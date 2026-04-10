Desacuerdos sobre Líbano y Ormuz hacen tambalear el acuerdo del cese al fuego en la guerra con Irán

DUBÁI- Un frágil alto el fuego en la guerra con Irán se tambaleaba el jueves bajo el peso del intenso bombardeo de Israel sobre Beirut, el continuo control de Teherán sobre el estrecho de Ormuz y la incertidumbre sobre si los negociadores pueden encontrar puntos en común en una serie de otras diferencias. Horas después de que se anunciara el alto el fuego, en medio del desacuerdo sobre si incluía una pausa en los combates entre Israel y Hezbollah, Israel golpeó Beirut con ataques aéreos, lo que resultó en el día más mortífero en el país desde que comenzó la guerra el 28 de febrero.

Irán y Estados Unidos, que hicieron sendas declaraciones de victoria tras el anuncio del alto el fuego, parecieron intentar presionarse mutuamente. Agencias de noticias semioficiales en Irán sugirieron que fuerzas han minado el estrecho de Ormuz, una vía fluvial crucial para el petróleo mundial cuyo cierre ha demostrado ser la mayor ventaja estratégica de Teherán en el conflicto. El presidente Donald Trump, mientras tanto, advirtió que las fuerzas de Estados Unidos golpearían a Irán aún más fuerte que antes si no cumplía el acuerdo. Pero qué es ese acuerdo sigue siendo objeto de una profunda disputa. Más allá de si Líbano está incluido, hay preguntas sobre qué pasará con la reserva de uranio enriquecido de Irán, cómo y cuándo se reanudará el tráfico normal a través del estrecho, y qué ocurre con la capacidad de Irán para lanzar ataques con misiles en el futuro. Estados Unidos e Irán tienen previsto reunirse en Pakistán para conversaciones este fin de semana. ATAQUES DE ISRAEL EN LÍBANO AMENAZAN EL ALTO AL FUEGO El Ministerio de Salud de Líbano dijo que al menos 203 personas murieron y más de mil resultaron heridas en ataques israelíes generalizados en el centro de Beirut y otras zonas de Líbano el miércoles, cuando Israel intensificó sus ataques contra el grupo político y militar Hezbollah, respaldado por Irán, que se unió a la guerra en apoyo de Teherán. El número de muertos fue el más alto en un solo día en Líbano durante más de cinco semanas de guerra reanudada entre Israel y Hezbollah.

Irán dijo que Israel estaba violando el acuerdo de alto el fuego, que ha dicho que incluía un alto a los combates en Líbano. Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lo han negado. El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Qalibaf, advirtió el jueves que los continuos ataques israelíes contra Hezbollah en Líbano traerían “costos explícitos y respuestas FUERTES” en un mensaje en X. “Las violaciones del alto el fuego conllevan respuestas explícitas y FUERTES” , escribió. “Apaguen el fuego de inmediato”. Netanyahu dijo en una publicación en redes sociales que Israel continuará atacando a Hezbollah “con fuerza, precisión y determinación”. Se ha hablado de Qalibaf como un posible negociador que podría reunirse con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, este fin de semana en Islamabad, la capital de Pakistán. Por su parte, Israel dijo el jueves que mató a Ali Yusuf Harshi, un asistente del líder de Hezbollah, Naim Kassem. Hezbollah no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Un centro de estudios con sede en Nueva York advirtió que el alto el fuego “pende al borde del colapso”. “Incluso si Líbano estaba formalmente fuera del acuerdo, era probable que la magnitud de los ataques de Israel se considerara una escalada de todas formas”, escribió el Soufan Center en un análisis. “Los ataques de Israel pueden entenderse tanto como un esfuerzo por abrir una brecha entre Irán y sus aliados como como una respuesta a haber sido presuntamente marginado en las discusiones originales del alto el fuego”. La Agencia Nacional de Noticias, administrada por el estado libanés, informó el jueves que un ataque israelí durante la noche había matado al menos a siete personas en el sur de Líbano. El ejército israelí no reconoció de inmediato el ataque. LOS PRECIOS DEL CRUDO SIGUEN ALTOS ANTE INCERTIDUMBRE SOBRE EL ESTRECHO DE ORMUZ Agencias de noticias semioficiales en Irán publicaron el jueves un gráfico que deja entrever que la Guardia Revolucionaria del país colocó minas marinas en el estrecho de Ormuz durante la guerra, un mensaje que quizá pretende presionar a Estados Unidos. El gráfico, difundido por la agencia de noticias ISNA, así como por Tasnim, mostraba un gran círculo con la etiqueta “zona de peligro” en farsi sobre la ruta que los barcos toman para atravesar el estrecho, por la que antes pasaba el 20% de todo el petróleo y gas natural comercializados.