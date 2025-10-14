Desesperados bajo custodia, muchos retiran petición para permanecer en EU y parten voluntariamente

SEATTLE- Ramón Rodríguez Vázquez fue trabajador agrícola durante 16 años en el sureste del estado de Washington, donde él y su esposa criaron a cuatro hijos y 10 nietos a lo largo de 40 años. Este hombre de 62 años era parte de una comunidad muy unida y nunca cometió un delito. El 5 de febrero, agentes de inmigración que acudieron a su casa en busca de otra persona lo detuvieron. Se le negó la libertad bajo fianza, a pesar de las cartas de apoyo de amigos, familiares, su empleador y un médico quien dijo que la familia lo necesitaba. TE PUEDE INTERESAR: Elimina Apple una aplicación que permiten rastrear y reportar de forma anónima avistamientos de agentes de ICE Fue enviado a un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Tacoma, Washington, donde su salud se deterioró rápidamente, en parte porque no siempre le proporcionaban sus medicamentos recetados para diversas condiciones médicas, incluida la hipertensión. Además, estaba el impacto emocional de no poder cuidar a su familia ni a su nieta enferma. Abrumado por todo, al final se rindió. En una comparecencia ante un juez de inmigración, solicitó salir del país sin un registro formal de deportación en su expediente. El juez accedió y regresó a México, solo. Su caso es un ejemplo del impacto de los agresivos esfuerzos del gobierno del presidente Donald Trump para deportar a millones de inmigrantes a un ritmo acelerado que deja de lado años de procedimientos y procesos legales en favor de resultados expeditos. Dramas similares se desarrollan en las cortes de inmigración de todo el país, y se aceleran desde principios de julio, cuando el ICE comenzó a oponerse a la fianza para cualquier detenido, independientemente de sus circunstancias. “Él era la cabeza de la casa, de todo, quien se ocupaba de todo”, dijo Gloria Guízar, de 58 años, esposa de Rodríguez. “Estar separado de la familia ha sido muy duro. Aunque nuestros hijos ya son grandes y tenemos nietos, todos lo extrañan”.

Salir del país era impensable antes de que lo retuvieran en una celda. El proceso de deportación lo hizo pedazos. “AUTODEPÓRTARSE O LO DEPORTAREMOS” Es imposible saber cuántas personas abandonaron Estados Unidos voluntariamente desde que Trump asumió el cargo en enero debido a que muchos se van sin informar a las autoridades. Pero Trump y sus aliados apuestan por la “autodeportación”, la idea de que pueden hacer la vida lo suficientemente insoportable como para obligar a las personas a irse del país de forma voluntaria. La Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia, que supervisa las cortes de inmigración, indicó que los jueces concedieron la “salida voluntaria” en 15,241 casos en el período de 12 meses que finalizó el 30 de septiembre, lo que permitió a esas personas abandonar Estados Unidos sin una marca formal de deportación en su historial ni una prohibición para reingresar. Eso se compara con las 8,663 salidas voluntarias del año fiscal anterior. TE PUEDE INTERESAR: Deportación del periodista Mario Guevara muestra la ‘injusticia” de las políticas de Trump El ICE informó que realizó 319,980 deportaciones entre el 1 de octubre de 2024 y el 20 de septiembre. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) declinó revelar su cifra y dirigió la pregunta al Departamento de Seguridad Nacional. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declaró en agosto que 1.6 millones de personas han abandonado el país, voluntaria o involuntariamente, desde que Trump asumió el cargo. El departamento citó un estudio del Center for Immigration Studies (Centro de Estudios de Inmigración), un grupo que aboga por restricciones migratorias. Michelle Mittelstadt, portavoz del Migration Policy Institute (Instituto de Política Migratoria), un grupo de expertos que busca mejorar la inmigración y generar políticas de integración mediante investigación y análisis, dijo que 1,6 millones es una cifra inflada que distorsiona datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos. El gobierno ofrece mil dólares a quienes abandonen el país voluntariamente a través de la aplicación CBP Home. Quienes no lo hagan corren el riesgo de ser enviados a un tercer país como Esuatini, Ruanda, Sudán del Sur o Uganda.