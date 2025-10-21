De México a Irlanda, crece la oposición al frenesí mundial por la IA

NUEVA YORK- Estados Unidos ha sido el epicentro del auge de los centros de datos, a medida que OpenAI, Amazon, Google, Microsoft y otros invierten cientos de miles de millones en la construcción de gigantescas instalaciones informáticas en nombre del avance de la inteligencia artificial. Pero las empresas también han exportado el frenesí constructor al extranjero, con menos escrutinio. Casi el 60 por ciento de los 1,244 grandes centros de datos del mundo estaban fuera de Estados Unidos a finales de junio, según un análisis de Synergy Research Group, que estudia el sector. Hay más en camino, con al menos 575 proyectos de centros de datos en desarrollo en todo el mundo de empresas como Tencent, Meta y Alibaba. TE PUEDE INTERESAR: Anuncia Gobierno de Sheinbaum inversión de 4.8 mil mdd en centro de datos de IA A medida que aumentan los centros de datos, los emplazamientos, que necesitan grandes cantidades de energía para la computación y agua para enfriar la computadoras, han contribuido o exacerbado las alteraciones no solo en México, sino en más de una decena de otros países, según un examen del New York Times. En Irlanda, los centros de datos consumen más del 20 por ciento de la electricidad del país. En Chile, los preciosos acuíferos corren peligro de agotarse. En Sudáfrica, donde los apagones son habituales desde hace tiempo, los centros de datos ponen a prueba aún más la red nacional. Preocupaciones similares han surgido en Brasil, Reino Unido, India, Malasia, Países Bajos, Singapur y España. Los problemas se han visto agravados por la falta de transparencia. Google, Amazon, Microsoft y otras empresas tecnológicas suelen trabajar a través de filiales y proveedores de servicios para construir centros de datos, con lo cual enmascaran su presencia y revelan poco sobre los recursos que consumen las instalaciones. Muchos gobiernos también están ansiosos por afianzarse en el campo de la IA. Han proporcionado terrenos baratos, exenciones fiscales y acceso a los recursos, y están adoptando un enfoque de no intervención en materia de regulación y transparencia.

Las empresas tecnológicas, que se apresuran a construir centros de datos para impulsar nuevos modelos de IA y crear una "superinteligencia", o IA con una potencia superior a la del cerebro humano, dijeron que el auge traía consigo puestos de trabajo e inversiones. Añadieron que estaban trabajando para reducir su huella medioambiental generando su propia energía y reciclando el agua. Microsoft dijo que no tenía información de que su complejo de centros de datos en el centro de México hubiera afectado al suministro de energía y agua. La electricidad es inestable allí, dijo la empresa. Añadió que utilizaba una cantidad mínima de agua y tenía una carga eléctrica de hasta 12.6 megavatios, que si se utilizaran durante todo el año equivaldrían a lo que podría alimentar aproximadamente 50,000 hogares en México. "Hemos investigado a fondo y no hemos encontrado indicios de que nuestros centros de datos hayan contribuido a los apagones o a la escasez de agua en la región", dijo Bowen Wallace, vicepresidente corporativo de Microsoft para centros de datos en América. "Siempre daremos prioridad a las necesidades básicas de la comunidad". La infraestructura de la red eléctrica ha sido problemática en el centro de México y ha provocado apagones, dijo Alejandro Sterling, director de desarrollo industrial de la región. "Nuestra capacidad se ha visto desbordada", dijo. Vincular directamente cualquier centro de datos a la escasez local de energía y agua es difícil. Sin embargo, según los expertos, la construcción en zonas con redes inestables y escasez de agua ha presionado unos sistemas ya frágiles, aumentando la posibilidad de efectos en cascada. En un país tras otro, activistas, residentes y organizaciones medioambientales se han unido para oponerse a los centros de datos. Algunos han intentado bloquear los proyectos, mientras que otros han presionado para que haya más supervisión y transparencia. En Irlanda, las autoridades han limitado los nuevos centros de datos en el área de Dublín debido al "riesgo significativo" para el suministro eléctrico. Tras las protestas de los activistas en Chile, Google retiró sus planes de construir un centro que podría haber agotado las reservas de agua. En los Países Bajos, se paralizó la construcción de algunos centros de datos por motivos medioambientales. "En los centros de datos confluyen cuestiones medioambientales y sociales", dijo Rosi Leonard, ecologista de Amigos de la Tierra Irlanda. "Existe una narrativa de que los centros de datos son necesarios y nos harán ricos y prósperos, pero se trata de una crisis real".

