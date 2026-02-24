Advierte la Eurocámara sobre los posibles ‘acuerdos a corto plazo’ para Ucrania que propone EU

BRUSELAS- El Parlamento Europeo mostró este martes su preocupación por el hecho de que Estados Unidos esté priorizando “acuerdos a corto plazo” para la paz en Ucrania que le permitan mantener una “estabilidad estratégica” en sus relaciones con Rusia e instó a que en su lugar se celebren “conversaciones auténticas que conduzcan a una paz global, justa y duradera”.

En una resolución por el cuarto aniversario del inicio de la guerra, el Parlamento Europeo reconoció los esfuerzos del Gobierno estadounidense para poner fin a la agresión rusa en Ucrania pero dudó del enfoque de estas conversaciones, con las que Washington “parece dar prioridad” a su relación estratégica con Rusia.

Por ello, los eurodiputados pidieron a la Unión Europea y a sus Estados miembros “que sigan trabajando con EE.UU. y socios afines para garantizar que las negociaciones para una paz justa y duradera para Ucrania se lleven a cabo de buena fe y para poner fin definitivamente a las agresiones de Rusia contra Ucrania”.

“La continuación de los ataques por parte de Rusia no indican su disposición a entablar auténticas conversaciones de paz”, advierten.

EL FUTURO DE UCRANIA ESTÁ EN LA UE

El texto, pactado por un amplio arco de populares, socialdemócratas, liberales, ultraconservadores y verdes, salió adelante por 437 votos a favor, 87 en contra y 70 abstenciones.

Los votos en contra se repartieron entre las bancadas de los no inscritos y de las la Europa de las Naciones Soberanas (ESN), el más prorruso de los grupos parlamentarios, junto a algunos diputados de Patriotas por Europa y miembros de la Izquierda.