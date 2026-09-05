Detrás de las investigaciones sobre el empresario petrolero venezolano asociado con Trump

CARACAS- Los fiscales en España fijaron como objetivo al petrolero venezolano Alejandro Betancourt en una investigación de lavado de dinero. Autoridades suizas lo investigaron en otra. Ambos países solicitaron su extradición del Reino Unido, donde Betancourt vive en una mansión de campo de 14 habitaciones, y donde las autoridades británicas lo arrestaron hace menos de un año y le prohibieron viajar al extranjero. Todo eso apenas importó. Como parte de la toma de control del gobierno de Donald Trump sobre la industria petrolera de Venezuela, Estados Unidos ha establecido una asociación extraordinaria con Betancourt. Bajo el acuerdo, el Pentágono podría buscar tener una gran participación en su compañía en un arreglo que desafía una comparación fácil en la historia reciente de Estados Unidos, dijeron analistas petroleros.

Eso convertiría a Betancourt en el socio principal del gobierno de Trump mientras presiona no solo para controlar la venta del petróleo de Venezuela, sino para poseer directamente una porción de este. Y posicionaría a Betancourt en el centro de la transformación cada vez más profunda de Venezuela de una nación soberana a esencialmente un Estado vasallo de Estados Unidos. El secretario de Estado Marco Rubio mencionó a Betancourt en una reunión en la Casa Blanca en la primavera. Había decidido que Betancourt podría ser un socio viable para Estados Unidos porque tenía experiencia forjando acuerdos petroleros en Venezuela y aumentando la producción allí, dijo una persona familiarizada con los esfuerzos estadounidenses para apoyar a Betancourt. Eso significaba que Betancourt necesitaría poder viajar libremente. Los funcionarios del Departamento de Estado y del Departamento de Justicia intervinieron en la investigación suiza comunicándose con sus homólogos suizos para persuadirlos de no seguir adelante con la extradición, según personas familiarizadas con el asunto. También pidieron al gobierno de Reino Unido que aliviara las restricciones de viaje de Betancourt, dijeron las personas, permitiéndole viajar a Venezuela y a Estados Unidos para reunirse con funcionarios del gobierno de Trump. El gobierno británico se mostró reacio, pero finalmente accedió a la solicitud.

En virtud del acuerdo con el gobierno de Trump, una oficina de financiamiento dentro del Pentágono planea asociarse con la compañía petrolera de Betancourt, North American Blue Energy Partners, o NABEP, a la cual se le otorgaron concesiones de 100 años para operar 17 campos petroleros en Venezuela. Betancourt no es dueño de los campos, pero las concesiones le otorgan los derechos exclusivos para explotarlos —y son potencialmente enormes. En total, estos campos petroleros tienen reservas estimadas de 65 millardos de barriles, casi tanto como todas las reservas de petróleo probadas en Estados Unidos. “Estados Unidos ha hecho una desgracia sobre nosotros” con este acuerdo, dijo Rafael Ramírez, un exministro de energía venezolano. Llamó al arreglo inusual con Betancourt “grotesco” y “absolutamente insostenible” porque se hizo en secreto con un gobierno autoritario que muchos venezolanos consideran ilegítimo, haciendo eco de las críticas de todo el espectro político, normalmente polarizado, de Venezuela. Sara Chouraqui, una portavoz de Betancourt y directora jurídica de su compañía petrolera, rechazó las críticas. “Para Alejandro, esto no es político”, dijo Chouraqui. “El hecho de que ahora esté en una posición para revitalizar el potencial económico del país, inactivo por mucho tiempo, es en sí mismo una victoria, no para ningún partido político, sino para toda Venezuela”. Este artículo está basado en entrevistas con ejecutivos petroleros, funcionarios estadounidenses actuales y anteriores, y exfuncionarios venezolanos, algunos de ellos hablaron bajo condición de anonimato para discutir diplomacia sensible. Al decidirse por Betancourt, el gobierno de Trump optó por no asociarse directamente con un gigante petrolero estadounidense como Chevron, que ha tenido extensas operaciones en Venezuela durante décadas, o con Petróleos de Venezuela, la compañía petrolera estatal del país.

