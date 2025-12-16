Donald Trump ordena bloqueo total a petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela
La nueva fase del operativo militar estadounidense coincide con un aumento de la presencia militar en el Caribe y ha sido condenada por Caracas como “piratería”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este martes el “bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela”, una medida que representa una escalada significativa en la presión de Washington contra el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y que ya ha impactado en los embarques de crudo del país sudamericano.
La decisión se enmarca en la intensificación del operativo militar estadounidense en aguas internacionales del Caribe, que inicialmente fue presentado como una estrategia para combatir a organizaciones del narcotráfico en la región, pero que ahora incluye acciones directas contra buques que transportan petróleo venezolano.
A través de su cuenta en Truth Social, el estadounidense aseguró que Venezuela “está rodeada” por “la armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica” y advirtió que la conmoción será sin precedentes hasta que “devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente” a Estados Unidos.
En el mismo mensaje de redes sociales, el mandatario sostuvo que “el régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse, el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro”.
La semana pasada, el Comando Sur de Estados Unidos —que desde agosto ha atacado a más de 30 embarcaciones, supuestamente ligadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico Oriental— dio un giro en sus operaciones al incautar el petrolero Skipper, que transportaba crudo venezolano cerca de la costa del país sudamericano. La nave fue interceptada en el Caribe por fuerzas estadounidenses en cumplimiento de una orden judicial.
Esta medida ha incrementado la tensión entre ambos países, ha contribuido a la caída de los envíos de petróleo venezolano y abre la puerta a nuevas incautaciones de petroleros sancionados en zonas marítimas cercanas.
La nueva fase del operativo militar estadounidense coincide con un aumento de la presencia militar en el Caribe y ha sido condenada por Caracas como “piratería”, mientras que la Casa Blanca defendió la incautación del primer petrolero sancionado como parte de su política de sanciones y control de activos vinculados a actividades ilícitas.
(Con información de EFE)