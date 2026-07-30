Deja incendio en Francia pérdidas millonarias, caída del turismo y mensajes erráticos

BURDEOS, FRANCIA- El gran incendio en la región de la Gironda, en el suroeste de Francia, a 20 kilómetros de Burdeos, deja un reguero de pérdidas millonarias, una caída libre del turismo y enciende una trifulca política por las palabras de la delegada del Gobierno en la región, Sophie Brocas, que pidió a los turistas que no vayan a la zona. La llama mediática la encendió el pasado domingo. “Teniendo en cuenta la situación, pido a los turistas a las puertas de las vacaciones de agosto que no vengan a la Gironda hasta que el fuego esté controlado”, dijo en una comparecencia ante los medios. Pidió, además, “que los turistas ya presentes busquen otro destino”.

El ministro francés de Turismo, Serge Papin, no solo desacreditó a Brocas censurando sus palabras este martes en una entrevista con la cadena TF1, sino que pidió a los turistas que no cambiasen sus planes. “La Gironda es grande, hay territorios que no están afectados, el fuego está perimetrado, así que espero que en el mes de agosto se puedan abrir las zonas evacuadas”. “¿Pide a los franceses que mantengan sus vacaciones en la región?”, preguntó la periodista, a lo que el político respondió con un claro “por supuesto”. CAMPAÑA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA EN MARCHA Aurélie Loubes, directora del Comité Regional de Turismo de Nueva Aquitania, lamentó la comunicación errática de las distintas administraciones públicas. «Ha habido oleadas de cancelaciones, incluso en zonas que no se han visto afectadas por los incendios, ni siquiera por el humo», contó este jueves a EFE.

“Lo que se está organizando es una gran campaña de promoción de los destinos turísticos para decir a los turistas: pueden venir de vacaciones a Nueva Aquitania, a Gironda o a las Landas. En cuanto se controle el fuego, pondremos en marcha esta campaña”, explicó. “A la zona realmente afectada por los incendios, es decir, las 42 mil hectáreas quemadas, no se podrá acceder hasta dentro de varias semanas o meses. En cambio, sí serán accesibles las zonas que se han evacuado de forma preventiva y que, poco a poco, volverán a ser habitadas”, señaló Loubes que, de todos modos, anima a los turistas a venir a la región, pues no toda está afectada por los fuegos. PÉRDIDAS MILLONARIAS “Es demasiado pronto para sacar conclusiones”, adelantó Loubes sobre las pérdidas económicas pero, comparando las cifras del año pasado en las mismas fechas y en la zona afectada, “se trata de unos 45 millones de euros” en una semana, según las cifras de las que dispone el departamento de Nueva Aquitania.

“Esto no significa que haya 45 millones de euros en pérdidas, sino que nos da una idea del peso que tiene el turismo en ese periodo concreto y de que las pérdidas serán, sin duda, bastante considerables”, precisó Loubes, recordando que el turismo representa el 7 % del PIB en la región de la Gironda, lo que convierte esta actividad en uno de sus principales activos, junto al sector vinícola. La empresa de estudios de mercado MKG estima que la mitad de las habitaciones de hotel en la zona siguen libres para el mes de agosto, en pleno periodo vacacional, de acuerdo con una información publicada por Le Figaro. La Ciudad del Vino, el museo que en apenas diez años ya se ha convertido en un símbolo de Burdeos al haber acogido a 3,5 millones de visitantes en una década, ha sufrido una caída del 70 % de turistas en diez días, según las palabras de su director, Philippe Massol. El fuego, que arrasó 42 mil hectáreas en menos de una semana, obligó a evacuar hasta a 224 mil personas de 23 localidades, de las cuales 144 mil ya pudieron regresar entre este martes y este jueves a sus casas, mientras permanecen 80 mil desplazadas, siendo esta fecha la mayor operación de traslado de civiles en Francia desde la Segunda Guerra Mundial. El cielo oscurecido y el olor a ceniza en esta zona espantan a los turistas, en un contexto marcado por la cuarta ola de calor que afronta Francia este verano, con temperaturas que han superado los 40 grados, lo que mantiene en alerta a todo el país ante el riesgo de propagación de nuevos fuegos. Este jueves, la canícula da un respiro a Gironda.