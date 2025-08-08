Desata alerta entre estudiantes tiroteo dentro de la Universidad Emory de Atlanta; muere tirador

Internacional
/ 8 agosto 2025
La policía de Atlanta informó que estaba atendiendo reportes de un tirador activo, al menos un policía herido

Al menos un oficial fue herido y trasladado a un hospital este viernes tras un tiroteo en el campus de la Universidad Emory de Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, de acuerdo con el Departamento de Policía de Atlanta.

El hombre señalado como el responsable de abrir fuego este viernes en el campus de la Universidad Emory, murió, informó la cadena FOX, que no ofreció más detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.

La Universidad Emory emitió esta tarde una alerta en sus redes sociales advirtiendo a sus alumnos que había un “tirador activo”, es instó a “correr, esconderse, pelear” y evitar la zona.

CORRA, ESCÓNDANSE, LUCHE. Evite la zona. Continúe refugiado. Policía en el lugar”, escribió en X la cuenta de Oficina de Preparación y Respuesta ante Eventos Críticos de la Universidad.

De acuerdo con FOX5, tanto la Universidad Emory, como el Hospital Universitario del mismo nombre, han sido cerrados.

El medio local indica, además, que en el lugar de los hechos hay varios vehículos policiales con disparos y algunos con fugas de fluidos.

El personal de una tienda de comida cerca del campus cerró las puertas y se refugió en el interior. Brandy Giraldo, directora de operaciones de General Muir, afirmó que el personal dentro escuchó una serie de disparos.

La policía de Atlanta informó que estaba atendiendo reportes de un tirador activo.

(Con información de AP y EFE)

