Declara Argentina al Cártel de Sinaloa como organización terrorista

El Gobierno de Argentina declaró organización terrorista al Cártel de Sinaloa, al que atribuyó actividades de narcotráfico, contrabando y secuestros, y ordenó su incorporación al registro público de entidades vinculadas con actos de terrorismo y su financiamiento.

La decisión, anunciada por la Oficina del Presidente, también incluye a la organización criminal mexicana La Nueva Familia Michoacana, las guerrillas colombianas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como al grupo ecuatoriano Los Tiguerones.