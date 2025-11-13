Descarta Marco Rubio envío de tropas a México para combatir a cárteles del narco

/ 13 noviembre 2025
    Descarta Marco Rubio envío de tropas a México para combatir a cárteles del narco
    El funcionario de EU descartó que se vayan a tomar medidas unilaterales en territorio mexicano. FOTO: AP

El secretario de Estado de EU dijo que se mantiene la disposición para cooperar con México en materia de seguridad

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, descartó el envío de tropas a México para combatir a los cárteles de la droga u otro tipo de medidas unilaterales, sin embargo advirtió que hay zonas en el País que son controladas por el narco, que es “más poderoso que las fuerzas del orden locales e incluso que las fuerzas nacionales”.

Rubio fue cuestionado sobre el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo y sobre la ayuda que Estados Unidos puede brindar a México contra los cárteles, ante lo que aseguró que hay disposición de ayudar.

“Estamos dispuestos a brindarles toda la ayuda que necesiten. Obviamente, no quieren que tomemos medidas, no vamos a tomar medidas unilaterales ni enviar fuerzas estadounidenses a México, pero podemos ayudarlos con equipo, capacitación, intercambio de inteligencia y todo tipo de ayuda que podamos ofrecerles si la solicitan. Tienen que pedirla”, respondió Rubio.

Sobre el asesinato de Manzo, dijo que es uno de muchos que los cárteles perpetran contra periodistas, políticos y juzgadores y defendió la designación en Estados Unidos de cárteles como organizaciones terroristas.

“Estos cárteles son muy poderosos”, dijo Rubio. “Que no tengan una motivación ideológica no significa que no sean terroristas. No hace falta ser ideológico para ser terrorista. Y son terroristas porque, en muchos casos, poseen más armas, mejor entrenamiento, mejor inteligencia y más capacidades que los Estados nación”, añadió.

En ese sentido, se refirió al caso de Ecuador, donde aseguró, los cárteles “amenazan al Estado ecuatoriano”. En México, insistió, “hay zonas del país que, francamente, están controladas por estos carteles, que son más poderosos que las fuerzas del orden locales e incluso que las fuerzas nacionales. Por lo tanto, esto representa una preocupación en todo el hemisferio”.

El funcionario estadounidense dijo que los cárteles son “el problema endémico más grave en la región. No se trata solo de organizaciones criminales, sino de organizaciones terroristas, pues amenazan la viabilidad y las capacidades de los Estados nación”.

Por otro lado, dijo que el nivel de cooperación entre México y Estados Unidos es el más alto de la historia y sigue creciendo, por lo que reiteró que se seguirá ayudando ante las solicitudes del gobierno mexicano.

“Tenemos una excelente relación con ellos. Hemos logrado avances increíbles en los primeros 10 meses de este año”, aunque reconoció que se trata de un problema de larga data y que “tomará tiempo ver progresos tangibles. En algunos casos, ya los hemos visto. Por ejemplo, estamos logrando extradiciones más rápido que nunca; no siempre, pero sí en muchos casos. Así que no tenemos quejas sobre el nivel de cooperación que hemos recibido de México, y el trabajo que estamos realizando con ellos es histórico”.

