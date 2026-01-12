Dina Powell, exasesora de Seguridad Nacional de Trump, es la nueva presidenta de Meta
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
La felicitó y la definió como una persona “fantástica” y “talentosa” que “sirvió a la administración Trump con fuerza y distinción”
El gigante tecnológico Meta anunció este lunes que nombró a Dina Powell McCormick, exasesora de Donald Trump durante una parte de su primer mandato, como presidenta y vicepresidenta de la empresa.
Powell formaba parte de la junta directiva de Meta hasta el pasado diciembre, cuando renunció sin especificar el motivo, y estuvo “profundamente involucrada” a medida que la tecnológica aceleraba su búsqueda de inteligencia artificial (IA) y superinteligencia personal, según un comunicado.
“La experiencia de Dina en los niveles más altos de las finanzas globales la hacen especialmente adecuada para ayudar a Meta a gestionar esta próxima fase de crecimiento como presidenta y vicepresidenta de la empresa”, anotó el director ejecutivo, Mark Zuckerberg.
TE PUEDE INTERESAR: La era del intervencionismo: Trump fractura a América Latina tras la captura de Maduro
¿QUÉ DIJO TRUMP?
Por su parte, Trump felicitó en Truth Social a McCormick, quien se desempeñó como su asesora adjunta de Seguridad Nacional hasta 2018, y la definió como una persona “fantástica” y “talentosa” que “sirvió a la administración Trump con fuerza y distinción”.
”Felicitaciones a Dina Powell McCormick, quien acaba de ser nombrada nueva presidenta de Meta. ¡Una excelente elección de Mark Z! Es una persona fantástica y muy talentosa que sirvió a la administración Trump con fuerza y distinción”, escribió Trump en redes sociales
POWELL EN META
Según el comunicado de Meta, Powell, de 52 años de edad y originaria de Egipto, formará parte de su equipo directivo y ayudará a guiar la estrategia y la ejecución general de la empresa.
TE PUEDE INTERESAR: Trump se autoproclama ‘presidente en funciones de Venezuela’
Así, colaborará con los equipos de informática e infraestructura para garantizar que las inversiones multimillonarias de la empresa se ajusten a sus objetivos “y generen un impacto económico positivo en las comunidades” donde opera.
Además, su papel como presidenta y vicepresidenta de la tecnológica “impulsará la creación de nuevas alianzas estratégicas de capital y la búsqueda de formas innovadoras de ampliar nuestra capacidad de inversión a largo plazo”, incidió la compañía.
La nueva presidenta de Meta trabajó durante 16 años en Goldman Sachs y en 2023 se unió a la firma de inversiones BDT & MSD Partners, y además trabajó para el Departamento de Estado durante la administración de George Bush.
(Con información de EFE)