Muere Leonid Radvinsky, propietario de OnlyFans, a los 43 años tras lucha contra el cáncer

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Internacional
/ 23 marzo 2026
    Muere Leonid Radvinsky, propietario de OnlyFans, a los 43 años tras lucha contra el cáncer
    El empresario Leonid Radvinsky, propietario de OnlyFans, falleció a los 43 años tras una batalla contra el cáncer. VANGUARDIA

La empresa confirmó el fallecimiento del empresario ucraniano, quien adquirió OnlyFans en 2018 y la convirtió en una plataforma global

El empresario ucraniano Leonid Radvinsky, propietario de la plataforma de contenido para adultos OnlyFans, falleció a los 43 años tras una batalla contra el cáncer, informó un portavoz de la compañía.

De acuerdo con la declaración enviada a Forbes, el empresario murió “en paz tras una larga lucha contra el cáncer”. La compañía también señaló que la familia solicitó respeto a su privacidad durante este periodo.

“Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de Leo Radvinsky. Leo falleció tranquilamente tras una larga lucha contra el cáncer. Su familia ha solicitado que se respete su privacidad en estos momentos tan difíciles”, indicó el comunicado.

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DE UCRANIA A ESTADOS UNIDOS

Radvinsky nació en Odesa y se trasladó con su familia a Chicago cuando era niño. Posteriormente residió en el estado de Florida hasta sus últimos días.

COMPRA Y CRECIMIENTO DE ONLYFANS

El empresario adquirió OnlyFans en 2018. La plataforma, originalmente concebida como un servicio de suscripción para creadores y seguidores, se convirtió bajo su propiedad en un negocio ampliamente difundido centrado en contenido para adultos.

Según estimaciones de Forbes, en 2024 la plataforma generaba aproximadamente 1.9 millones de dólares diarios para Radvinsky. La popularidad del sitio creció de manera significativa durante la pandemia de COVID-19, lo que impulsó su fortuna personal.

Forbes lo incluyó como multimillonario en 2021. Al momento de su muerte, su patrimonio neto se estimaba en 4,700 millones de dólares, lo que lo situaba en la posición 869 entre las personas más ricas del mundo y en el lugar 181 de la lista Forbes 400 de 2025.

De acuerdo con datos financieros, Radvinsky se pagó a sí mismo aproximadamente 1,800 millones de dólares en dividendos hasta principios de 2025. OnlyFans generó ingresos por 1,400 millones de dólares en 2024, mientras que los usuarios gastaron alrededor de 7,200 millones dentro de la plataforma.

PROPIETARIO DE ONLYFANS HABRÍA ESTADO EN CONTROVERSIAS PREVIAS

Radvinsky era conocido por mantener un perfil bajo y evitar entrevistas públicas. Informes citados por Forbes señalan que, en sus inicios empresariales, creó sitios web que supuestamente dirigían a los usuarios a contenido pornográfico controvertido. Sin embargo, la publicación indicó que no encontró pruebas de que dichos sitios enlazaran realmente a ese tipo de contenido.

Durante ese periodo, el empresario obtenía ingresos mediante pagos por clic generados por el tráfico hacia esas páginas.

NEGOCIACIONES PARA VENDER LA PLATAFORMA DE ONLYFANS

Antes de su fallecimiento, Radvinsky mantenía conversaciones para vender una participación en OnlyFans. En agosto, Forbes informó que las negociaciones podrían valorar la empresa en aproximadamente 8,000 millones de dólares.

También se reportó que se analizaba la venta de alrededor del 60% de la compañía, con una valuación cercana a 5,500 millones de dólares. La firma de inversión Architect Capital, con sede en San Francisco, participaba en negociaciones para liderar la operación, que incluía capital y aproximadamente 2,000 millones de dólares en deuda.

Hasta febrero, las conversaciones se encontraban en una fase inicial, y el proceso podría influir en la estructura futura de la empresa y la continuidad de su modelo de negocio.

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ACTIVIDADES FILANTROPICAS

De acuerdo con su portal personal, Radvinsky apoyó diversas iniciativas filantrópicas a nivel internacional. Entre las organizaciones beneficiadas se encuentran el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, proyectos de software libre y la West Suburban Humane Society.

El empresario mantuvo una presencia pública limitada, mientras su patrimonio y el crecimiento de OnlyFans lo colocaron entre las figuras relevantes del sector tecnológico y de plataformas digitales de suscripción.

Con información de FORBES y medios

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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