Defiende Macron ante León XIV laicidad francesa y la organización internacional sobre la IA

PARÍS- presidente francés, Emmanuel Macron, defendió este viernes la “laicidad francesa” al dar la bienvenida al papa León XIV en el Palacio del Elíseo, durante el inicio de la visita del pontífice a Francia, en la que abogó también por la creación de una organización internacional que regule la IA. “La laicidad francesa no es en absoluto la negación de la religión”, declaró Macron en su discurso en el salón de actos del Palacio del Elíseo, en el que defendió una concepción de la laicidad basada en la libertad de creer o no creer y en la separación entre el Estado y las confesiones religiosas.

Macron subrayó que esa libertad se aplica tanto en la esfera privada como en la pública, siempre dentro del respeto a las leyes francesas, al tiempo que abordó los desafíos planteados por la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. LA IA “DEBE SER UN SERVIDOR Y NO UN AMO” Macron advirtió de que los avances tecnológicos no deberían quedar concentrados en unas pocas manos y defendió la búsqueda de un marco internacional capaz de conciliar el progreso tecnológico con la justicia y el humanismo. “La inteligencia artificial debe ser un servidor y no un amo”, subrayó. Para evitar que “los modelos más eficaces se encuentren en pocas manos” y que “los avances más exponenciales no conduzcan a perder el control”, Macron apeló a “una organización internacional que reconcilie progreso tecnológico, justicia y humanismo”. La encíclica ‘Magnificat Humanitas’ fue “un mensaje esencial frente a la potencia de la maquinaria digital”, aseguró Macron, que consideró que la IA «entraña una ruptura antropológica inédita» y «golpea el trabajo, la creación, la investigación, la educación, la información y el vínculo social».

También situó la visita de León XIV en el contexto de la defensa de la paz y del respeto del derecho internacional, con el telón de fondo de la guerras en Ucrania y Oriente Medio. “La paz es mucho más que el silencio de las armas”, aseguró el presidente francés, y añadió que requiere justicia, seguridad, respeto de los derechos humanos, soberanía de las naciones y el derecho de los pueblos a disponer de sí mismos. FRANCIA ESTÁ DEL LADO “DEL MULTERALISMO ACTIVO” “Francia está del lado de la paz, del multilateralismo activo, del respeto del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas”, declaró Macron horas antes de que León XIV pronuncie un esperado discurso en la sede de la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en París. “Porque una vida vale una vida y todos los pueblos deben ser defendidos”, manifestó en línea con su último discurso ante la Asamblea Nacional de Naciones Unidas esta misma semana. Vinculó asimismo la defensa de la paz con la lucha contra las injusticias y la protección de las personas más vulnerables porque «son siempre quienes pagan el precio de las crisis y de los conflictos», afirmó, en referencia también a las personas obligadas a abandonar sus países. Macron destacó el trabajo de organizaciones que acogen a personas exiliadas y defendió la necesidad de reconocer a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. León XIV tiene previsto visitar mañana en París la Maison Bakhita, un centro de acompañamiento de inmigrantes y refugiados. Dedicó asimismo parte de su discurso a los jóvenes, cuya vigilia con León XIV está prevista esta noche en el Estadio de Francia. “No nos piden que les prometamos un mundo fácil. Piden poder construir un mundo mejor”, declaró. Macron también destacó las raíces francesas de León XIV, al recordar que el pontífice tiene ascendencia normanda y se han encontrado además vínculos familiares con el Béarn y Bigorra. «Estamos orgullosos de sus raíces normandas», dijo. Y expresó su deseo de que la visita permita al papa conocer “Francia en toda su verdad”, con su diversidad y sus debates, a siete meses de las elecciones presidenciales, a las que él no podrá presentarse por la imposibilidad de acumular un tercer mandato. “Es esta Francia la que hoy le recibe con mucha humildad, con mucho honor y con una alegría muy grande. Sea usted bienvenido”, concluyó. DEL VITRAL DE NOTRE DAME AL EVANGELIO EN ADN SINTÉTICO, LOS CUATRO REGALOS DE MACRON A LEÓN XIV El presidente francés, Emmanuel Macron, obsequió este viernes al papa León XIV con una reproducción de un vitral de Notre-Dame de París, un Evangelio de San Marcos codificado en ADN sintético, una cruz de ferrita magnética y un libro del siglo XVII sobre San Vicente de Paúl, según el Palacio del Elíseo.

La reproducción del rostro de la Virgen María procede de uno de los nuevos vitrales de Notre-Dame, diseñado por la artista Claire Tabouret, y forma parte de un conjunto de seis vitrales de siete metros que serán instalados en la catedral en diciembre y representan el «descenso del Espíritu Santo», un pasaje de la Biblia que narra el Pentecostés. El segundo regalo es un ejemplar único del Evangelio de San Marcos codificado en ADN sintético, un proyecto asociado al Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS). El texto incluye el original griego y una nueva traducción francesa. Macron entregó también al santo padre una cruz negra de ferrita magnética de la artista Lydie Arickx, cuyo poder de atracción simboliza, según el Elíseo, la vocación de Cristo de reunir a todas las criaturas.

El cuarto obsequio es ‘La vida del venerable siervo de Dios Vicente de Paúl’, una obra del siglo XVII escrita por su biógrafo Louis Abelly y dedicada a una de las principales figuras de la caridad cristiana. Por su parte, según el Vaticano, León XIV regaló a Macron una obra titulada ‘Vista de la Ciudad Leonina, con la basílica de San Pedro, el puente Sant’Angelo y el castillo Sant’Angelo’, que representa este conjunto monumental de Roma y de la Ciudad del Vaticano.