Hay pocos signos de desaceleración. Se espera que las empresas gasten 375,000 millones de dólares en centros de datos en todo el mundo este año y 500,000 millones de dólares en 2026, según el banco de inversiones UBS. En México, los residentes dijeron que el desarrollo de los centros de datos debería ir acompañado de una mayor inversión en sus comunidades. En el pueblo de La Esperanza, cerca del emplazamiento de Microsoft, hubo un brote de hepatitis este verano. Los cortes de agua impidieron a los residentes lavarse las manos o mantener una higiene básica. La enfermedad se propagó rápidamente y enfermaron unas 50 personas, dijo Bárcenas. “Yo le echo un poco la culpa a los gobiernos estatales por no negociar apoyos para la comunidad”, dijo. “Microsoft, cuando lo anunciaron, son millones de dólares que están invirtiendo. Y de ese dinero no nos tocó nada al municipio, a la gente”. UN MOVIMIENTO ECOLOGISTA Los caballos deambulan por las 60 hectáreas de campos abiertos de la ciudad de Ennis, al oeste de Irlanda, que un promotor de bienes raíces empezó a intentar convertir en un centro de datos de cuatro mil millones de euros para una empresa tecnológica anónima hace cinco años. Los grupos ecologistas y la población local han presentado objeciones legales y recursos para bloquear el proyecto. No hace mucho, un plan así probablemente habría salido adelante. Durante dos décadas, Irlanda extendió la alfombra roja a la tecnología. Apple, Google, Microsoft y TikTok hicieron del país su base europea, y unos 120 centros de datos se agrupan en torno a Dublín y salpican el campo más allá. Se espera que el país destine un tercio de la electricidad a centros de datos en los próximos años, frente al 5 por ciento en 2015. Pero el ánimo acogedor de Irlanda se ha agriado. El país se ha convertido en uno de los ejemplos más claros de la reacción transnacional contra los centros de datos. Esa oposición cobró impulso en 2021, cuando un grupo socialista ecologista, People Before Profit, protestó en una conferencia sobre centros de datos celebrada en Dublín. Más o menos al mismo tiempo, los residentes del condado de Clare, donde se encuentra Ennis, se opusieron a la instalación propuesta, que se construiría en tierras de cultivo. Desde entonces, ha crecido un movimiento de protesta. Los residentes locales, incluida la autora de best-sellers Sally Rooney, han expresado su preocupación. El año pasado, Darragh Adelaide, activista de People Before Profit, fue elegido miembro del Consejo del Condado de Dublín sur, que posteriormente rechazó una solicitud de centro de datos de Google. En enero, las tormentas provocaron cortes de electricidad en todo el oeste de Irlanda, lo que avivó los debates sobre si la red estaba en un punto crítico. “Hay una razón por la que la red está bajo presión, y es por el número desproporcionado de centros de datos”, dijo Sinéad Sheehan, activista que organizó una petición contra el proyecto de Ennis que firmaron más de mil personas. La experiencia de Irlanda es una advertencia. Según la Agencia Internacional de la Energía, se prevé que en 2035 los centros de datos de todo el mundo consuman tanta electricidad como India, el país más poblado del mundo. Un solo centro de datos puede utilizar también alrededor de dos millones de litros de agua al día, casi tanto como una piscina olímpica. Los grupos ecologistas de todo el mundo están compartiendo información, tácticas y recursos para oponerse. En España, Aurora Gómez Delgado, una ecologista que protestó contra una instalación de Meta cerca de Madrid en 2023, se quedó atónita cuando le llovieron mensajes de apoyo desde el extranjero. Hoy, coordina con decenas de grupos de todo el mundo. Su grupo, Tu Nube Seca Mi Río, ayudó a inspirar la creación de otro grupo en Francia. “No hay ningún lugar que no tenga un centro de datos”, dijo Gómez Delgado. “Estamos coordinados. Hablamos entre nosotros todo el tiempo”. Ella y sus colegas dijeron que se daban cuenta de que sería una lucha ardua. En Irlanda, incluso con las limitaciones impuestas a los centros de datos cerca de Dublín, las autoridades están intentando agilizar las autorizaciones de otros emplazamientos en zonas rurales como los condados de Clare y Mayo. Muchos miembros de la comunidad empresarial apoyan un mayor desarrollo. Los ecologistas irlandeses han perdido en los tribunales apelaciones contra la construcción de centros de datos, pero esperan que sus acciones disuadan a las empresas. El 30 de septiembre, unas 50 personas protestaron ante el Parlamento de Dublín contra la construcción de más centros de datos. Aún debe resolverse una última apelación contra el centro de datos de Ennis. Aunque se dé luz verde al proyecto, su futuro está en entredicho. Amazon reveló recientemente que estaba detrás del proyecto y que se había retirado, lo que significa que el promotor local tendrá que encontrar otra empresa tecnológica con la que asociarse.