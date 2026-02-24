Demócratas se ausentan durante el discurso sobre el estado de la Unión de Donald Trump

Alrededor de 45 legisladores demócratas boicotearán este martes el discurso sobre el estado de la Unión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como protesta política, al ausentarse de la sesión conjunta del Congreso en la que el mandatario presentará su mensaje anual.

De acuerdo con medios estadounidenses, los ausentes pertenecen tanto a la Cámara de Representantes como al Senado. Una parte de ellos participará en el acto alterno ‘Estado de la Unión del Pueblo’, convocado por la plataforma MoveOn, que se realizará a las 20:00 horas locales (1:00 GMT) en la Explanada Nacional, a escasos metros del Capitolio.

MoveOn informó que el contraevento contará con la presencia de “trabajadores federales, inmigrantes y estadounidenses afectados por las políticas de Trump”, con el objetivo de visibilizar su rechazo a la agenda presidencial.

Entre quienes confirmaron que no asistirán se encuentra la número dos de los demócratas en la Cámara Baja, Katherine Clark.

La semana pasada, el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, explicó que su bancada debatía dos posturas frente al mensaje presidencial: “Las dos opciones que tenemos frente a nosotros son asistir con desafío silencioso o no asistir, y enviar un mensaje a Donald Trump de esa manera”.

Pese al boicot anunciado, la mayoría de los congresistas demócratas sí estará presente en el recinto, donde el presidente suele hacer un balance de su gestión durante el último año.

Otros legisladores de la oposición acudirán al Capitolio acompañados por víctimas del fallecido pederasta Jeffrey Epstein o por personas afectadas por las políticas migratorias impulsadas por la actual administración.

En ese contexto, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, invitó a Dani Bensky, bailarina y sobreviviente de Epstein, así como a los representantes demócratas Ro Khanna y James Walkinshaw, quienes asistirán junto a Haley Robson y Jess Michaels, también víctimas del delincuente sexual.

Asimismo, miembros del Caucus Hispano del Congreso llegarán acompañados de personas afectadas por redadas migratorias y por tiroteos atribuidos a agentes federales.

La réplica demócrata al discurso presidencial se dará dentro del Congreso: en inglés estará a cargo de la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, la primera mujer en ocupar ese cargo en el estado.

En español, la respuesta será ofrecida por el senador Álex Padilla, el primer latino electo para representar a California en la Cámara Alta.