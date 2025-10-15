Discutirán en asamblea de SIP desafíos en libertad de prensa y uso de IA en medios

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) inicia mañana 16 de octubre su asamblea general número 81 en la que, entre otros temas, se abordarán principalmente los desafíos actuales relacionados con la libertad de prensa, la sostenibilidad de los medios y el impacto de la inteligencia artificial en la labor periodística.

El encuentro se da en Punta Cana, República Dominicana y reúne a editores, periodistas y ejecutivos de medios de todo el continente americano. Se presentarán informes sobre la situación actual de la libertad de prensa en 24 países de la región y también habrá paneles y talleres de innovación, transformación digital, modelos de negocio y la participación de los medios en la democracia.

Los temas centrales que conforman las jornada son “libertad de prensa: democracia en riesgo”; “innovación, sostenibilidad y transformación digital” y el “futuro y formación”.

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, participará en la ceremonia inaugural de la asamble, junto con el ministro de Turismo dominicano, David Collado; la secretaria general adjunta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Laura Gil; y el presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, quien es el director general y CEO de La Prensa Gráfica de El Salvador, de acuerdo con un comunicado del organismo.

El sábado se entregarán los Premios a la Excelencia Periodística en 12 categorías, así como 24 menciones honoríficas.

Se distinguirá a periodistas como Carol Mundi y Luis Almodóvar, del periódico español El País, por “denunciar, mediante imágenes y testimonios demoledores, el aplastamiento de los derechos de las mujeres y, en general de la población afgana, por parte del régimen Talibán” en su documental ‘El yugo talibán que asfixia a las mujeres en nombre de Alá’.

También se premiará a Hugo Alconada Mon, del periódico argentino La Nación, por su entrevista “Pepe Mujica: A los 20, el amor es fogata. A los 80, una dulce costumbre para dispararle a la soledad”.

Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, del periódico peruano El Comercio, será galardonado por su crónica “Muerte en la plaza San Martín”, en el que reconstruye “utilizando profusión de datos y fuentes irrefutables, y mediante una prosa cadenciosa, inmersiva y de vuelo literario, un crimen histórico de hace casi un siglo en el Perú”.

“Estos reconocimientos destacan la diversidad y el rigor del mejor periodismo de las Américas y España”, sostuvo la SIP.

La SIP, entidad sin fines de lucro que busca defender y promover la libertad de prensa y expresión, está integrada por más de mil 300 medios de América.