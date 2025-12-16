Donald Trump ordena bloqueo total a petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este martes el “bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela”, una medida que representa una escalada significativa en la presión de Washington contra el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y que ya ha impactado en los embarques de crudo del país sudamericano.

La decisión se enmarca en la intensificación del operativo militar estadounidense en aguas internacionales del Caribe, que inicialmente fue presentado como una estrategia para combatir a organizaciones del narcotráfico en la región, pero que ahora incluye acciones directas contra buques que transportan petróleo venezolano.

A través de su cuenta en Truth Social, el estadounidense aseguró que Venezuela “está rodeada” por “la armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica” y advirtió que la conmoción será sin precedentes hasta que “devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente” a Estados Unidos.

DONALD TRUMP SE LANZA CONTRA VENEZUELA

En el mismo mensaje de redes sociales, el mandatario sostuvo que “el régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse, el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro”.