Detrás de las investigaciones sobre el empresario petrolero venezolano asociado con Trump
Alejandro Betancourt ha sido objeto de múltiples investigaciones. Ahora es el socio sin igual del gobierno de Estados Unidos en el intento del presidente Trump de controlar los recursos petroleros venezolanos
CARACAS- Los fiscales en España fijaron como objetivo al petrolero venezolano Alejandro Betancourt en una investigación de lavado de dinero. Autoridades suizas lo investigaron en otra. Ambos países solicitaron su extradición del Reino Unido, donde Betancourt vive en una mansión de campo de 14 habitaciones, y donde las autoridades británicas lo arrestaron hace menos de un año y le prohibieron viajar al extranjero.
Todo eso apenas importó.
Como parte de la toma de control del gobierno de Donald Trump sobre la industria petrolera de Venezuela, Estados Unidos ha establecido una asociación extraordinaria con Betancourt. Bajo el acuerdo, el Pentágono podría buscar tener una gran participación en su compañía en un arreglo que desafía una comparación fácil en la historia reciente de Estados Unidos, dijeron analistas petroleros.
Eso convertiría a Betancourt en el socio principal del gobierno de Trump mientras presiona no solo para controlar la venta del petróleo de Venezuela, sino para poseer directamente una porción de este. Y posicionaría a Betancourt en el centro de la transformación cada vez más profunda de Venezuela de una nación soberana a esencialmente un Estado vasallo de Estados Unidos.
El secretario de Estado Marco Rubio mencionó a Betancourt en una reunión en la Casa Blanca en la primavera. Había decidido que Betancourt podría ser un socio viable para Estados Unidos porque tenía experiencia forjando acuerdos petroleros en Venezuela y aumentando la producción allí, dijo una persona familiarizada con los esfuerzos estadounidenses para apoyar a Betancourt.
Eso significaba que Betancourt necesitaría poder viajar libremente. Los funcionarios del Departamento de Estado y del Departamento de Justicia intervinieron en la investigación suiza comunicándose con sus homólogos suizos para persuadirlos de no seguir adelante con la extradición, según personas familiarizadas con el asunto.
También pidieron al gobierno de Reino Unido que aliviara las restricciones de viaje de Betancourt, dijeron las personas, permitiéndole viajar a Venezuela y a Estados Unidos para reunirse con funcionarios del gobierno de Trump. El gobierno británico se mostró reacio, pero finalmente accedió a la solicitud.
En virtud del acuerdo con el gobierno de Trump, una oficina de financiamiento dentro del Pentágono planea asociarse con la compañía petrolera de Betancourt, North American Blue Energy Partners, o NABEP, a la cual se le otorgaron concesiones de 100 años para operar 17 campos petroleros en Venezuela.
Betancourt no es dueño de los campos, pero las concesiones le otorgan los derechos exclusivos para explotarlos —y son potencialmente enormes. En total, estos campos petroleros tienen reservas estimadas de 65 millardos de barriles, casi tanto como todas las reservas de petróleo probadas en Estados Unidos.
“Estados Unidos ha hecho una desgracia sobre nosotros” con este acuerdo, dijo Rafael Ramírez, un exministro de energía venezolano. Llamó al arreglo inusual con Betancourt “grotesco” y “absolutamente insostenible” porque se hizo en secreto con un gobierno autoritario que muchos venezolanos consideran ilegítimo, haciendo eco de las críticas de todo el espectro político, normalmente polarizado, de Venezuela.
Sara Chouraqui, una portavoz de Betancourt y directora jurídica de su compañía petrolera, rechazó las críticas.
“Para Alejandro, esto no es político”, dijo Chouraqui. “El hecho de que ahora esté en una posición para revitalizar el potencial económico del país, inactivo por mucho tiempo, es en sí mismo una victoria, no para ningún partido político, sino para toda Venezuela”.
Este artículo está basado en entrevistas con ejecutivos petroleros, funcionarios estadounidenses actuales y anteriores, y exfuncionarios venezolanos, algunos de ellos hablaron bajo condición de anonimato para discutir diplomacia sensible.
Al decidirse por Betancourt, el gobierno de Trump optó por no asociarse directamente con un gigante petrolero estadounidense como Chevron, que ha tenido extensas operaciones en Venezuela durante décadas, o con Petróleos de Venezuela, la compañía petrolera estatal del país.
