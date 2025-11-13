Refuerzan GN y Ejército presencia en Michoacán

    Refuerzan GN y Ejército presencia en Michoacán
    Al menos cinco personas fueron detenidas en los operativos que se realizaron durante el 11 y 12 de noviembre. FOTO: CUARTOSCURO

El despliegue de fuerzas armadas forma parte del ‘Plan Michoacán por la Paz y la Justicia’

La Guardia Nacional, así como efectivos del Ejército y de la Guardia Civil del Estado, reforzaron su presencia en diversos municipios de Tierra Caliente, como parte del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” y de la implementación del Plan de Operaciones “Paricutín”.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) dio a conocer que se efectuarán recorridos de seguridad y patrullajes de vigilancia en la ruta que conecta a empacadoras con el tianguis limonero en Apatzingán, corredor clave para la economía regional.

Se reforzaron los patrullajes en huertas limoneras, con lo que se busca dar mayor seguridad a trabajadores del campo y transportistas.

Las autoridades informaron que, en operativos que se llevaron a cabo los días 11 y 12 de noviembre en Apatzingán, Gabriel Zamora y Parácuaro, fueron detenidas cinco personas y se aseguraron cuatro armas largas, 230 cartuchos, 22 cargadores, seis explosivos, tres vehículos y otros indicios.

Las personas detenidas y objetos asegurados se pusieron a disposición de las autoridades competentes, que definirán su situación jurídica para continuar con las investigaciones.

La Defensa aseguró que las diferentes acciones se ejecutaron con apego al Estado de Derecho y respetando los derechos humanos.

La dependencia indicó que, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno y con el apoyo de la ciudadanía mediante la denuncia, se fortalecen las acciones para inhibir delitos de alto impacto, combatir la extorsión y garantizar la seguridad integral de la región.

