Refuerzan vigilancia fronteriza en Texas, tras muerte de El Mencho

‘ Desplegué a agentes del Departamento de Seguridad Pública (DPS), Texas Rangers y agentes especiales para asegurar la frontera contra la violencia de los cárteles antes de que llegue a nuestras comunidades ’ señaló el gobernador Abbot de Texas.

El gobernador detalló que se desplegarán agentes de diferentes fuerzas de seguridad para proteger la frontera, después de que agrupaciones criminales propagaran violencia tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes.

El 24 de febrero, el gobernador de Texas, Greg Abbott , anunció que se incrementará la seguridad fronteriza con México, tras los reportes de violencia en estados como Jalisco, Nayarit y Tamaulipas.

Sin embargo, medios han destacado que, aunque el territorio de Texas colinda con una extensión de dos kilómetros, siendo la frontera principal de los estados de Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas, los principales piques de violencia ocurrieron en Jalisco, el cual yace a 400 mil kilómetros de la frontera.

La administración de Trump, desde la Casa Blanca, informó que no ocurrieron fallecimientos de ciudadanos estadounidenses, durante los narcobloqueos.

COAHUILA TRAS LA MUERTE DE EL M.ENCHO

Aunque el territorio texano logra colindar con diferentes estados, dos de los principales puntos fronterizos yacen en Coahuila, siendo ellos Acuña y Piedras Negras.

Según indicaciones del Inegi, con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana y la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, Coahuila es uno de los estados más seguros de México.

Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG, se presentaron varios puntos de enfrentamientos entre el crimen organizado y el Ejército de México, junto con la Guardia Nacional.

Sin embargo, se remarcó por el fiscal de Coahuila, Federico Fernández Montañez, que la entidad ha mantenido la calma y no ha sido necesario suspender actividades en ninguno de los municipios.

Como medida preventiva, se han reforzado los operativos de vigilancia fronteriza, con los estados de Durango, Chihuahua, Zacatecas y Nuevo León, para evitar el flujo del narcotráfico.