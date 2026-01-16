Decepciona el desempeño de Trump en la economía a muchos republicanos

NUEVA YORK- Casi un año después de iniciar su segundo mandato, el trabajo del presidente Donald Trump con respecto a la economía no ha cumplido con las expectativas de muchos simpatizantes de su propio partido, según una nueva encuesta de AP-NORC.

En la encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research se encontró una diferencia significativa entre el liderazgo económico que los estadounidenses recordaban del primer mandato de Trump y lo que han obtenido hasta ahora, mientras el mandatario crea un nivel sorprendente de agitación en el país y en el extranjero.

Apenas el 16% de los republicanos dice que Trump ha ayudado “mucho” a abordar el costo de vida, una disminución con respecto al 49% en abril de 2024, cuando en una encuesta de AP-NORC se hizo la misma pregunta a los estadounidenses sobre su primer mandato.

Al mismo tiempo, los republicanos apoyan abrumadoramente el liderazgo del presidente en el tema de la inmigración, aun si a algunos no les gustan sus tácticas.

John Candela, de 64 años, que vive en New Rochelle, Nueva York, dijo que el costo de vida no ha mejorado para su familia: su salario y sus facturas siguen siendo los mismos que antes.

“Las Oreos siguen costando 5 dólares”, dijo. Pero está dispuesto a ser paciente: “Esperaría que fuera diferente para cuando terminen sus cuatro años”.

La encuesta revela signos de debilidad entre los consumidores con respecto a la economía, especialmente en la promesa central de campaña de Trump de reducir costos. La inflación se ha enfriado un poco, pero los precios de muchos productos son más altos de lo que eran cuando el republicano asumió el cargo en enero pasado.

Sin embargo, hay pocas señales en general de que la base republicana esté abandonando a Trump. La gran mayoría de los republicanos, alrededor de 8 de cada 10, aprueban su desempeño laboral, en comparación con 4 de cada 10 entre los adultos en general.

“No me gusta el hombre como ser humano. No me gusta su arrogancia. No me gusta su rudeza. No me gusta cómo escribe sus mensajes de texto en mayúsculas como si estuviera gritando a todos. Pero lo que apruebo es lo que está haciendo para tratar de encaminar al país”, dijo Candela.

TRUMP NO MEJORA LOA COSTOS, SEGÚN LA MAYORÍA DE LOS REPUBLICANOS

En varios factores económicos, Trump aún no ha convencido a muchos de sus seguidores de que está cambiando las cosas para mejor.

Solo alrededor de 4 de cada 10 republicanos en general dicen que Trump ha ayudado a abordar el costo de vida al menos “un poco” en su segundo mandato, mientras que el 79% dijo que ayudó a abordar el problema en la misma medida en su primer mandato, según la encuesta de 2024. Poco más de la mitad de los republicanos dijeron en la nueva encuesta que Trump ha ayudado a crear empleos en su segundo mandato; el 85% dijo lo mismo sobre su primer mandato, incluyendo el 62% que dijo que ayudó “mucho”.

Solo el 26% de los republicanos en la encuesta de enero dice que ha ayudado “mucho” en la creación de empleos en su segundo mandato.