El acuerdo con Betancourt guarda algunos paralelismos con la transición del socialismo de Estado al capitalismo de mercado en la Rusia postsoviética, cuando Occidente trabajó con oligarcas recién ungidos para tener acceso a las reservas petroleras rusas. “En realidad es inquietantemente similar”, dijo Francisco Rodríguez, un economista venezolano. En ambos casos, dijo Rodríguez, gobiernos débiles entregaron partes clave de sus industrias petroleras a figuras bien conectadas. En Rusia, señaló, estos oligarcas se hicieron inmensamente ricos mientras a menudo apoyaban el gobierno autoritario. En respuesta a una solicitud de comentarios al Departamento de Estado sobre los esfuerzos de Estados Unidos para presionar a Suiza y Reino Unido para reducir la presión legal sobre Betancourt, un funcionario estadounidense dijo que esos casos se habían originado en gran medida en los esfuerzos de los fiscales estadounidenses para investigar los negocios de Betancourt hace aproximadamente una década y que actualmente no enfrenta problemas legales pendientes en Estados Unidos. La Casa Blanca no hizo comentarios, mientras que el Departamento de Justicia y la embajada británica en Washington no respondieron a una solicitud de comentarios. The Washington Post informó previamente sobre algunos detalles de los esfuerzos de Estados Unidos para ayudar a Betancourt con sus problemas legales.

Al explicar el acuerdo, Rubio le dijo a un periodista venezolano esta semana que la asociación con Betancourt “se iba a profesionalizar” y que “operará bajo las leyes que se le aplicarán para que el dinero nunca se use indebidamente”. Trump ha promovido el acuerdo como una manera de reducir los precios de la gasolina y reabastecer las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos, aunque el esfuerzo podría tardar años, en el mejor de los casos, y hay dudas sobre si el Pentágono tiene la autoridad legal para llevar a cabo el acuerdo. Betancourt tiene una larga historia operando en el turbio mundo de los acuerdos petroleros secretos, las luchas de poder del régimen y múltiples investigaciones de delitos financieros. Pero hasta que surgieron noticias del acuerdo en días recientes, Betancourt, de 46 años, nacido en una familia de clase alta cuyo linaje remonta a un presidente venezolano del siglo XIX, era conocido en gran parte por dominar el arte de lograr acuerdos con los líderes autoritarios de Venezuela mientras aún era un veinteañero.

Cosechando una bonanza de contratos sin licitación con el gobierno de Venezuela, invirtió ese dinero en bienes raíces de trofeo alrededor del mundo, incluyendo un penthouse en la Olympic Tower de Manhattan y un castillo en España con extensos terrenos de caza, mientras cambiaba a nuevas empresas, desde bancos africanos hasta la extracción de petróleo venezolano. Si bien el acuerdo con el gobierno de Trump es poco ortodoxo, hay un sólido argumento a favor de este nuevo enfoque, según expertos petroleros venezolanos. Franco Sampieri, el director de la Cámara Petrolera de Venezuela, capítulo Zulia, el estado productor de petróleo en el oeste de Venezuela, dijo que creía que el acuerdo generaría muchos empleos directos e indirectos en la región. “Nosotros tenemos 30 años de atraso”, dijo Sampieri, enfatizando que el Zulia necesitaba desesperadamente tal iniciativa para ayudar a resucitar la industria. Petróleos de Venezuela es un cascarón vacío de lo que una vez fue, obstaculizado por la mala gestión y la corrupción, opacando su atractivo como un socio potencial. Betancourt también tiene un historial, por muy empañado que pueda estar por acusaciones de conducta indebida, de concretar negocios y aumentar la producción de petróleo en Venezuela.