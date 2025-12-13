Venden reservas ecológicas en Facebook: el negocio millonario del suelo verde

CDMX.- La venta ilegal de predios ubicados en suelo de conservación continúa siendo un problema latente en la Ciudad de México, en el que participan desde redes criminales que ofertan lotes a través de redes sociales hasta ejidatarios y comuneros que comercializan estas tierras de manera irregular, de acuerdo con información de autoridades capitalinas.

Investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) revelan que las personas involucradas en este tipo de fraudes pueden obtener ganancias que van desde los 100 mil pesos por un predio de aproximadamente 200 metros cuadrados, hasta montos que superan los dos millones de pesos.

La secretaria del Medio Ambiente de la capital, Julia Álvarez Icaza, explicó que la mayoría de estos casos son encabezados por grupos especializados en la defraudación. “Principalmente son redes, son grupos de defraudadores, gente muy especializada que se dedica a engañar a la población y que ha hecho de esto su modo de vida”, señaló.

La funcionaria indicó que, aunque la dinámica de los asentamientos irregulares es multifactorial, la mayoría de quienes adquieren terrenos en suelo de conservación lo hacen bajo engaños. “Es gente que ve un anuncio en Facebook, un cartel en la carretera o mensajes por WhatsApp donde se ofrecen lotes, y confía sin conocer la situación legal del terreno”, explicó.

Una revisión realizada por El Universal en redes sociales permitió identificar ofertas de terrenos con precios de hasta 500 pesos por metro cuadrado en parajes como Oyameyo, en San Miguel Topilejo, alcaldía Tlalpan. En algunos anuncios, incluso se advierte que los predios podrían encontrarse en zonas protegidas o de reserva ecológica, condicionando cualquier desarrollo a normas ambientales estrictas.

No obstante, Álvarez Icaza subrayó que no todos los vendedores forman parte de organizaciones delictivas. También existen ejidatarios y comuneros que, siendo propietarios originarios, venden fragmentos de tierra de forma irregular. “Algunos lo hacen por desconocimiento y otros con pleno conocimiento, buscando un ingreso extra”, reconoció.

Ante este escenario, la Secretaría del Medio Ambiente busca privilegiar acuerdos reparatorios en los casos de fraude, con el objetivo de que las víctimas recuperen el dinero invertido. La funcionaria citó un caso ocurrido en Xochimilco, donde dos mujeres responsables devolvieron los recursos a los afectados tras un acuerdo legal.

De acuerdo con la Sedema, grupos dedicados a la venta de suelo de conservación han llegado a ofrecer lotes hasta por 700 mil pesos. Información de la FGJ-CDMX detalla que algunos defraudadores recibieron pagos iniciales de 100 mil a 500 mil pesos por terrenos irregulares, mientras que otros obtuvieron ganancias superiores a los dos millones de pesos.

Uno de los casos más relevantes es el de Juan “N”, alias El Pitufo, detenido el pasado 30 de agosto y acusado de fraude por la venta de predios en el paraje La Pedrera, en San Miguel Topilejo. Según la fiscalía, el imputado ofreció más de 7 mil metros cuadrados de suelo de conservación a través de oficinas ubicadas en Tlalpan, Coyoacán y Xochimilco, y las víctimas denunciaron pagos que en conjunto superaron los dos millones de pesos.

Durante un recorrido por La Pedrera, se observaron al menos cinco viviendas demolidas, construidas presuntamente hace alrededor de un año. Habitantes de la zona señalaron que el predio se encuentra en disputa familiar y que, tras las intervenciones, ya no pueden ampliar sus viviendas y optaron por cercar los terrenos. Algunos residentes afirmaron llevar más de tres décadas viviendo en el lugar. Con información de El Universal