Desarrollo costero en Albania ligado a la familia Trump genera protestas y pone en jaque al gobierno

TIRANA.-Un desarrollo costero en Albania vinculado a Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, enfrenta la oposición creciente de ecologistas, lo que ha derivado en protestas diarias en la capital, Tirana.

Al son ensordecedor de tambores, bocinas y silbatos, miles de manifestantes el sábado por la noche corearon “¡Rama vete!” — en referencia al veterano primer ministro socialista Edi Rama.

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La concentración contó con la participación de comunidades de migrantes albaneses en el extranjero, mientras las protestas apodadas la “revolución de los flamingos” continúan cobrando impulso. El gobierno sostiene que el desarrollo en la costa adriática será transformador para la antigua nación comunista, mientras busca entrar en el mercado del turismo de alta gama y avanza en su aspiración de ingresar en la Unión Europea.

Pero el proyecto, que abarca una isla abandonada y un tramo cercano de litoral en la costa sur de Albania, ha suscitado la oposición de activistas ambientales y de críticos del veterano primer ministro socialista Edi Rama.

BAJO PRESIÓN

Rama ha prometido no “dar marcha atrás” con el desarrollo y defendió el historial ambiental de su administración. Afirma que las protestas son alentadas por activistas cibernéticos malintencionados en el extranjero y acusa a Irán de atacar a su gobierno.

“Hay mucha manipulación. Hay muchas medias verdades que se convierten, hora tras hora, en mentiras cada vez más grandes”, declaró Rama a The Associated Press en una entrevista.

Las acusaciones, que Rama viene formulando desde hace varios años, siguieron a una disputa con Albania después de que el país acogió a miembros de un grupo opositor iraní en 2022. Teherán niega las afirmaciones.

Pese a la defensa de Rama del desarrollo, las protestas han cobrado impulso, y simpatizantes en comunidades albanesas de la vecina Grecia y de otros países europeos también han realizado concentraciones.

Funcionarios de la Unión Europea señalan que están supervisando el desarrollo para garantizar que cumpla con las condiciones de la candidatura de Albania para unirse a la UE.

Las protestas también se están volviendo cada vez más políticas. Los llamados a frenar el proyecto han sido reemplazados gradualmente por demandas abiertamente políticas, centradas en pedidos de renuncia de Rama y de elecciones anticipadas.