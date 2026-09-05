Estados Unidos quiere el petróleo de estos 17 campos en Venezuela

NUEVA YORK- Una empresa petrolera privada llegó a un acuerdo con el gobierno de Trump para desarrollar 17 áreas en Venezuela, un esfuerzo que los expertos dicen que tomará años y millardos de dólares. El nuevo socio del gobierno de Donald Trump en Venezuela tiene la posibilidad de expandir ampliamente su alcance en las cuencas petroleras más importantes del país como parte de un acuerdo poco ortodoxo que se anunció la semana pasada. Sin embargo, aumentar la producción de esas áreas de manera significativa resultará costoso y requerirá mucho tiempo para North American Blue Energy Partners, el segundo productor privado de petróleo más grande de Venezuela y el socio del gobierno estadounidense.

Aproximadamente la mitad de las 17 áreas de producción contempladas en el acuerdo se encuentran en el lago de Maracaibo, según una lista del proyecto obtenida y corroborada de manera independiente por The New York Times. El lago es desde hace mucho tiempo una zona productora de petróleo situada en el extremo noroeste del país y que ha caído en el abandono. La otra mitad está esparcida a lo largo de una cuna rica en petróleo llamada la faja del Orinoco, formada en gran parte por una sabana que se extiende por el centro y noreste de Venezuela. La mayor parte de las reservas de petróleo del país están debajo de ese territorio, pero ese crudo tiene la consistencia del asfalto. Transformarlo en un líquido que pueda transportarse por tuberías es costoso.

Muchas de las áreas en el Orinoco puestas a disposición de North American Blue Energy en virtud del acuerdo también están en gran medida sin desarrollar, por lo que, además de perforar nuevos pozos, es muy probable que la empresa tenga que invertir en infraestructura como oleoductos e instalaciones de procesamiento. “Es una cantidad enorme de dinero la que se necesita, y luego también necesitas a la gente: no es solo el acero, las tuberías y la ingeniería”, dijo Bob Fryklund, un vicepresidente de S&P Global Energy, una firma de investigación. El gobierno de Trump, su socio y las autoridades venezolanas han divulgado pocos detalles sobre este acuerdo altamente inusual en el que el gobierno estadounidense ejerce un control desmesurado sobre el petróleo en otro país.

Han dicho que las 17 áreas contienen 65 millardos de barriles de petróleo recuperable, pero no publicaron una lista de las áreas ni de sus ubicaciones, lo que hace imposible verificar dichas afirmaciones. En todo caso, las estimaciones de las reservas de Venezuela son ampliamente consideradas como demasiado optimistas. North American Blue Energy, liderada por el empresario venezolano Alejandro Betancourt, ya opera en tres de las 17 áreas y extrae alrededor de 200 mil barriles de petróleo al día. La empresa tiene como objetivo aumentar esa cifra a un millón de barriles al día en los próximos cinco años, según ha reportado el Times. Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela, recientemente fijó una meta aún mayor para las áreas contempladas en el acuerdo: más de 1.5 millones de barriles al día. En comparación, el gigante petrolero estadounidense Chevron, que tiene más experiencia en Venezuela, delineó un ritmo de desarrollo mucho más lento en otro acuerdo anunciado el miércoles. La empresa planea aumentar su producción en aproximadamente 320.000 barriles al día durante cinco años, con un costo de siete millardos de dólares.