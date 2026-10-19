Debate Lula-Bolsonaro: el crucial cara a cara a una semana de las elecciones presidenciales de Brasil

El cara a cara entre Lula y Bolsonaro hijo, organizado por TV Band, un canal privado, se emitió en directo desde São Paulo. Este fue el primer debate que se realizó pues ambos candidatos declinaron, por distintos motivos, participar en los debates previos en el marco de la primera vuelta.

El senador Flávio Bolsonaro, de 45 años, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de 80, han protagonizado este pasado domingo 19 de octubre de 2026 su primer debate en esta campaña electoral. El próximo domingo 25, casi 160 millones de brasileños están llamados a las urnas.

Lula se alejó en un momento de Bolsonaro hijo para marcar “distancia con el miliciano”, según dijo, en alusión a supuestos vínculos del senador derechista con grupos parapoliciales que controlan barrios populares en Rio de Janeiro.

Bolsonaro respondió al comentario de Lula que era mejor tenerlo lejos porque la “billetera puede ser robada”, y mostró una anotación en la palma de su mano: “Corrupto”.

Lula, por su parte, reclamó en reiteradas explicaciones por una investigación por posible corrupción sobre Bolsonaro, que su adversario evitó responder, y le respondió únicamente “payaso”.

El derechista atacó por su parte con menciones a un caso por posible corrupción sobre “Lulinha”, un hijo de Lula, que incluso fue expuesto en una entrevista que CNN le realizó a Bolsonaro hijo.

El mandatario brasileño ha salido a la ofensiva atacando una y otra vez a Flávio Bolsonaro por su alianza con el argentino Milei. “¿Ya le has pedido prestada la motosierra?”, le ha dicho.

Bolsonaro acusó a Lula de ser aliado de Daniel Ortega, pese a que el mandatario brasileño haya condenado al régimen nicaragüense en varias ocasiones.

Los cara a cara en Brasil tienen características particulares pues el público asiste a una suerte de puesta en escena que recuerda a una obra de teatro, con los dos candidatos moviéndose con libertad por el escenario, dirigiéndose a su rival y a la cámara para los televidentes y espectadores.