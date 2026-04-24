Detienen a soldado estadounidense implicado en redada de Maduro, por apostar sobre su captura

Según la fiscalía, desde principios de diciembre, el soldado Gannon Ken Van Dyke participó en la planificación de la operación militar para capturar y derrocar a Maduro.

Un soldado estadounidense que participó en la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en enero se encuentra ahora bajo custodia tras supuestamente haber ganado más de 400.000 dólares en apuestas sobre la destitución del político, según anunciaron el jueves las autoridades federales.

Entre principios de diciembre y principios de enero, Van Dyke supuestamente realizó 13 apuestas en Polymarket, un popular mercado de predicciones, relacionadas con la invasión de Venezuela por parte de las fuerzas estadounidenses y la captura de su jefe de Estado.

Van Dyke ha sido acusado de fraude de materias primas y fraude electrónico, además de uso ilícito de información gubernamental confidencial para beneficio personal, según el Departamento de Justicia (DoJ). Se enfrenta a una pena de hasta 60 años de prisión.

En el comunicado de prensa, el subdirector a cargo del FBI, James C. Barnacle Jr., reprendió las supuestas apuestas de Van Dyke, calificándolas de traición a sus compañeros soldados.

“Nuestros hombres y mujeres uniformados tienen acceso a información clasificada para cumplir su misión de la manera más segura y eficaz posible, y tienen prohibido utilizar esta información altamente sensible para obtener beneficios económicos personales”, declaró el fiscal general interino Todd Blanche en un comunicado.

«Este caso involucra a un soldado estadounidense que presuntamente se aprovechó de su cargo para lucrarse con una operación militar legítima», escribió el director del FBI, Kash Patel, en las redes sociales. «La investigación continúa».

Polymarket declaró en un comunicado en redes sociales que la compañía había remitido al Departamento de Justicia (DoJ) a un usuario que comerciaba con información gubernamental clasificada.

“El uso de información privilegiada no tiene cabida en Polymarket. La detención de hoy demuestra que el sistema funciona”, escribió la empresa.

La noticia se dio a conocer un día después de que tres candidatos al Congreso estadounidense fueran multados por Kalshi, otro sitio web de apuestas, por realizar apuestas sobre el resultado de sus respectivas contiendas.

Uno de los candidatos, Mark Moran, exparticipante de un reality show y aspirante al Senado por Virginia, afirmó haber realizado la apuesta para demostrar algo.

Las sanciones impuestas por Kalshi parecían ser una medida para apaciguar a los legisladores, que han estado considerando una legislación para restringir a cualquier empleado del gobierno que pueda intentar lucrarse con información clasificada.

En las últimas semanas han proliferado las especulaciones sobre el uso de información privilegiada en el ámbito político, después de que unas apuestas oportunas sobre la guerra con Irán generaran más de mil millones de dólares.

El jueves por la noche, en el Despacho Oval, Donald Trump dijo a los periodistas que investigaría el arresto de Van Dyke.

“No sé qué pensar... es como si Pete Rose apostara por su propio equipo”, dijo, refiriéndose al difunto y desacreditado jugador de béisbol, quien fue expulsado de las Grandes Ligas por apostar. El presidente ha abogado por la inclusión de Rose en el Salón de la Fama del deporte.

Cuando se le preguntó si le preocupaban los mercados de apuestas relacionados con Irán, Trump respondió: “Desafortunadamente, el mundo entero se ha convertido en una especie de casino”.

“Nunca estuve muy a favor. No me gusta, conceptualmente, pero es lo que es... es un mundo loco, es un mundo muy diferente al que era antes”.