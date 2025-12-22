Irán respalda postura del gobierno de Venezuela ante Estados Unidos

/ 22 diciembre 2025
    Irán respalda postura del gobierno de Venezuela ante Estados Unidos
La tensión entre Estados Unidos y Venezuela ha incrementado desde la implementación de un bloqueo en los mares cercanos al caribe

Irán ha reafirmado su respaldo estratégico a Venezuela frente a lo que ambos gobiernos califican como una campaña de “piratería” por parte de Estados Unidos en el Caribe. Tras la reciente incautación de buques cargados con crudo venezolano, Teherán ofreció cooperación ‘en todos los ámbitos’ para asistir a Caracas en la defensa de sus recursos energéticos.

Los cancilleres Yván Gil, de Venezuela, y Seyed Abbas Araghchi, de Irán, conversaron telefónicamente el fin de semana, según han destacado varios portales digitales en Caracas este lunes.

Pese al amplio apoyo de Teherán, el comunicado oficial de la cancillería venezolana no explicitó si tal ayuda incluye la militar, teniendo como telón de fondo una persistente tensión con Washington, tras el despliegue naval y militar estadounidense en el Mar Caribe, desde agosto pasado.

Según el reporte oficial venezolano, el régimen de Nicolás Maduro denunció el “robo” de cargamentos petroleros bajo el amparo de la presencia militar estadounidense en aguas internacionales, acciones que Gil describió como una violación abierta al derecho internacional.

La crisis que envuelve a Caracas y Washington, tuvo un giro inesperado el pasado 10 de diciembre, tras la orden del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer un “bloqueo total” sobre los buques sancionados previamente por Estados Unidos, que operan con crudo venezolano.

Washington justifica estas acciones alegando la propiedad de recursos bajo litigio, mientras que Caracas acusa a la Casa Blanca de utilizar la fuerza para forzar un cambio de gobierno.

Los buques incautados, dos confirmados hasta ahora y un tercero que es perseguido según reportes de prensa, se inscriben dentro, se los denominan “flotas fantasmas”, ya que utilizan una serie de subterfugios para evitar ser rastreados o se desconoce su ruta final. El 10 de diciembre Estados Unidos anunció la captura del buque Skipper, que presuntamente navegaba bajo bandera falsa.

Para analistas internacionales, el estrechamiento de la alianza Caracas-Teherán representa un desafío directo a la política de presión de Washington, consolidando un eje de resistencia entre dos de los países más sancionados del mercado petrolero global.

Temas


Conflictos
Guerras
política

Localizaciones


Estados Unidos
Irán
Venezuela

