Debido a la incertidumbre económica, ventas en EU de automóviles nuevos caerán un 5.2% en noviembre

Internacional
/ 20 noviembre 2025
    Debido a la incertidumbre económica, ventas en EU de automóviles nuevos caerán un 5.2% en noviembre
    La Firma J.D. Power señaló que el sector sigue pagando las consecuencias de la terminación de los créditos fiscales para la compra de vehículos eléctricos (VE). FOTO ESPECIAL.

En octubre, las ventas totales de automóviles nuevos se situaron en 1.276.856 unidades

WASHINGTON.- Las ventas de automóviles nuevos en Estados Unidos caerán un 5.2% interanual en noviembre, esto de acuerdo a la firma J.D. Power, quien situó las ventas de noviembre en un millón 255 mil 900 unidades.

Indicó que de esta cifra, un millón 58 mil 500 serán ventas a particulares, un 4.8% menos que en noviembre de 2024.

TE PUEDE INTERESAR: Inicia discusión sobre reforma para reducir jornada laboral

A nivel mundial, J.D. Power anticipa que las ventas de nuevos vehículos se reduzcan un 3.9% interanual e indicó que esta bajada en Europa y Norteamérica es, en parte, consecuencia de los aranceles impuestos por EU y la incertidumbre económica generada por las políticas comerciales de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

De acuerdo a Thomas King, encargado de los estudios de J.D. Power sobre el sector, señaló en un comunicado que la terminación de los créditos fiscales a finales de septiembre motivó a muchos consumidores a anticipar sus compras.

“Ahora, dos meses después del fin de los créditos, el sector sigue sintiendo los efectos de esas compras anticipadas. En noviembre, se espera que los VE representen solo el 6% de las ventas de nuevos vehículos, consistente con octubre pero muy por debajo del 12.9% de septiembre”, explicó.

Por otro lado, King también subrayó los problemas de asequibilidad a los que se enfrentan los consumidores estadounidenses ya que los pagos mensuales para financiar la compra de vehículos se situarán este mes en la cifra récord de 760 dólares lo que está obligando a muchos a extender los plazos a 84 meses.

Due en el mes de noviembre, que el precio medio de transacción al por menor de un vehículo nuevo se situará en 46.029 dólares, 722 dólares o un 1,6 % más que en noviembre de 2024.

Al mismo tiempo, el precio medio de un vehículo usado llegará este mes a 29 mil 696 dólares, 725 dólares más que hace un año.

Temas


Autos
Economía
ventas

Localizaciones


Estados Unidos

COMENTARIOS

Selección de los editores
La presidenta Sheinbaum encabezó el desfile por el 115 Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana en la Plaza de la Constitución.

Se equivoca quien convoca a la violencia y alienta el odio: Claudia Sheinbaum
Empresarios piden analizar a fondo la propuesta de jornada de 40 horas antes de su aprobación.

Coahuila: Industriales alertan por alza de costos ante jornada laboral de 40 horas
La FGJCDMX detuvo a Luis “N” por su presunta participación en el feminicidio de Amanda Castro Rossab, hallada sin vida en la colonia Vista Alegre el 24 de octubre.

Detienen al hombre de la túnica negra que asesinó a Amanda en calles de la alcaldía Cuauhtémoc

Conoce cómo y por qué Pancho Villa invadió Estados Unidos en 1916 con 500 hombres, un hecho histórico que redefinió la relación México–EU y originó la Expedición Punitiva.

Pancho Villa, el mexicano que invadió Estados Unidos con 500 hombres
El mundo está a tan solo unas horas de conocer quién es la ganadora oficial del certamen Miss Universo en su edición número 74

Miss Universo 2025: Dónde y a qué hora ver HOY la gran coronación desde México
Motociclistas circulan en vías urbanas de Coahuila, donde se registra la mayor incidencia de accidentes.

Coahuila: crece 34% el número de motociclistas lesionados en Saltillo, llaman a legislar
Mourinho será una de las voces expertas de Televisa que acompañarán el camino hacia la Copa del Mundo 2026.

¡Refuerzo bomba de Televisa! José Mourinho será analista de TUDN para el Mundial 2026
Un estudio internacional reveló que consumir un hot dog puede quitar minutos de vida debido a su carga de sodio, grasas saturadas y aditivos.

¿Por qué comer un hot dog te puede quitar tiempo de vida?... esto dice las ciencia