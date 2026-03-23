Demócrata de EU propone prohibir que empleados federales apuesten en mercados de predicción

La propuesta, que Emanuel compartió con The Associated Press, se aplicaría a dirigentes y empleados de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del gobierno federal. Emanuel manifestó que, si resulta elegido, crearía una división dentro del Departamento de Justicia para investigar ese tipo de apuestas.

Rahm Emanuel, un posible candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos en 2028, propone una medida de gran alcance para que los empleados federales y sus familias no puedan apostar en mercados de predicción, como parte de un esfuerzo por llamar la atención sobre lo que, según él, es una cultura de corrupción que se ha apoderado de la política del país.

A medida que el juego legalizado se ha expandido en Estados Unidos, han surgido preocupaciones generalizadas sobre su impacto en todo, desde el deporte hasta la adicción. Pero Emanuel explicó que se enfocó en el tema después de que aparecieran inquietudes de que algunas personas en Washington, con información privilegiada sobre planes de seguridad nacional, podrían haberse beneficiado de apuestas realizadas antes de recientes acciones militares en Venezuela e Irán.

“Alguien, claramente con información privilegiada dentro del gobierno, estaba haciendo apuestas y ganó dinero”, afirmó en una entrevista. “Tienes a compatriotas, lo que yo llamo el verdadero 1%, la gente que se ofrece como voluntaria para servir a los intereses de este país y a su seguridad nacional; están poniendo su vida en juego, y tienes a otra persona sentada en el sótano de su casa haciendo apuestas sobre eso”.

Presentó su medida como parte de un impulso más amplio para sacudir a una capital que, según argumenta, se ha insensibilizado ante la corrupción en la era de Trump.

“Todo Washington se ha acostumbrado tanto a esta amoralidad e inmoralidad y nadie dice nada”, expresó Emanuel. “Washington necesita una buena limpieza a presión”.

Pocos conocen Washington tanto como Emanuel, de 66 años, excongresista por Illinois que ayudó a impulsar a los demócratas a victorias abrumadoras en las elecciones de medio mandato de 2006, un año electoral que algunos en el partido miran como fuente de inspiración mientras intentan recuperar el control del Congreso este año. Se convirtió en jefe de despacho de la Casa Blanca con el presidente Barack Obama antes de ser elegido para dos mandatos como alcalde de Chicago. Fue embajador de Estados Unidos en Japón durante el gobierno del presidente Joe Biden.

Ahora Emanuel está considerando postularse a la Casa Blanca en 2028. En las primeras etapas de esa contienda, varios gobernadores demócratas, entre ellos Gavin Newsom, de California, y Josh Shapiro, de Pensilvania, han recibido la mayor atención. El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, hizo su propio movimiento agresivo durante el fin de semana al viajar al condado de Ohio donde vive el vicepresidente JD Vance para lanzar una crítica mordaz contra el hombre que podría convertirse en un candidato destacado para la próxima nominación presidencial republicana.