El acuerdo con Betancourt guarda algunos paralelismos con la transición del socialismo de Estado al capitalismo de mercado en la Rusia postsoviética, cuando Occidente trabajó con oligarcas recién ungidos para tener acceso a las reservas petroleras rusas.
“En realidad es inquietantemente similar”, dijo Francisco Rodríguez, un economista venezolano. En ambos casos, dijo Rodríguez, gobiernos débiles entregaron partes clave de sus industrias petroleras a figuras bien conectadas. En Rusia, señaló, estos oligarcas se hicieron inmensamente ricos mientras a menudo apoyaban el gobierno autoritario.
En respuesta a una solicitud de comentarios al Departamento de Estado sobre los esfuerzos de Estados Unidos para presionar a Suiza y Reino Unido para reducir la presión legal sobre Betancourt, un funcionario estadounidense dijo que esos casos se habían originado en gran medida en los esfuerzos de los fiscales estadounidenses para investigar los negocios de Betancourt hace aproximadamente una década y que actualmente no enfrenta problemas legales pendientes en Estados Unidos.
La Casa Blanca no hizo comentarios, mientras que el Departamento de Justicia y la embajada británica en Washington no respondieron a una solicitud de comentarios. The Washington Post informó previamente sobre algunos detalles de los esfuerzos de Estados Unidos para ayudar a Betancourt con sus problemas legales.
Al explicar el acuerdo, Rubio le dijo a un periodista venezolano esta semana que la asociación con Betancourt “se iba a profesionalizar” y que “operará bajo las leyes que se le aplicarán para que el dinero nunca se use indebidamente”.
Trump ha promovido el acuerdo como una manera de reducir los precios de la gasolina y reabastecer las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos, aunque el esfuerzo podría tardar años, en el mejor de los casos, y hay dudas sobre si el Pentágono tiene la autoridad legal para llevar a cabo el acuerdo.
Betancourt tiene una larga historia operando en el turbio mundo de los acuerdos petroleros secretos, las luchas de poder del régimen y múltiples investigaciones de delitos financieros.
Pero hasta que surgieron noticias del acuerdo en días recientes, Betancourt, de 46 años, nacido en una familia de clase alta cuyo linaje remonta a un presidente venezolano del siglo XIX, era conocido en gran parte por dominar el arte de lograr acuerdos con los líderes autoritarios de Venezuela mientras aún era un veinteañero.
Cosechando una bonanza de contratos sin licitación con el gobierno de Venezuela, invirtió ese dinero en bienes raíces de trofeo alrededor del mundo, incluyendo un penthouse en la Olympic Tower de Manhattan y un castillo en España con extensos terrenos de caza, mientras cambiaba a nuevas empresas, desde bancos africanos hasta la extracción de petróleo venezolano.
Si bien el acuerdo con el gobierno de Trump es poco ortodoxo, hay un sólido argumento a favor de este nuevo enfoque, según expertos petroleros venezolanos.
Franco Sampieri, el director de la Cámara Petrolera de Venezuela, capítulo Zulia, el estado productor de petróleo en el oeste de Venezuela, dijo que creía que el acuerdo generaría muchos empleos directos e indirectos en la región.
“Nosotros tenemos 30 años de atraso”, dijo Sampieri, enfatizando que el Zulia necesitaba desesperadamente tal iniciativa para ayudar a resucitar la industria.
Petróleos de Venezuela es un cascarón vacío de lo que una vez fue, obstaculizado por la mala gestión y la corrupción, opacando su atractivo como un socio potencial. Betancourt también tiene un historial, por muy empañado que pueda estar por acusaciones de conducta indebida, de concretar negocios y aumentar la producción de petróleo en Venezuela.
El gobierno de Trump también podría tener una influencia sobre Betancourt que no podría ejercer sobre una gran compañía petrolera estadounidense, especialmente después de su arresto en Reino Unido en noviembre pasado, en relación con investigaciones internacionales por lavado de dinero.
Si Betancourt no sigue las reglas, el gobierno de Trump podría revertir el rumbo y presionar a las autoridades judiciales de otros lugares para que revisen las acusaciones, o presionar para que el Departamento de Justicia reactive su investigación en otro caso de lavado de dinero en Miami. En ese caso, Betancourt fue identificado, aunque no por nombre, como conspirador no acusado, según una persona con conocimiento del caso.
La ayuda que Betancourt ha recibido del gobierno de Estados Unidos para evadir un mayor escrutinio, en lugar de ser tratado como un testigo potencial en otras indagaciones de corrupción o incluso como un coconspirador no acusado, ha conmocionado a exfuncionarios del Departamento de Justicia, dijo la persona familiarizada con la investigación de Miami.
