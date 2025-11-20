Debido a la incertidumbre económica, ventas en EU de automóviles nuevos caerán un 5.2% en noviembre

WASHINGTON.- Las ventas de automóviles nuevos en Estados Unidos caerán un 5.2% interanual en noviembre, esto de acuerdo a la firma J.D. Power, quien situó las ventas de noviembre en un millón 255 mil 900 unidades.

Indicó que de esta cifra, un millón 58 mil 500 serán ventas a particulares, un 4.8% menos que en noviembre de 2024.

A nivel mundial, J.D. Power anticipa que las ventas de nuevos vehículos se reduzcan un 3.9% interanual e indicó que esta bajada en Europa y Norteamérica es, en parte, consecuencia de los aranceles impuestos por EU y la incertidumbre económica generada por las políticas comerciales de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

De acuerdo a Thomas King, encargado de los estudios de J.D. Power sobre el sector, señaló en un comunicado que la terminación de los créditos fiscales a finales de septiembre motivó a muchos consumidores a anticipar sus compras.

“Ahora, dos meses después del fin de los créditos, el sector sigue sintiendo los efectos de esas compras anticipadas. En noviembre, se espera que los VE representen solo el 6% de las ventas de nuevos vehículos, consistente con octubre pero muy por debajo del 12.9% de septiembre”, explicó.

Por otro lado, King también subrayó los problemas de asequibilidad a los que se enfrentan los consumidores estadounidenses ya que los pagos mensuales para financiar la compra de vehículos se situarán este mes en la cifra récord de 760 dólares lo que está obligando a muchos a extender los plazos a 84 meses.

Due en el mes de noviembre, que el precio medio de transacción al por menor de un vehículo nuevo se situará en 46.029 dólares, 722 dólares o un 1,6 % más que en noviembre de 2024.

Al mismo tiempo, el precio medio de un vehículo usado llegará este mes a 29 mil 696 dólares, 725 dólares más que hace un año.