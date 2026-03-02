Deporta EU a una solicitante de asilo lesbiana a un tercer país donde la homosexualidad es ilegal

DAKAR- En Marruecos, ser homosexual es ilegal y se castiga con hasta tres años de prisión. Pero fue la violencia de su familia lo que obligó a Farah, una mujer lesbiana de 21 años, a huir del país.

Farah contó que, tras un largo viaje a Estados Unidos y una deportación a un tercer país por parte del gobierno del presidente Donald Trump, ahora ha vuelto a Marruecos y se mantiene escondida.

“Es difícil vivir y trabajar con el miedo de que mi familia vuelva a encontrarme”, explicó Farah a The Associated Press, en un testimonio poco común de una persona deportada a través de un tercer país pese a tener órdenes de protección de un juez de inmigración de Estados Unidos. “Pero no hay nada que pueda hacer. Tengo que trabajar”.

Pidió ser identificada sólo por su nombre de pila por temor a la persecución. La AP vio su orden de protección y abogados verificaron partes de su testimonio.

Farah relató que antes de huir, su familia y la familia de su pareja la golpearon cuando supieron sobre su relación. La echaron de la casa familiar y huyó con su pareja a otra ciudad. Afirmó que su familia la encontró e intentó matarla.

A través de un amigo, ella y su pareja se enteraron de la oportunidad de obtener visas para Brasil y volar allí con el objetivo de llegar a Estados Unidos, donde tenían amigos. Desde Brasil, recorrió a pie seis países durante semanas para llegar a la frontera de Estados Unidos, donde solicitaron asilo.

“Te ponen en situaciones que son realmente horribles”, recordó. “Cuando llegamos (a la frontera de Estados Unidos), pareció como si hubiera valido la pena el esfuerzo y como si hubiéramos alcanzado nuestro objetivo”.

Llegaron a principios de 2025. Pero en lugar de encontrar la libertad para ser ella misma, Farah dijo que estuvo detenida durante casi un año, primero en Arizona y luego en Luisiana.

“Hacía mucho frío”, comentó sobre la detención. “Y sólo teníamos mantas muy delgadas”. La atención médica era inadecuada, agregó.

Le negaron el asilo, pero en agosto recibió una orden de protección de un juez de inmigración de Estados Unidos, quien determinó que no puede ser deportada a Marruecos porque eso pondría en peligro su vida. Su pareja, a quien le negaron el asilo y una orden de protección, fue deportada.

Farah dijo que faltaban tres días para una audiencia sobre su liberación cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) la esposaron y la subieron a un avión con destino a un país africano que nunca había visitado y donde la homosexualidad es ilegal: Camerún. La ingresaron en un centro de detención.