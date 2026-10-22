Declara Argentina al Cártel de Sinaloa como organización terrorista

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    Declara Argentina al Cártel de Sinaloa como organización terrorista
    El gobierno argentino advirtió sobre una “alarmante expansión regional” de la Nueva Familia Michoacana. AP

La Nueva Familia Michoacana también fue incorporada al registro de entidades vinculadas con actos de terrorismo y su financiamiento

El Gobierno de Argentina declaró organización terrorista al Cártel de Sinaloa, al que atribuyó actividades de narcotráfico, contrabando y secuestros, y ordenó su incorporación al registro público de entidades vinculadas con actos de terrorismo y su financiamiento.

La decisión, anunciada por la Oficina del Presidente, también incluye a la organización criminal mexicana La Nueva Familia Michoacana, las guerrillas colombianas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como al grupo ecuatoriano Los Tiguerones.

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En el caso del Cártel de Sinaloa, el Gobierno argentino señaló que se trata de una organización criminal transnacional dedicada principalmente al narcotráfico, además de otras actividades ilícitas.

La administración de Javier Milei sostuvo que la designación responde al compromiso de Argentina en la lucha contra el narcoterrorismo y destacó que el grupo ya ha sido declarado organización terrorista por diversos países, incluido Estados Unidos.

Respecto a La Nueva Familia Michoacana, el Gobierno argentino la describió como una organización mexicana especializada en el tráfico internacional de drogas y la minería ilegal, que muestra “una alarmante expansión regional”.

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