el presidente Donald Trump como el primer ministro Benjamín Netanyahu— podría resultar mucho más difícil.
Además, están las otras cuestiones del plan de 20 puntos de Trump, que esbozaba una solución global para Gaza. En su totalidad, también pedía el establecimiento de una fuerza internacional para ayudar a mantener la seguridad en el territorio, un ambicioso esfuerzo para reconstruir la economía y las infraestructuras de Gaza, y la creación de un comité de gobierno palestino temporal, cuyo trabajo sería supervisado por una junta internacional.
Durante las conversaciones que condujeron al alto al fuego en Gaza, las disposiciones sobre quién dirigiría el enclave “el día después” de que terminara la guerra fueron de las más complicadas y fastidiosas, hasta el punto de que finalmente fueron separadas de las conversaciones sobre el alto al fuego y se aplazaron hasta una segunda fase de negociaciones.
Esa fase tuvo al menos un aire auspicioso el lunes por la noche en Sharm al Sheij, Egipto, donde Trump y el presidente egipcio, Abdulfatah al-Sisi, reunieron a decenas de dirigentes para tratar de aprovechar el impulso creado por la tregua y el intercambio de 20 rehenes israelíes vivos y los cuerpos de otros por casi 2000 prisioneros palestinos.
“La fase 2 ha comenzado”, dijo Trump. Predijo un “progreso tremendo”.
“Es la paz en Medio Oriente”, dijo. “Todo el mundo decía que no era posible lograrlo. Y se va a conseguir”.
Sin embargo, dejando a un lado el pistoletazo de salida del lunes en Sharm al Sheij, ni siquiera está claro cuándo comenzarán formalmente las conversaciones de la Fase 2 ni dónde se celebrarán.
Y tanto los analistas israelíes como los palestinos dijeron que era más fácil imaginar que las cosas salieran mal que concebir que el plan de Trump se realizara plenamente.
“La cuestión principal sigue sin resolverse: las armas de Hamás”, dijo Akram Atallah, columnista palestino afincado en Londres y originario de Jabaliya, en el norte de la Franja de Gaza. “Los israelíes exigen a Hamás que se desarme, lo cual no es una simple medida administrativa. Hamás se fundó sobre la base de portar armas”.
A Hamás, dijo, se le pide de hecho que “desmantele su ideología”.
Con el cese de una guerra que ha matado a decenas de miles de palestinos y arrasado gran parte de Gaza, Atallah dijo que el ambiente actual era más optimista, pero que no se sabía cuánto duraría.
“Ahora mismo se siente bien”, dijo, “pero puedo ver nubes oscuras en la distancia y no sé lo que llevan”.
Analistas y funcionarios israelíes dijeron que lo más probable era que la Fase 2 de las conversaciones se estancara. Preveían que el statu quo se prolongará tanto que echará raíces, Hamás seguirá armado y el ejército israelí se negará a retirarse totalmente de Gaza. En esas circunstancias, también preveían que el ejército israelí tratará al grupo como ahora trata a Hizbulá en Líbano: con ataques ocasionales a militantes de Hamás o a sus depósitos de armas desde lejos.
A pesar de las repetidas y rotundas declaraciones de Trump de que la guerra ha terminado, el retroceso de cualquiera de las partes podría amenazar con una reanudación de los combates, dijeron los analistas.
“Si ahora mismo se produce un ataque terrorista contra uno de nuestros puestos, Dios no lo quiera, y tenemos bajas, al cabo de un minuto, se acabó”, dijo Zohar Palti, exalto cargo del Mosad y del Ministerio de Defensa.
Nimrod Novik, exenviado israelí y miembro distinguido del Foro de Política Israelí, advirtió de la influencia de la política interna. “Si dentro de cuatro o cinco semanas resulta que el estado de ánimo general del país es que esta guerra ha sido un asalto horrible, pero solo otro asalto, y Hamás ha vuelto, me imagino a Netanyahu intentando corregirlo”, dijo Novik, aludiendo a la posibilidad de una reanudación de las hostilidades. “Todo lo que se necesita es una provocación de Hamás y una reacción israelí desproporcionada, y puedes tener una espiral”.
Correspondía a Catar, Turquía y Egipto —los tres países de mayoría musulmana que desempeñaron un papel importante en la mediación del alto al fuego entre Hamás e Israel— “presionar a Hamás para que no provoque”, dijo Novik.
Para los miembros de la coalición de gobierno de Netanyahu, la responsabilidad recae directamente sobre Hamás. Varios funcionarios describieron el acuerdo de alto al fuego hasta ahora como un simple intercambio en el que Israel cedía aproximadamente la mitad de Gaza a cambio de sus rehenes. Para conseguir que Israel abandone el resto del territorio de Gaza, dijeron, tendrá que renunciar a las armas y dejar que otra entidad intervenga para gobernar el enclave.
“Las cosas son muy sencillas”, dijo Boaz Bismuth, aliado de Netanyahu que preside la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa del Parlamento israelí. “Si no quieren que Israel esté allí, saben exactamente lo que tienen que hacer. Es fácil”.
Pero decirlo no significa que sea así.
Hamás, dijeron expertos próximos al grupo militante, está dispuesto a realizar ciertos movimientos para permitir la reconstrucción de Gaza, pero sigue queriendo conservar cierta influencia sobre el futuro del territorio.
“Hamás está dispuesto a ofrecer algunas concesiones para permitir la rehabilitación de Gaza, pero no se evaporará”, dijo Ibrahim al Madhoun, analista palestino cercano a Hamás. “Su objetivo es la tranquilidad. Quiere formar parte de la solución y no será un obstáculo para la estabilidad”.
Palti, exfuncionario israelí de inteligencia y defensa, expresó su escepticismo ante la prescripción del plan de Trump de que se impida a Hamás desempeñar un papel militar o civil en el gobierno de Gaza.
“¿Quién va a hacerlo?”, dijo. “Si alguien piensa que con una vara mágica va a lograr esta revolución en horas o días, olvídese de ello. No va a ocurrir. No porque sea pesimista, sino porque soy realista”.
El despliegue de una fuerza internacional de estabilización, como sugiere el plan, podría llevar al ejército israelí a retirarse aún más. Pero aún se desconoce en gran medida qué países contribuirían a la fuerza, cómo se financiaría y entrenaría, y cuándo se desplegaría.
Y la Autoridad Palestina, que anteriormente gobernaba Gaza y aún tiene empleados sobre el terreno, parece quedar excluida en gran medida de la iniciativa de Trump, salvo que se lleven a cabo reformas no especificadas.
Todo ello no quiere decir que la Fase 2 esté condenada desde el principio.
Bismuth, legislador del partido de Netanyahu, se sintió muy animado por la participación de los países árabes en las conversaciones de paz, y aún más por la liberación el lunes de 20 israelíes retenidos en Gaza desde los ataques del 7 de octubre de 2023.
“Creo que quienes tengan que hacer los movimientos concretos que se esperan de ellos, los harán”, dijo. “Cuando se obtienen resultados como los de hoy, se puede creer en el escenario optimista”. c. 2025 The New York Times Company.