Betancourt se ha acercado recientemente a Mauricio Claver-Carone, el influyente operador político cercano a Rubio, según dos personas que conocen su relación. Claver-Carone ha desempeñado un papel fundamental en la formulación de la política hacia Venezuela, a pesar de no ocupar ningún cargo oficial en el gobierno de Trump.
Betancourt viene de un entorno privilegiado. Su padre era cardiólogo y pianista, y su madre diseñadora de joyas. Asistió a una escuela secundaria privada de élite en Caracas antes de estudiar negocios en la Universidad de Suffolk en Boston.
Cuando regresó a Venezuela, los altos precios del petróleo desataban un auge económico. La revolución de Hugo Chávez estaba en pleno apogeo a medida que el líder venezolano buscaba usar los ingresos petroleros para consolidar el poder, financiar proyectos contra la pobreza y elevar el perfil de Venezuela en el escenario mundial.
Pero en medio de las expropiaciones y la retórica antiestadounidense de Chávez, también había oportunidades de ganar una gran cantidad de dinero en un corto periodo. Betancourt dio sus primeros pasos vendiendo turbinas, lo que le permitió forjar lazos con funcionarios del gobierno.
Aprovechando esos contactos, Betancourt incursionó en el negocio de construir plantas de energía en un momento en que Venezuela atravesaba una escasez de electricidad. A pesar de contar con poca experiencia en el sector de la generación de energía, el gobierno de Chávez le otorgó una serie de contratos sin licitación.
José Aguilar, un auditor energético venezolano independiente que a menudo coordinaba su trabajo con organizaciones cívicas venezolanas de transparencia, descubrió que la empresa de Betancourt sobrefacturó a entidades estatales en más de 800 millones de dólares por las centrales eléctricas, a menudo añadiendo enormes recargos.
Por separado, los fiscales en Europa y en Estados Unidos investigaron afirmaciones de que los ejecutivos de la compañía de Betancourt pagaron decenas de millones de dólares en sobornos para asegurar los contratos.
Betancourt no fue acusado como resultado de las múltiples investigaciones sobre estas actividades, y Chouraqui, su portavoz, dijo que él nunca había sido acusado de un delito en ninguna jurisdicción.
Aun así, Aguilar calificó de “vergonzosa” la decisión del gobierno de Estados Unidos de asociarse con Betancourt.
Todos los primeros acuerdos de Betancourt sentaron las bases para una rápida acumulación de riqueza. Pero también lo expusieron al desprecio de muchos venezolanos, que lo veían como un traidor por tratar con un gobierno que encarcelaba a disidentes, purgaba el servicio civil de críticos y nacionalizaba partes de la economía.
Betancourt hizo su incursión en la industria petrolera de Venezuela en 2011 al adquirir una participación minoritaria en Petrozamora, un productor controlado por el Estado que opera campos petroleros en el lago de Maracaibo.
Coordinando con otros propietarios minoritarios de Rusia, Betancourt mantuvo su participación en Petrozamora hasta 2022, cuando una de las purgas periódicas del gobierno venezolano lo expulsó de la compañía a instancias de Tareck El Aissami, entonces ministro de Petróleo y rival de Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta.
Pero la purga de Al Aissami fue efímera y sirvió como catalizador para su propio arresto en 2024 por cargos de corrupción.
Después de que su participación en Petrozamora fue expropiada, Betancourt navegó las repercusiones, alineándose con la facción del régimen liderada por Rodríguez, quien ahora es la presidenta de Venezuela, y por su hermano, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.
Recuperó su participación en Petrozamora en 2024 a través de NABEP, una compañía recién creada, registrada en Barbados. La compañía ayudó a ejecutar una rápida recuperación operativa, elevando la producción de 20 mil barriles al día a unos 200 mil.
Al hacerlo, NABEP emergió como la segunda compañía petrolera privada más grande en Venezuela, acercándose a la producción de unos 280 mil barriles al día de Chevron.
Como el gobierno de Trump intenta aumentar la producción total de petróleo de Venezuela, eso posicionó a Betancourt no solo como un interlocutor clave entre Washington y Caracas, sino como alguien preparado para amasar aún mayor riqueza y poder como socio del gobierno de Estados Unidos. c. 2026 The New York Times Company.
Por Simon Romero, Julie Turkewitz, Edward Wong y Alan Feuer, The New York Times.