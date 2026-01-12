Dina Powell, exasesora de Seguridad Nacional de Trump, es la nueva presidenta de Meta

/ 12 enero 2026
    Dina Powell, exasesora de Seguridad Nacional de Trump, es la nueva presidenta de Meta
    Dina Powell McCormick, exasesora de Donald Trump durante parte de su primer mandato, es la presidenta y vicepresidenta del gigante tecnológico Meta. EFE

La felicitó y la definió como una persona “fantástica” y “talentosa” que “sirvió a la administración Trump con fuerza y distinción”

El gigante tecnológico Meta anunció este lunes que nombró a Dina Powell McCormick, exasesora de Donald Trump durante una parte de su primer mandato, como presidenta y vicepresidenta de la empresa.

Powell formaba parte de la junta directiva de Meta hasta el pasado diciembre, cuando renunció sin especificar el motivo, y estuvo “profundamente involucrada” a medida que la tecnológica aceleraba su búsqueda de inteligencia artificial (IA) y superinteligencia personal, según un comunicado.

“La experiencia de Dina en los niveles más altos de las finanzas globales la hacen especialmente adecuada para ayudar a Meta a gestionar esta próxima fase de crecimiento como presidenta y vicepresidenta de la empresa”, anotó el director ejecutivo, Mark Zuckerberg.

¿QUÉ DIJO TRUMP?

Por su parte, Trump felicitó en Truth Social a McCormick, quien se desempeñó como su asesora adjunta de Seguridad Nacional hasta 2018, y la definió como una persona “fantástica” y “talentosa” que “sirvió a la administración Trump con fuerza y distinción”.

”Felicitaciones a Dina Powell McCormick, quien acaba de ser nombrada nueva presidenta de Meta. ¡Una excelente elección de Mark Z! Es una persona fantástica y muy talentosa que sirvió a la administración Trump con fuerza y distinción”, escribió Trump en redes sociales

POWELL EN META

Según el comunicado de Meta, Powell, de 52 años de edad y originaria de Egipto, formará parte de su equipo directivo y ayudará a guiar la estrategia y la ejecución general de la empresa.

Así, colaborará con los equipos de informática e infraestructura para garantizar que las inversiones multimillonarias de la empresa se ajusten a sus objetivos “y generen un impacto económico positivo en las comunidades” donde opera.

Además, su papel como presidenta y vicepresidenta de la tecnológica “impulsará la creación de nuevas alianzas estratégicas de capital y la búsqueda de formas innovadoras de ampliar nuestra capacidad de inversión a largo plazo”, incidió la compañía.

La nueva presidenta de Meta trabajó durante 16 años en Goldman Sachs y en 2023 se unió a la firma de inversiones BDT & MSD Partners, y además trabajó para el Departamento de Estado durante la administración de George Bush.

(Con información de EFE)

Karla Velazquez

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

