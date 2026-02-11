Denuncian que el régimen iraní ejecuta a manifestantes heridos en camas de hospitales

El gobierno iraní está ejecutando a manifestantes contrarios al régimen con un abandono brutal desenfrenado, incluso asesinando a manifestantes heridos que yacen en camas de hospitales, de acuerdo a diversas fuentes.

Dentro de Irán se están difundiendo imágenes horrorosas de las fuerzas de seguridad allanando hospitales para buscar a los heridos durante las protestas del mes pasado, donde miles de personas más murieron en la brutal represión.

“Estaban en hospitales, con vías intravenosas o tubos de respiración conectados a ellos”, dijo una fuente sobre las personas asesinadas.

“Y luego, cuando miras de cerca, te das cuenta de que les dispararon en la cabeza.

“Los ejecutaron, les dieron el último disparo, dentro del hospital”, añadió la fuente.

Otra fuente dijo que las ejecuciones se llevan a cabo “todos los días”, y otra afirmó que la violencia sexual contra los manifestantes es tan desenfrenada que “algunas de las niñas detenidas incluso han pedido a sus familias que les envíen píldoras anticonceptivas”.

Más de 207 personas han sido ejecutadas en las últimas tres semanas, según la campaña iraní “No a los martes de ejecuciones”, una coalición de presos políticos detenidos en 56 cárceles de todo el país.

Ali Heydari, un manifestante de 20 años arrestado durante la brutal represión del 8 de enero, fue el último manifestante ejecutado por el Estado, según el grupo sin fines de lucro Unión Nacional para la Democracia en Irán, con sede en Washington.

Además de los asesinados por el régimen, el grupo advirtió que cientos de detenidos corren un riesgo inminente de muerte , y muchos de ellos se encuentran retenidos sin el debido proceso ni notificación oficial a sus familias.

Los líderes de la campaña también afirmaron que los abogados y médicos que ayudan a los manifestantes también corren el riesgo de sufrir represalias por parte del régimen.

“En consonancia con el aumento de la atmósfera de represión e intimidación pública, el régimen verdugo ha procedido a detener a varios abogados, médicos y personal sanitario, lo que indica su creciente terror al valiente levantamiento del pueblo en enero pasado”, dijo el grupo en un comunicado.

A pesar de la afirmación del presidente Trump de que Irán había decidido detener la ejecución de manifestantes el mes pasado, han surgido informes de que los asesinatos continúan como parte del intento del régimen de reprimir la disidencia.

Trump advirtió que los asesinatos, junto con el fracaso de Irán de aceptar un nuevo acuerdo nuclear, podrían incitar acciones militares directas por parte de Estados Unidos, y Teherán advirtió que tal medida resultaría en una guerra total.

Muchos de los que quedaron tras la represión gubernamental todavía esperan que Estados Unidos intervenga, y una fuente expresó una emoción agridulce después de escuchar los fuegos artificiales lanzados por los manifestantes pró-regimen para celebrar el próximo aniversario de la Revolución Islámica.

“Por un breve instante, sentí esperanza. Pensé que quizá Estados Unidos por fin había empezado a atacar sedes gubernamentales”, dijo la fuente. “Y entonces la realidad me golpeó de nuevo”.