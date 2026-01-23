‘Deberíamos obligar a la OTAN’... Trump propone que envíen tropas a la frontera con México para frenar ‘invasión de migrantes’

“Quizá debimos poner a prueba a la OTAN : invocar el Artículo 5 y obligar a la OTAN a venir aquí a proteger nuestra frontera sur de nuevas invasiones de migrantes, liberando así a un gran número de agentes de la Patrulla Fronteriza para otras tareas”, posteó el mandatario estadounidense.

En su mensaje, Trump afirmó que se pudo haber puesto a prueba a la alianza militar invocando el Artículo 5 , una cláusula que establece que un ataque armado contra un país miembro se considera una agresión contra todos. Bajo su interpretación, la migración masiva podría justificar una respuesta colectiva.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó la polémica idea a través de una publicación en su red social Truth Social , donde sugirió que la OTAN debería ser obligada a intervenir en la frontera sur de Estados Unidos. El mandatario argumentó que esta acción permitiría liberar a miles de agentes de la Patrulla Fronteriza para realizar otras tareas estratégicas.

La propuesta fue recibida con escepticismo por analistas y actores políticos, quienes señalaron que el Artículo 5 está diseñado para conflictos armados y no para fenómenos migratorios. Aun así, el planteamiento refleja el endurecimiento del discurso de Trump en materia de seguridad fronteriza.

CONTEXTO GEOPOLÍTICO Y PRESIÓN INTERNACIONAL

La declaración ocurre en un momento de tensiones diplomáticas relacionadas con Groenlandia, territorio que Trump ha insistido en incorporar a Estados Unidos. Días antes de su mensaje, el mandatario aseguró que se sentaron las bases para negociaciones con la OTAN sobre este tema.

Tras reunirse con Mark Rutte, secretario general de la alianza, Trump anunció que no aplicará los aranceles previstos para el 1 de febrero contra países europeos que respaldaron a Groenlandia. Según el presidente, las conversaciones giran en torno al sistema de defensa antimisiles Golden Dome.

Este contexto ha llevado a observadores a interpretar la propuesta fronteriza como parte de una estrategia de presión más amplia hacia los aliados europeos, utilizando tanto la migración como la seguridad global como ejes de negociación.

MIGRACIÓN, ICE Y MEDIDAS INTERNAS

Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha reforzado su política antimigratoria. Entre las acciones más visibles destacan la continuación del muro fronterizo, la instalación de boyas en el río Bravo y un incremento sustancial en los operativos de detención.

El Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE) informó que en el año fiscal 2025 se realizaron 26 mil 606 arrestos de migrantes. Además, la agencia recibió un presupuesto histórico de 75 mil millones de dólares, convirtiéndose en la autoridad de seguridad mejor financiada del país.

No obstante, la expansión del ICE ha sido duramente criticada por organizaciones civiles debido a detenciones sin orden judicial, uso excesivo de la fuerza y presuntas violaciones a protocolos internos. Estas prácticas han intensificado el debate sobre derechos humanos y legalidad en la política migratoria estadounidense.

DATOS CURIOSOS

· El Artículo 5 de la OTAN solo se ha invocado formalmente una vez

· ICE cuenta con mayor presupuesto que varias agencias militares

· Trump firmó más de 100 órdenes ejecutivas en su primer día

· La frontera con México es una de las más vigiladas del mundo