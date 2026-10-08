Del bótox a ‘reptiliana’: La imagen de Susan Dell con Trump que volvió loco a internet

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    Del bótox a ‘reptiliana’: La imagen de Susan Dell con Trump que volvió loco a internet
    La empresaria estadounidense considerada como una de las más ricas y con influencia en la presidencia de Estados Unidos, Susan Dell (de 62 años) llamó la atención al volverse viral en redes sociales. ANNABELLE GORDON | EFE

Dell, junto a su esposo Michael Dell, estuvieron en la presentación de la nueva ronda de UN apoyo gubernamental

La empresaria estadounidense considerada como una de las más ricas y con influencia en la presidencia de Estados Unidos, Susan Dell (de 62 años) llamó la atención al volverse viral en redes sociales por su presencia en la Oficina Oval junto al presidente Donald Trump.

Dell, junto a su esposo Michael Dell, estuvieron en la presentación de la nueva ronda del apoyo gubernamental Cuentas Trump de 1000 dólares para niños nacidos entre 2025 y 2028, que apoya la empresa tecnológica Dell.

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¿POR QUÉ SE VOLVIÓ VIRAL?

Susan causó controversia al aparecer con un drástico cambio de imagen, específicamente en sus rasgos faciales; el debate en internet se intensificó entre los cuestionamientos sobre el procedimiento que se hizo, ya sea si se estiró la piel del rostro, se puso bótox, o si se sometió simplemente a tratamientos estéticos.

Otros más conspiranoicos compararon la imagen de la empresaria con el mito de internet, los“reptilianos”, una especie humanoide y reptil que posee habilidades y puestos en el poder, así como su influencia en la cultura y política, hasta “extraterrestre”.

Otros más observadores compartieron a detalle las fotografías de Susan, de quien actualmente se observa con un rostro más firme, los párpados levantados haciendo que sus ojos se vean más grandes, junto a los pómulos y cambios en la boca.

Por otro lado, también se viralizaron comparaciones entre la imagen de Dell hace unas décadas y la fotografía actual, donde su estilo, edad y evento es distinto al reciente.

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ESTIMAN 50 MIL DÓLARES EN PROCEDIMIENTO ESTÉTICO DE SUSAN DELL

Informes del medio de comunicación The Mirror señaló que Dell se habría sometido a procedimientos estéticos iniciales de hasta 50 mil dólares, según lo estimado por el especialista Ross Perry.

“Existe la posibilidad de que se haya sometido a un estiramiento facial completo, ya que la piel alrededor de la mandíbula y la parte media del rostro parece estar más tersa. Otra posibilidad es una blefaroplastia superior (cirugía de párpados), que puede hacer que los ojos se vean más abiertos (....) El bótox puede suavizar las líneas de expresión de la frente y el entrecejo, los rellenos dérmicos en las mejillas o las orejas pueden restaurar el volumen perdido y crear un contorno más juvenil”, señaló el especialista al medio.

Perry apuntó que los arreglos estéticos podrían rondar:

- Estiramiento facial completo: 40 mil dólares (726 mil pesos);
- Cirugía de párpados: 8 mil dólares (145 mil pesos);
- Botox: hasta 800 dólares (14 mil 500 pesos);
- Rellenos: hasta 1,500 dólares (27 mil pesos).

Tanto Internet, como el doctor Perry coincidieron que la iluminación de la Oficina Oval, el maquillaje, ropa y su cabello influyeron en esa apariencia.

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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