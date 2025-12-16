Donald Trump ordena bloqueo total a petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela

Internacional
/ 16 diciembre 2025
    Donald Trump ordena bloqueo total a petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este martes el “bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela”. AP

La nueva fase del operativo militar estadounidense coincide con un aumento de la presencia militar en el Caribe y ha sido condenada por Caracas como “piratería”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este martes el “bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela”, una medida que representa una escalada significativa en la presión de Washington contra el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y que ya ha impactado en los embarques de crudo del país sudamericano.

La decisión se enmarca en la intensificación del operativo militar estadounidense en aguas internacionales del Caribe, que inicialmente fue presentado como una estrategia para combatir a organizaciones del narcotráfico en la región, pero que ahora incluye acciones directas contra buques que transportan petróleo venezolano.

TE PUEDE INTERESAR: Donald Trump destruirá más lanchas hasta que Maduro se rinda, afirma su jefa de gabinete

A través de su cuenta en Truth Social, el estadounidense aseguró que Venezuela “está rodeada” por “la armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica” y advirtió que la conmoción será sin precedentes hasta que “devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente” a Estados Unidos.

DONALD TRUMP SE LANZA CONTRA VENEZUELA

En el mismo mensaje de redes sociales, el mandatario sostuvo que “el régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse, el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro”.

La semana pasada, el Comando Sur de Estados Unidos —que desde agosto ha atacado a más de 30 embarcaciones, supuestamente ligadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico Oriental— dio un giro en sus operaciones al incautar el petrolero Skipper, que transportaba crudo venezolano cerca de la costa del país sudamericano. La nave fue interceptada en el Caribe por fuerzas estadounidenses en cumplimiento de una orden judicial.

Esta medida ha incrementado la tensión entre ambos países, ha contribuido a la caída de los envíos de petróleo venezolano y abre la puerta a nuevas incautaciones de petroleros sancionados en zonas marítimas cercanas.

TE PUEDE INTERESAR: Revela la BBC que los vuelos de Epstein desde y hacia el Reino Unido llevaron víctimas de abusos

La nueva fase del operativo militar estadounidense coincide con un aumento de la presencia militar en el Caribe y ha sido condenada por Caracas como “piratería”, mientras que la Casa Blanca defendió la incautación del primer petrolero sancionado como parte de su política de sanciones y control de activos vinculados a actividades ilícitas.

(Con información de EFE)

Temas


Petróleo
Sanciones

Localizaciones


Estados Unidos
Venezuela

Personajes


Donald Trump

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos el 3 de enero de 1939. El entonces ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer, impulsó la creación de la agencia, en la que participaron activamente: José Antonio Jiménez Arnau, Manuel Aznar Zubigaray y Vicente Gállego.

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
De acuerdo con EU, el objetivo continúa siendo frenar el tráfico principalmente de fentanilo hacia ese país.

Acuerdan México y EU coordinación contra narcodrones en frontera
Sheinbaum indicó que no existe inconveniente en transparentar la información.

‘Estamos cerrando filiales que no tienen sentido’: Sheinbaum
La prohibición replica fracasos históricos como la prohibición del alcohol en los Estados Unidos, favoreciendo el contrabando y la corrupción.

La prohibición de los vapeadores, un regalo para el crimen organizado
Encuentran dispositivo a distancia causante del carro bomba de Michoacán

Encuentran dispositivo a distancia causante del carro bomba de Michoacán
Donald Trump, quien aparece en la imagen junto a Susie Wiles, ha ordenado destruir una veintena de lanchas en el mar Caribe y el océano Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia. FOTO:

Donald Trump destruirá más lanchas hasta que Maduro se rinda, afirma su jefa de gabinete
El Primer Ministro australiano, Anthony Albanese, se reúne con Ahmed al Ahmed en el Hospital St. George de Sídney.

Primer ministro de Australia visita en el hospital a Ahmed al Ahmed, el ‘héroe australiano’ del tiroteo de Sídney
El cambio de estrategia para redirigir inversiones y asegurar compras en los siguientes años obedece al bajo consumo de los VE y a las políticas de Trump.

Ford cambia estrategia por baja demanda de eléctricos, señal alerta a Industria Automotriz
Naveed Akram, de 24 años, el joven sospechoso de disparar el domingo junto a su padre contra un acto de celebración de la comunidad judía en Sídney, salió del coma.

Despierta del coma el joven sospechoso de perpetrar con su padre el atentado de Sídney