Gobierno de Sheinbaum asegura que los homicidios en Puebla se redujeron 41% de septiembre de 2024 a diciembre de 2025

México
/ 22 enero 2026
    El titular de la SSPC añadió que los delitos de alto impacto también muestran una tendencia a la baja. ESPECIAL

De acuerdo con el funcionario, entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025 la entidad registró una caída de 41 por ciento en la incidencia de homicidios dolosos

Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, realizada en Puebla, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la coordinación entre el gobierno federal y las autoridades estatales ha permitido una reducción significativa en la violencia homicida en Puebla.

De acuerdo con el funcionario, entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025 la entidad registró una caída de 41 por ciento en la incidencia de homicidios dolosos.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizada en la capital poblana, García Harfuch detalló que el promedio diario de homicidios pasó de 3.97 a 2.35 en el periodo referido, lo que refleja —dijo— los resultados de la estrategia conjunta de seguridad.

El titular de la SSPC añadió que los delitos de alto impacto también muestran una tendencia a la baja. Señaló que desde el inicio de la actual administración federal y hasta diciembre pasado, estos ilícitos disminuyeron 11 por ciento, al pasar de 42.8 a 38.2 casos diarios.

Al presentar el balance operativo desde la Escuela Militar de Sargentos, el funcionario federal reportó la detención de mil 365 personas consideradas generadoras de violencia en Puebla, así como el aseguramiento de 435 armas de fuego y 346 kilogramos de droga. Asimismo, destacó la localización y destrucción de un laboratorio clandestino para la elaboración de estupefacientes.

En materia de extorsión, García Harfuch precisó que se han iniciado 119 carpetas de investigación y se logró la captura de nueve presuntos responsables, siete de ellos identificados como objetivos prioritarios. Estas acciones, subrayó, contribuyeron a una disminución de 16.9 por ciento en la incidencia de este delito en la entidad.

Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta sostuvo que su administración ha aplicado de manera puntual los cuatro ejes de la estrategia nacional de seguridad impulsada por la presidenta Sheinbaum, con el objetivo de fortalecer la paz y la gobernabilidad en Puebla.

Temas


Violencia
homicidios

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

